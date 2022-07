Maçları Filtrele

06.07.2022 | Vissel Kobe - Shimizu S-Pulse 18.02.2022 | Kawasaki Frontale - FC Tokyo 19.02.2022 | Avispa Fukuoka - Jubilo Iwata 19.02.2022 | Gamba Osaka - Kashima Antlers 19.02.2022 | Yokohama Marinos - Cerezo Osaka 19.02.2022 | Shimizu S-Pulse - Hokkaido Consadole Sapporo 19.02.2022 | Kyoto Sanga FC - Urawa Red Diamonds 19.02.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Sagan Tosu 19.02.2022 | Shonan Bellmare - Kashiwa Reysol 19.02.2022 | Nagoya Grampus Eight - Vissel Kobe 23.02.2022 | Yokohama Marinos - Kawasaki Frontale 23.02.2022 | Urawa Red Diamonds - Vissel Kobe 26.02.2022 | Jubilo Iwata - Shimizu S-Pulse 26.02.2022 | Cerezo Osaka - Kyoto Sanga FC 26.02.2022 | FC Tokyo - Kyoto Sanga FC 26.02.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Sanfrecce Hiroshima 26.02.2022 | FC Tokyo - Nagoya Grampus Eight 26.02.2022 | Urawa Red Diamonds - Gamba Osaka 26.02.2022 | Kashima Antlers - Kawasaki Frontale 26.02.2022 | Sagan Tosu - Shonan Bellmare 26.02.2022 | Vissel Kobe - Avispa Fukuoka 27.02.2022 | Kashiwa Reysol - Yokohama Marinos 02.03.2022 | Kawasaki Frontale - Urawa Red Diamonds 02.03.2022 | Yokohama Marinos - Vissel Kobe 05.03.2022 | Kyoto Sanga FC - Jubilo Iwata 06.03.2022 | Yokohama Marinos - Shimizu S-Pulse 06.03.2022 | Avispa Fukuoka - Hokkaido Consadole Sapporo 06.03.2022 | Nagoya Grampus Eight - Sagan Tosu 06.03.2022 | Kashima Antlers - Kashiwa Reysol 06.03.2022 | Gamba Osaka - Kawasaki Frontale 06.03.2022 | Urawa Red Diamonds - Shonan Bellmare 06.03.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe 06.03.2022 | Cerezo Osaka - FC Tokyo 11.03.2022 | Vissel Kobe - Kashima Antlers 12.03.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Yokohama Marinos 12.03.2022 | Jubilo Iwata - Gamba Osaka 12.03.2022 | Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 12.03.2022 | FC Tokyo - Sanfrecce Hiroshima 12.03.2022 | Shonan Bellmare - Kyoto Sanga FC 12.03.2022 | Kashiwa Reysol - Avispa Fukuoka 12.03.2022 | Kawasaki Frontale - Nagoya Grampus Eight 13.03.2022 | Sagan Tosu - Urawa Red Diamonds 18.03.2022 | Yokohama Marinos - Sagan Tosu 19.03.2022 | Gamba Osaka - Avispa Fukuoka 19.03.2022 | Shimizu S-Pulse - Vissel Kobe 19.03.2022 | Kyoto Sanga FC - FC Tokyo 19.03.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale 19.03.2022 | Urawa Red Diamonds - Jubilo Iwata 19.03.2022 | Kashima Antlers - Shonan Bellmare 19.03.2022 | Cerezo Osaka - Hokkaido Consadole Sapporo 20.03.2022 | Nagoya Grampus Eight - Kashiwa Reysol 01.04.2022 | Avispa Fukuoka - Sagan Tosu 02.04.2022 | Gamba Osaka - Nagoya Grampus Eight 02.04.2022 | Kashiwa Reysol - Jubilo Iwata 02.04.2022 | Shonan Bellmare - Sanfrecce Hiroshima 02.04.2022 | Kawasaki Frontale - Cerezo Osaka 02.04.2022 | Kashima Antlers - Shimizu S-Pulse 02.04.2022 | Vissel Kobe - Kyoto Sanga FC 02.04.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Urawa Red Diamonds 02.04.2022 | Yokohama Marinos - FC Tokyo 05.04.2022 | Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 06.04.2022 | Kyoto Sanga FC - Gamba Osaka 06.04.2022 | Avispa Fukuoka - Kashima Antlers 06.04.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Yokohama Marinos 06.04.2022 | Sagan Tosu - Hokkaido Consadole Sapporo 06.04.2022 | FC Tokyo - Vissel Kobe 06.04.2022 | Jubilo Iwata - Kawasaki Frontale 06.04.2022 | Urawa Red Diamonds - Shimizu S-Pulse 06.04.2022 | Nagoya Grampus Eight - Shonan Bellmare 09.04.2022 | Kawasaki Frontale - Kashiwa Reysol 10.04.2022 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka 10.04.2022 | Vissel Kobe - Cerezo Osaka 10.04.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Avispa Fukuoka 10.04.2022 | FC Tokyo - Urawa Red Diamonds 10.04.2022 | Shonan Bellmare - Jubilo Iwata 10.04.2022 | Kashima Antlers - Yokohama Marinos 10.04.2022 | Nagoya Grampus Eight - Hokkaido Consadole Sapporo 10.04.2022 | Kyoto Sanga FC - Sagan Tosu 16.04.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - FC Tokyo 17.04.2022 | Gamba Osaka - Shonan Bellmare 17.04.2022 | Sagan Tosu - Shimizu S-Pulse 17.04.2022 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus Eight 17.04.2022 | Jubilo Iwata - Sanfrecce Hiroshima 17.04.2022 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka 17.04.2022 | Kashiwa Reysol - Kyoto Sanga FC 20.04.2022 | FC Tokyo - Nagoya Grampus Eight 28.04.2022 | Jubilo Iwata - Nagoya Grampus Eight 29.04.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Shonan Bellmare 29.04.2022 | Shimizu S-Pulse - Sanfrecce Hiroshima 29.04.2022 | Kyoto Sanga FC - Avispa Fukuoka 29.04.2022 | Cerezo Osaka - Kashima Antlers 29.04.2022 | Kashiwa Reysol - Sagan Tosu 29.04.2022 | FC Tokyo - Gamba Osaka 03.05.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Kashiwa Reysol 03.05.2022 | Nagoya Grampus Eight - Kyoto Sanga FC 03.05.2022 | Kashima Antlers - Jubilo Iwata 03.05.2022 | Shonan Bellmare - Shimizu S-Pulse 03.05.2022 | Sagan Tosu - Cerezo Osaka 03.05.2022 | Avispa Fukuoka - FC Tokyo 04.05.2022 | Gamba Osaka - Hokkaido Consadole Sapporo 06.05.2022 | Cerezo Osaka - Jubilo Iwata 07.05.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Kashima Antlers 07.05.2022 | Shimizu S-Pulse - Kawasaki Frontale 07.05.2022 | Yokohama Marinos - Nagoya Grampus Eight 07.05.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Kyoto Sanga FC 07.05.2022 | Avispa Fukuoka - Shonan Bellmare 08.05.2022 | Gamba Osaka - Vissel Kobe 08.05.2022 | FC Tokyo - Sagan Tosu 08.05.2022 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds 13.05.2022 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima 14.05.2022 | Kyoto Sanga FC - Shimizu S-Pulse 14.05.2022 | Nagoya Grampus Eight - Cerezo Osaka 14.05.2022 | Jubilo Iwata - FC Tokyo 14.05.2022 | Kashima Antlers - Hokkaido Consadole Sapporo 14.05.2022 | Vissel Kobe - Sagan Tosu 14.05.2022 | Shonan Bellmare - Yokohama Marinos 14.05.2022 | Kawasaki Frontale - Avispa Fukuoka 14.05.2022 | Kashiwa Reysol - Gamba Osaka 18.05.2022 | Vissel Kobe - Kawasaki Frontale 18.05.2022 | Urawa Red Diamonds - Yokohama Marinos 21.05.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga FC 21.05.2022 | Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus Eight 21.05.2022 | Cerezo Osaka - Gamba Osaka 21.05.2022 | FC Tokyo - Kashiwa Reysol 21.05.2022 | Shonan Bellmare - Vissel Kobe 21.05.2022 | Urawa Red Diamonds - Kashima Antlers 21.05.2022 | Sagan Tosu - Kawasaki Frontale 21.05.2022 | Avispa Fukuoka - Yokohama Marinos 22.05.2022 | Jubilo Iwata - Hokkaido Consadole Sapporo 25.05.2022 | Vissel Kobe - Jubilo Iwata 25.05.2022 | Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima 25.05.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Kashiwa Reysol 25.05.2022 | Cerezo Osaka - Urawa Red Diamonds 25.05.2022 | Shimizu S-Pulse - FC Tokyo 25.05.2022 | Yokohama Marinos - Kyoto Sanga FC 25.05.2022 | Kashima Antlers - Sagan Tosu 25.05.2022 | Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare 25.05.2022 | Nagoya Grampus Eight - Avispa Fukuoka 28.05.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus Eight 28.05.2022 | Avispa Fukuoka - Urawa Red Diamonds 29.05.2022 | Vissel Kobe - Hokkaido Consadole Sapporo 29.05.2022 | Kyoto Sanga FC - Kawasaki Frontale 29.05.2022 | FC Tokyo - Kashima Antlers 29.05.2022 | Shonan Bellmare - Cerezo Osaka 29.05.2022 | Kashiwa Reysol - Shimizu S-Pulse 29.05.2022 | Jubilo Iwata - Yokohama Marinos 29.05.2022 | Sagan Tosu - Gamba Osaka 18.06.2022 | Shimizu S-Pulse - Avispa Fukuoka 18.06.2022 | Shonan Bellmare - FC Tokyo 18.06.2022 | Kashima Antlers - Kyoto Sanga FC 18.06.2022 | Jubilo Iwata - Sagan Tosu 18.06.2022 | Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus Eight 18.06.2022 | Gamba Osaka - Yokohama Marinos 18.06.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Cerezo Osaka 18.06.2022 | Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo 18.06.2022 | Kashiwa Reysol - Vissel Kobe 25.06.2022 | Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol 25.06.2022 | Avispa Fukuoka - Sanfrecce Hiroshima 25.06.2022 | Kawasaki Frontale - Jubilo Iwata 26.06.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Gamba Osaka 26.06.2022 | Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 26.06.2022 | Nagoya Grampus Eight - Kashima Antlers 26.06.2022 | Vissel Kobe - Urawa Red Diamonds 26.06.2022 | Kyoto Sanga FC - Shonan Bellmare 26.06.2022 | Sagan Tosu - FC Tokyo 29.06.2022 | Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima 02.07.2022 | FC Tokyo - Avispa Fukuoka 02.07.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Jubilo Iwata 02.07.2022 | Kashiwa Reysol - Kashima Antlers 02.07.2022 | Kyoto Sanga FC - Hokkaido Consadole Sapporo 02.07.2022 | Shonan Bellmare - Nagoya Grampus Eight 02.07.2022 | Shimizu S-Pulse - Yokohama Marinos 02.07.2022 | Gamba Osaka - Urawa Red Diamonds 02.07.2022 | Cerezo Osaka - Kawasaki Frontale 02.07.2022 | Sagan Tosu - Vissel Kobe 06.07.2022 | Yokohama Marinos - Sanfrecce Hiroshima 06.07.2022 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus Eight 06.07.2022 | Shonan Bellmare - Gamba Osaka 06.07.2022 | Kashima Antlers - Cerezo Osaka 06.07.2022 | FC Tokyo - Hokkaido Consadole Sapporo 06.07.2022 | Jubilo Iwata - Avispa Fukuoka 06.07.2022 | Kawasaki Frontale - Sagan Tosu 06.07.2022 | Urawa Red Diamonds - Kyoto Sanga FC 09.07.2022 | Kawasaki Frontale - Gamba Osaka 09.07.2022 | Jubilo Iwata - Vissel Kobe 10.07.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Kashima Antlers 10.07.2022 | Nagoya Grampus Eight - Shimizu S-Pulse 10.07.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare 10.07.2022 | Cerezo Osaka - Yokohama Marinos 10.07.2022 | Sagan Tosu - Kashiwa Reysol 10.07.2022 | Urawa Red Diamonds - FC Tokyo 10.07.2022 | Avispa Fukuoka - Kyoto Sanga FC 16.07.2022 | Shimizu S-Pulse - Urawa Red Diamonds 16.07.2022 | Kashima Antlers - Vissel Kobe 16.07.2022 | Sagan Tosu - Yokohama Marinos 16.07.2022 | Gamba Osaka - Cerezo Osaka 16.07.2022 | Kashiwa Reysol - Hokkaido Consadole Sapporo 16.07.2022 | Shonan Bellmare - Avispa Fukuoka 16.07.2022 | Nagoya Grampus Eight - Kawasaki Frontale 17.07.2022 | FC Tokyo - Jubilo Iwata 17.07.2022 | Kyoto Sanga FC - Sanfrecce Hiroshima 30.07.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Nagoya Grampus Eight 30.07.2022 | Jubilo Iwata - Shonan Bellmare 30.07.2022 | Yokohama Marinos - Kashima Antlers 30.07.2022 | Vissel Kobe - Kashiwa Reysol 30.07.2022 | Cerezo Osaka - Avispa Fukuoka 30.07.2022 | Sanfrecce Hiroshima - FC Tokyo 30.07.2022 | Gamba Osaka - Kyoto Sanga FC 30.07.2022 | Urawa Red Diamonds - Kawasaki Frontale 31.07.2022 | Shimizu S-Pulse - Sagan Tosu 06.08.2022 | Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima 06.08.2022 | Kyoto Sanga FC - Kashiwa Reysol 06.08.2022 | Avispa Fukuoka - Gamba Osaka 06.08.2022 | Nagoya Grampus Eight - Urawa Red Diamonds 06.08.2022 | Cerezo Osaka - Vissel Kobe 07.08.2022 | FC Tokyo - Shimizu S-Pulse 07.08.2022 | Sagan Tosu - Jubilo Iwata 07.08.2022 | Kawasaki Frontale - Yokohama Marinos 07.08.2022 | Shonan Bellmare - Hokkaido Consadole Sapporo 13.08.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Vissel Kobe 13.08.2022 | Jubilo Iwata - Urawa Red Diamonds 13.08.2022 | FC Tokyo - Cerezo Osaka 13.08.2022 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga FC 13.08.2022 | Yokohama Marinos - Shonan Bellmare 14.08.2022 | Kashima Antlers - Avispa Fukuoka 14.08.2022 | Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima 14.08.2022 | Gamba Osaka - Shimizu S-Pulse 14.08.2022 | Sagan Tosu - Nagoya Grampus Eight 19.08.2022 | Nagoya Grampus Eight - Jubilo Iwata 20.08.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Sagan Tosu 20.08.2022 | Shimizu S-Pulse - Kashiwa Reysol 20.08.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Gamba Osaka 21.08.2022 | Shonan Bellmare - Kashima Antlers 26.08.2022 | Sagan Tosu - Avispa Fukuoka 27.08.2022 | Nagoya Grampus Eight - Gamba Osaka 27.08.2022 | Shimizu S-Pulse - Kyoto Sanga FC 27.08.2022 | Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima 27.08.2022 | Kashiwa Reysol - FC Tokyo 02.09.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Cerezo Osaka 03.09.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Shimizu S-Pulse 03.09.2022 | Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus Eight 03.09.2022 | FC Tokyo - Yokohama Marinos 03.09.2022 | Jubilo Iwata - Kashiwa Reysol 03.09.2022 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds 03.09.2022 | Kyoto Sanga FC - Vissel Kobe 03.09.2022 | Shonan Bellmare - Kawasaki Frontale 03.09.2022 | Gamba Osaka - Sagan Tosu 10.09.