02.03.2022 | 16:30 | Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda | Serie D,G Grubu | 17. Hafta

Sassari Calcio Latte Dolce ile Arzachena Academy Costa Smeralda 21/22 Serie D,G Grubu 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda maçı, Stadio Comunale Latte Dolce'nde oynanıyor. Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda

Maçın Tarihi ve Saati: 02.03.2022 / 16:30

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