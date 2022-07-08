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Canlı Skor Estonya Kupa Kupa 22/23 Sezonu Parnu Jalgpalliklubi - Maarjamae FC Vigri maçı
Kupa 22/23
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Kupa | round_of_64
Parnu Jalgpalliklubi
Igor Prins
08/07/22 - 19:00 0 : 0 Seyirci: 1500 Stat: Parnu Rannastaadion
Maarjamae FC Vigri
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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