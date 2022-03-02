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Canlı Skor İtalya Serie D,G Grubu Serie D,G Grubu 21/22 Sezonu Sassari Calcio Latte Dolce - Arzachena Academy Costa Smeralda maçı
Serie D,G Grubu 21/22
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02.03.2022 | 16:30 | Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda | Serie D,G Grubu | 17. Hafta

Sassari Calcio Latte Dolce ile Arzachena Academy Costa Smeralda 21/22 Serie D,G Grubu 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda maçı, Stadio Comunale Latte Dolce'nde oynanıyor. Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Academy Costa Smeralda
Maçın Tarihi ve Saati: 02.03.2022 / 16:30
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