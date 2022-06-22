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Canlı Skor Estonya Kupa Kupa 22/23 Sezonu Rumori Calcio - JK Tallinna Kalev maçı
Kupa 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Kupa | round_of_64
Rumori Calcio
Angelo Palmeri
22/06/22 - 16:00 0 : 0
JK Tallinna Kalev
Daniel Meijel
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır