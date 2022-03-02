02.03.2022 | 04:00 | Deportivo Toluca FC-Club Tijuana de Caliente | Premier Lig, Kapanış | 8. Hafta

Deportivo Toluca FC ile Club Tijuana de Caliente 2022 Premier Lig, Kapanış 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Jorge Abraham Camacho Peregrina tarafından yönetilen Deportivo Toluca FC-Club Tijuana de Caliente maçı, Estadio Nemesio Diez'nde oynanıyor. Deportivo Toluca FC-Club Tijuana de Caliente maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Deportivo Toluca FC-Club Tijuana de Caliente
Maçın Tarihi ve Saati: 02.03.2022 / 04:00
Maçın Hakemi: Jorge Abraham Camacho Peregrina