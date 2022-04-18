18.04.2022 | 14:35 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC | I-Ligi | 13. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Mohammedan SC 21/22 I-Ligi 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC maçı, Khuman Lampak Main Stadium'nde oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC

Maçın Tarihi ve Saati: 18.04.2022 / 14:35

Maçın Hakemi: