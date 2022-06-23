www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2022 Sezonu CA Juventud Unida Universitario San Luis - Villa Mitre de Bahia Blanca maçı
Torneo Federal A 2022
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

23.06.2022 | 03:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca | Torneo Federal A | 15. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile Villa Mitre de Bahia Blanca 2022 Torneo Federal A 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-Villa Mitre de Bahia Blanca
Maçın Tarihi ve Saati: 23.06.2022 / 03:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
G.Saray duyurdu! Transfer raporu ve görüşmeler...
G.Saray'dan iki yıldızla ilgili önemli açıklama!
Buruk'tan transfer kararı! 4 futbolcu birden...
Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor