06.03.2022 | 01:30 | LDU Quito-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 3. Hafta

06.03.2022 | LDU Quito - CD Universidad Catolica del Ecuador 19.02.2022 | CS Emelec - CSD Macara 19.02.2022 | Mushuc Runa SC - CD Universidad Catolica del Ecuador 20.02.2022 | LDU Quito - Gualaceo SC 20.02.2022 | Delfin Sc - Barcelona SC 20.02.2022 | Orense SC - SD Aucas 21.02.2022 | Guayaquil City FC - CD Cuenca 21.02.2022 | Cumbaya FC - CSD Independiente del Valle 22.02.2022 | CD Tecnico Universitario - 9 De Octubre FC 26.02.2022 | CD Cuenca - LDU Quito 26.02.2022 | SD Aucas - Delfin Sc 27.02.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Guayaquil City FC 27.02.2022 | Barcelona SC - CD Tecnico Universitario 27.02.2022 | Gualaceo SC - Cumbaya FC 28.02.2022 | 9 De Octubre FC - Mushuc Runa SC 28.02.2022 | CSD Independiente del Valle - CS Emelec 01.03.2022 | CSD Macara - Orense SC 05.03.2022 | CS Emelec - Guayaquil City FC 05.03.2022 | CD Tecnico Universitario - Mushuc Runa SC 06.03.2022 | 9 De Octubre FC - Barcelona SC 06.03.2022 | Cumbaya FC - Orense SC 07.03.2022 | Delfin Sc - CSD Macara 07.03.2022 | CSD Independiente del Valle - SD Aucas 08.03.2022 | CD Cuenca - Gualaceo SC 14.03.2022 | SD Aucas - CD Cuenca 14.03.2022 | Barcelona SC - CSD Independiente del Valle 14.03.2022 | CD Tecnico Universitario - LDU Quito 14.03.2022 | Mushuc Runa SC - Cumbaya FC 14.03.2022 | Orense SC - 9 De Octubre FC 14.03.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CSD Macara 14.03.2022 | Gualaceo SC - CS Emelec 15.03.2022 | Guayaquil City FC - Delfin Sc 21.03.2022 | CD Cuenca - CD Universidad Catolica del Ecuador 21.03.2022 | CS Emelec - Delfin Sc 21.03.2022 | LDU Quito - SD Aucas 21.03.2022 | CSD Macara - Guayaquil City FC 21.03.2022 | CSD Independiente del Valle - Orense SC 21.03.2022 | Mushuc Runa SC - Barcelona SC 21.03.2022 | 9 De Octubre FC - Gualaceo SC 21.03.2022 | Cumbaya FC - CD Tecnico Universitario 03.04.2022 | SD Aucas - 9 De Octubre FC 03.04.2022 | CS Emelec - LDU Quito 03.04.2022 | CSD Macara - Cumbaya FC 03.04.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Barcelona SC 03.04.2022 | Guayaquil City FC - CD Tecnico Universitario 03.04.2022 | Delfin Sc - CD Cuenca 03.04.2022 | Gualaceo SC - CSD Independiente del Valle 03.04.2022 | Orense SC - Mushuc Runa SC 11.04.2022 | SD Aucas - CSD Macara 11.04.2022 | Barcelona SC - Orense SC 11.04.2022 | CD Cuenca - CS Emelec 11.04.2022 | CD Tecnico Universitario - Gualaceo SC 11.04.2022 | CSD Independiente del Valle - Guayaquil City FC 11.04.2022 | Mushuc Runa SC - Delfin Sc 11.04.2022 | 9 De Octubre FC - CD Universidad Catolica del Ecuador 11.04.2022 | Cumbaya FC - LDU Quito 18.04.2022 | CS Emelec - 9 De Octubre FC 18.04.2022 | LDU Quito - Barcelona SC 18.04.2022 | CSD Macara - CD Cuenca 18.04.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CSD Independiente del Valle 18.04.2022 | Guayaquil City FC - SD Aucas 18.04.2022 | Delfin Sc - Cumbaya FC 18.04.2022 | Gualaceo SC - Mushuc Runa SC 18.04.2022 | Orense SC - CD Tecnico Universitario 21.04.2022 | SD Aucas - CD Universidad Catolica del Ecuador 21.04.2022 | Barcelona SC - Gualaceo SC 21.04.2022 | CD Tecnico Universitario - Delfin Sc 21.04.2022 | CSD Independiente del Valle - CD Cuenca 21.04.2022 | Mushuc Runa SC - CSD Macara 21.04.2022 | Orense SC - LDU Quito 21.04.2022 | 9 De Octubre FC - Guayaquil City FC 21.04.2022 | Cumbaya FC - CS Emelec 25.04.2022 | CD Cuenca - 9 De Octubre FC 25.04.2022 | CS Emelec - SD Aucas 25.04.2022 | LDU Quito - Mushuc Runa SC 25.04.2022 | CSD Macara - Barcelona SC 25.04.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CD Tecnico Universitario 25.04.2022 | Guayaquil City FC - Cumbaya FC 25.04.2022 | Delfin Sc - CSD Independiente del Valle 25.04.2022 | Gualaceo SC - Orense SC 02.05.2022 | Barcelona SC - CS Emelec 02.05.2022 | CD Tecnico Universitario - SD Aucas 02.05.2022 | CSD Independiente del Valle - LDU Quito 02.05.2022 | Mushuc Runa SC - Guayaquil City FC 02.05.2022 | Gualaceo SC - CSD Macara 02.05.2022 | Orense SC - CD Universidad Catolica del Ecuador 02.05.2022 | 9 De Octubre FC - Delfin Sc 02.05.2022 | Cumbaya FC - CD Cuenca 09.05.2022 | SD Aucas - Cumbaya FC 09.05.2022 | CD Cuenca - CD Tecnico Universitario 09.05.2022 | CS Emelec - Mushuc Runa SC 09.05.2022 | LDU Quito - 9 De Octubre FC 09.05.2022 | CSD Macara - CSD Independiente del Valle 09.05.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Gualaceo SC 09.05.2022 | Guayaquil City FC - Barcelona SC 09.05.2022 | Delfin Sc - Orense SC 16.05.2022 | Barcelona SC - CD Cuenca 16.05.2022 | LDU Quito - Delfin Sc 16.05.2022 | CD Tecnico Universitario - CSD Independiente del Valle 16.05.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Cumbaya FC 16.05.2022 | Mushuc Runa SC - SD Aucas 16.05.2022 | Gualaceo SC - Guayaquil City FC 16.05.2022 | Orense SC - CS Emelec 16.05.2022 | 9 De Octubre FC - CSD Macara 23.05.2022 | SD Aucas - Barcelona SC 23.05.2022 | CD Cuenca - Orense SC 23.05.2022 | CS Emelec - CD Universidad Catolica del Ecuador 23.05.2022 | CSD Macara - CD Tecnico Universitario 23.05.2022 | CSD Independiente del Valle - Mushuc Runa SC 23.05.2022 | Guayaquil City FC - LDU Quito 23.05.2022 | Delfin Sc - Gualaceo SC 23.05.2022 | Cumbaya FC - 9 De Octubre FC 30.05.2022 | Barcelona SC - Cumbaya FC 30.05.2022 | LDU Quito - CSD Macara 30.05.2022 | CD Tecnico Universitario - CS Emelec 30.05.2022 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Delfin Sc 30.05.2022 | Mushuc Runa SC - CD Cuenca 30.05.2022 | Gualaceo SC - SD Aucas 30.05.2022 | Orense SC - Guayaquil City FC 30.05.2022 | 9 De Octubre FC - CSD Independiente del Valle