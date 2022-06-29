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Canlı Skor Estonya Kupa Kupa 22/23 Sezonu FC Zenit Tallinn - Parnu Jk Poseidon Nirvaana maçı
Kupa 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Kupa | round_of_64
FC Zenit Tallinn
Rainer Lill
29/06/22 - 20:00 0 : 0
Parnu Jk Poseidon Nirvaana
Taavi Tamm
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır