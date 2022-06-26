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Torneo Federal A 2022
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26.06.2022 | 21:00 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Gimnasia Y Tiro De Salta | Torneo Federal A | 16. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile Gimnasia Y Tiro De Salta 2022 Torneo Federal A 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Gimnasia Y Tiro De Salta maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Gimnasia Y Tiro De Salta maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Gimnasia Y Tiro De Salta
Maçın Tarihi ve Saati: 26.06.2022 / 21:00
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