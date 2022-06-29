29.06.2022 | 21:00 | Associacao Atletica Portuguesa SP U20-Gremio Esportivo Mauaense SP U20 | U20 Paulista | 10. Hafta

Associacao Atletica Portuguesa SP U20 ile Gremio Esportivo Mauaense SP U20 2022 U20 Paulista 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Associacao Atletica Portuguesa SP U20-Gremio Esportivo Mauaense SP U20 maçı, 'nde oynanıyor. Associacao Atletica Portuguesa SP U20-Gremio Esportivo Mauaense SP U20 maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Associacao Atletica Portuguesa SP U20-Gremio Esportivo Mauaense SP U20
Maçın Tarihi ve Saati: 29.06.2022 / 21:00
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