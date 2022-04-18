18.04.2022 | 01:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca | Botola 2 | 25. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile Racing Athletic Club Casablanca 21/22 Botola 2 25. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca maçı, Stade de Marrakech'nde oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-Racing Athletic Club Casablanca
Maçın Tarihi ve Saati: 18.04.2022 / 01:00
Maçın Hakemi: