02.03.2022 | 04:00 | Deportivo Toluca FC-Club Tijuana de Caliente | Premier Lig, Kapanış | 8. Hafta

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02.03.2022 | Deportivo Toluca FC - Club Tijuana de Caliente 07.01.2022 | Atletico San Luis - CF Pachucha 08.01.2022 | FC Juarez - Necaxa 08.01.2022 | Puebla FC - CF America 09.01.2022 | Club Santos Laguna - Tigres UANL 09.01.2022 | CF Monterrey - Queretaro FC 09.01.2022 | Cruz Azul - Club Tijuana de Caliente 10.01.2022 | Guadalajara Chivas - Mazatlan FC 11.01.2022 | Pumas Unam - Deportivo Toluca FC 13.01.2022 | Club Santos Laguna - Tigres UANL 15.01.2022 | Queretaro FC - Pumas Unam 15.01.2022 | Necaxa - CF Monterrey 16.01.2022 | Atlas FC - Atletico San Luis 16.01.2022 | Tigres UANL - Puebla FC 16.01.2022 | Cruz Azul - FC Juarez 16.01.2022 | Club Tijuana de Caliente - Club Leon 16.01.2022 | Deportivo Toluca FC - Club Santos Laguna 17.01.2022 | CF Pachucha - Guadalajara Chivas 20.01.2022 | Club Leon - Atlas FC 21.01.2022 | Atletico San Luis - FC Juarez 22.01.2022 | Puebla FC - Club Tijuana de Caliente 22.01.2022 | Mazatlan FC - Deportivo Toluca FC 23.01.2022 | Guadalajara Chivas - Queretaro FC 23.01.2022 | Club Leon - CF Pachucha 23.01.2022 | CF America - Atlas FC 23.01.2022 | CF Monterrey - Cruz Azul 23.01.2022 | Pumas Unam - Tigres UANL 24.01.2022 | Club Santos Laguna - Necaxa 29.01.2022 | Puebla FC - Club Tijuana de Caliente 06.02.2022 | Necaxa - CF Pachucha 06.02.2022 | CF America - Atletico San Luis 06.02.2022 | FC Juarez - Guadalajara Chivas 06.02.2022 | Club Tijuana de Caliente - Pumas Unam 07.02.2022 | Queretaro FC - Puebla FC 07.02.2022 | Atlas FC - Club Santos Laguna 07.02.2022 | Tigres UANL - Mazatlan FC 08.02.2022 | Club Leon - Cruz Azul 10.02.2022 | FC Juarez - Guadalajara Chivas 12.02.2022 | Mazatlan FC - Club Tijuana de Caliente 12.02.2022 | Puebla FC - Atlas FC 13.02.2022 | Guadalajara Chivas - Tigres UANL 13.02.2022 | Atletico San Luis - Deportivo Toluca FC 13.02.2022 | Cruz Azul - Necaxa 13.02.2022 | Club Santos Laguna - CF America 13.02.2022 | Pumas Unam - Club Leon 15.02.2022 | CF Pachucha - Queretaro FC 17.02.2022 | Mazatlan FC - CF America 19.02.2022 | Puebla FC - CF Monterrey 19.02.2022 | FC Juarez - Club Santos Laguna 19.02.2022 | Club Tijuana de Caliente - Necaxa 20.02.2022 | Queretaro FC - Mazatlan FC 20.02.2022 | Tigres UANL - Atletico San Luis 20.02.2022 | Club Leon - Guadalajara Chivas 21.02.2022 | CF America - CF Pachucha 21.02.2022 | Deportivo Toluca FC - Cruz Azul 21.02.2022 | Atlas FC - Pumas Unam 25.02.2022 | CF Pachucha - Mazatlan FC 25.02.2022 | Queretaro FC - Deportivo Toluca FC 26.02.2022 | Necaxa - Club Leon 26.02.2022 | FC Juarez - Tigres UANL 26.02.2022 | Club Tijuana de Caliente - Atlas FC 27.02.2022 | CF Monterrey - Atletico San Luis 27.02.2022 | Guadalajara Chivas - Puebla FC 27.02.2022 | Pumas Unam - CF America 28.02.2022 | Cruz Azul - Club Santos Laguna 02.03.2022 | Puebla FC - FC Juarez 02.03.2022 | CF America - Queretaro FC 02.03.2022 | Mazatlan FC - Necaxa 02.03.2022 | Club Leon - CF Monterrey 03.03.2022 | Tigres UANL - Cruz Azul 03.03.2022 | Atlas FC - CF Pachucha 03.03.2022 | Club Santos Laguna - Pumas Unam 03.03.2022 | Atletico San Luis - Guadalajara Chivas 05.03.2022 | Necaxa - Deportivo Toluca FC 05.03.2022 | FC Juarez - Club Leon 06.03.2022 | Queretaro FC - Atlas FC 06.03.2022 | CF Monterrey - CF America 06.03.2022 | Guadalajara Chivas - Club Santos Laguna 06.03.2022 | Cruz Azul - Puebla FC 06.03.2022 | Pumas Unam - Mazatlan FC 07.03.2022 | CF Pachucha - Tigres UANL 07.03.2022 | Club Tijuana de Caliente - Atletico San Luis 09.03.2022 | CF Monterrey - FC Juarez 12.03.2022 | Necaxa - Queretaro FC 12.03.2022 | FC Juarez - Atlas FC 13.03.2022 | Club Leon - Tigres UANL 13.03.2022 | Cruz Azul - Pumas Unam 13.03.2022 | CF Monterrey - Mazatlan FC 13.03.2022 | Guadalajara Chivas - CF America 13.03.2022 | Deportivo Toluca FC - CF Pachucha 14.03.2022 | Atletico San Luis - Puebla FC 14.03.2022 | Club Santos Laguna - Club Tijuana de Caliente 18.03.2022 | Queretaro FC - Atletico San Luis 19.03.2022 | Puebla FC - Club Santos Laguna 19.03.2022 | Mazatlan FC - Club Leon 19.03.2022 | Club Tijuana de Caliente - FC Juarez 20.03.2022 | Pumas Unam - Necaxa 20.03.2022 | Tigres UANL - CF Monterrey 20.03.2022 | CF Pachucha - Cruz Azul 21.03.2022 | CF America - Deportivo Toluca FC 21.03.2022 | Atlas FC - Guadalajara Chivas 02.04.2022 | Atletico San Luis - Mazatlan FC 03.04.2022 | Cruz Azul - Atlas FC 03.04.2022 | Necaxa - CF America 03.04.2022 | Guadalajara Chivas - CF Monterrey 03.04.2022 | FC Juarez - Pumas Unam 03.04.2022 | Deportivo Toluca FC - Puebla FC 04.04.2022 | Club Leon - Queretaro FC 04.04.2022 | Tigres UANL - Club Tijuana de Caliente 04.04.2022 | Club Santos Laguna - CF Pachucha 07.04.2022 | Deportivo Toluca FC - CF Monterrey 08.04.2022 | Atlas FC - Necaxa 09.04.2022 | Puebla FC - Pumas Unam 09.04.2022 | Mazatlan FC - Cruz Azul 10.04.2022 | Atletico San Luis - Club Leon 10.04.2022 | Deportivo Toluca FC - Guadalajara Chivas 10.04.2022 | CF Monterrey - Club Santos Laguna 10.04.2022 | CF America - FC Juarez 11.04.2022 | Queretaro FC - Tigres UANL 12.04.2022 | CF Pachucha - Club Tijuana de Caliente 15.04.2022 | Atlas FC - Mazatlan FC 16.04.2022 | Necaxa - Atletico San Luis 16.04.2022 | FC Juarez - CF Pachucha 16.04.2022 | Club Tijuana de Caliente - CF America 17.04.2022 | Club Leon - Puebla FC 17.04.2022 | Tigres UANL - Deportivo Toluca FC 17.04.2022 | Club Santos Laguna - Queretaro FC 17.04.2022 | Cruz Azul - Guadalajara Chivas 17.04.2022 | Pumas Unam - CF Monterrey 20.04.2022 | CF Pachucha - Puebla FC 20.04.2022 | Necaxa - Tigres UANL 20.04.2022 | Deportivo Toluca FC - FC Juarez 20.04.2022 | Guadalajara Chivas - Club Tijuana de Caliente 20.04.2022 | Mazatlan FC - Club Santos Laguna 21.04.2022 | Atletico San Luis - Pumas Unam 21.04.2022 | CF America - Club Leon 21.04.2022 | CF Monterrey - Atlas FC 22.04.2022 | Queretaro FC - Cruz Azul 23.04.2022 | Puebla FC - Necaxa 23.04.2022 | FC Juarez - Mazatlan FC 24.04.2022 | CF Pachucha - CF Monterrey 24.04.2022 | Tigres UANL - CF America 24.04.2022 | Guadalajara Chivas - Pumas Unam 24.04.2022 | Deportivo Toluca FC - Atlas FC 25.04.2022 | Cruz Azul - Atletico San Luis 25.04.2022 | Club Santos Laguna - Club Leon 25.04.2022 | Club Tijuana de Caliente - Queretaro FC 30.04.2022 | Necaxa - Guadalajara Chivas 30.04.2022 | Mazatlan FC - Puebla FC 01.05.2022 | Queretaro FC - FC Juarez 01.05.2022 | Atlas FC - Tigres UANL 01.05.2022 | CF Monterrey - Club Tijuana de Caliente 01.05.2022 | CF America - Cruz Azul 01.05.2022 | Pumas Unam - CF Pachucha 02.05.2022 | Atletico San Luis - Club Santos Laguna 02.05.2022 | Club Leon - Deportivo Toluca FC