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Jubilo Iwata 10.09.2022 | Kyoto Sanga FC - Kashima Antlers 10.09.2022 | Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 10.09.2022 | Vissel Kobe - Nagoya Grampus Eight 10.09.2022 | Urawa Red Diamonds - Kashiwa Reysol 10.09.2022 | Yokohama Marinos - Avispa Fukuoka 10.09.2022 | Gamba Osaka - FC Tokyo 10.09.2022 | Cerezo Osaka - Sagan Tosu 10.09.2022 | Shimizu S-Pulse - Shonan Bellmare 14.09.2022 | Kyoto Sanga FC - Yokohama Marinos 14.09.2022 | Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka 14.09.2022 | Vissel Kobe - FC Tokyo 14.09.2022 | Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale 17.09.2022 | Avispa Fukuoka - Shimizu S-Pulse 17.09.2022 | Sagan Tosu - Kashima Antlers 17.09.2022 | Nagoya Grampus Eight - Sanfrecce Hiroshima 17.09.2022 | Vissel Kobe - Gamba Osaka 17.09.2022 | Jubilo Iwata - Cerezo Osaka 17.09.2022 | Yokohama Marinos - Hokkaido Consadole Sapporo 17.09.2022 | Shonan Bellmare - Urawa Red Diamonds 17.09.2022 | FC Tokyo - Kyoto Sanga FC 17.09.2022 | Kashiwa Reysol - Kawasaki Frontale 01.10.2022 | Shimizu S-Pulse - Jubilo Iwata 01.10.2022 | Nagoya Grampus Eight - Yokohama Marinos 01.10.2022 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol 01.10.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Urawa Red Diamonds 01.10.2022 | Avispa Fukuoka - Vissel Kobe 01.10.2022 | Kashima Antlers - FC Tokyo 01.10.2022 | Sagan Tosu - Kyoto Sanga FC 01.10.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Kawasaki Frontale 01.10.2022 | Cerezo Osaka - Shonan Bellmare 08.10.2022 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse 08.10.2022 | Jubilo Iwata - Kashima Antlers 08.10.2022 | Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima 08.10.2022 | Kyoto Sanga FC - Nagoya Grampus Eight 08.10.2022 | Yokohama Marinos - Gamba Osaka 08.10.2022 | Kashiwa Reysol - Cerezo Osaka 08.10.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Avispa Fukuoka 08.10.2022 | Urawa Red Diamonds - Sagan Tosu 08.10.2022 | FC Tokyo - Shonan Bellmare 12.10.2022 | Yokohama Marinos - Jubilo Iwata 12.10.2022 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers 12.10.2022 | Urawa Red Diamonds - Hokkaido Consadole Sapporo 12.10.2022 | Vissel Kobe - Shonan Bellmare 29.10.2022 | Gamba Osaka - Jubilo Iwata 29.10.2022 | Shimizu S-Pulse - Kashima Antlers 29.10.2022 | Avispa Fukuoka - Kashiwa Reysol 29.10.2022 | Kyoto Sanga FC - Cerezo Osaka 29.10.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Hokkaido Consadole Sapporo 29.10.2022 | Yokohama Marinos - Urawa Red Diamonds 29.10.2022 | Kawasaki Frontale - Vissel Kobe 29.10.2022 | Nagoya Grampus Eight - FC Tokyo 29.10.2022 | Shonan Bellmare - Sagan Tosu 05.11.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Shimizu S-Pulse 05.11.2022 | Sagan Tosu - Sanfrecce Hiroshima 05.11.2022 | Cerezo Osaka - Nagoya Grampus Eight 05.11.2022 | Vissel Kobe - Yokohama Marinos 05.11.2022 | Kashima Antlers - Gamba Osaka 05.11.2022 | Urawa Red Diamonds - Avispa Fukuoka 05.11.2022 | Jubilo Iwata - Kyoto Sanga FC 05.11.2022 | FC Tokyo - Kawasaki Frontale 05.11.2022 | Kashiwa Reysol - Shonan Bellmare