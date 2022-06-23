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Torneo Federal A 2022
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23.06.2022 | 02:00 | Union de Sunchales-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 15. Hafta

Union de Sunchales ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union de Sunchales-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, La Fortaleza'nde oynanıyor. Union de Sunchales-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Union de Sunchales-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 23.06.2022 / 02:00
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