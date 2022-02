27.02.2022 | ACD Potiguar RN - Abc FC RN 09.01.2022 | CE Forca E Luz RN - AS Sociedade Unida RN 09.01.2022 | Abc FC RN - Globo FC RN 09.01.2022 | Potyguar Cn Seridoense RN - America FC RN 09.01.2022 | ACD Potiguar RN - Santa Cruz FC RN 12.01.2022 | America FC RN - Santa Cruz FC RN 12.01.2022 | AS Sociedade Unida RN - ACD Potiguar RN 13.01.2022 | Abc FC RN - Potyguar Cn Seridoense RN 13.01.2022 | ACD Potiguar RN - AS Sociedade Unida RN 13.01.2022 | Globo FC RN - CE Forca E Luz RN 16.01.2022 | America FC RN - AS Sociedade Unida RN 16.01.2022 | Santa Cruz FC RN - Potyguar Cn Seridoense RN 16.01.2022 | CE Forca E Luz RN - Abc FC RN 16.01.2022 | ACD Potiguar RN - Globo FC RN 19.01.2022 | America FC RN - Globo FC RN 20.01.2022 | Abc FC RN - ACD Potiguar RN 20.01.2022 | Potyguar Cn Seridoense RN - CE Forca E Luz RN 20.01.2022 | Santa Cruz FC RN - AS Sociedade Unida RN 23.01.2022 | Abc FC RN - America FC RN 23.01.2022 | Globo FC RN - Santa Cruz FC RN 23.01.2022 | ACD Potiguar RN - CE Forca E Luz RN 26.01.2022 | CE Forca E Luz RN - America FC RN 27.01.2022 | ACD Potiguar RN - Potyguar Cn Seridoense RN 27.01.2022 | Globo FC RN - AS Sociedade Unida RN 27.01.2022 | Globo FC RN - AS Sociedade Unida RN 30.01.2022 | AS Sociedade Unida RN - Potyguar Cn Seridoense RN 30.01.2022 | Santa Cruz FC RN - Abc FC RN 02.02.2022 | America FC RN - ACD Potiguar RN 02.02.2022 | AS Sociedade Unida RN - Abc FC RN 02.02.2022 | CE Forca E Luz RN - Santa Cruz FC RN 02.02.2022 | Potyguar Cn Seridoense RN - Globo FC RN 06.02.2022 | Abc FC RN - Potyguar Cn Seridoense RN 06.02.2022 | America FC RN - CE Forca E Luz RN 11.02.2022 | Abc FC RN - America FC RN 12.02.2022 | Santa Cruz FC RN - ACD Potiguar RN 13.02.2022 | America FC RN - Potyguar Cn Seridoense RN 13.02.2022 | AS Sociedade Unida RN - CE Forca E Luz RN 17.02.2022 | Santa Cruz FC RN - America FC RN 17.02.2022 | AS Sociedade Unida RN - ACD Potiguar RN 17.02.2022 | Potyguar Cn Seridoense RN - Abc FC RN 19.02.2022 | Potyguar Cn Seridoense RN - Santa Cruz FC RN 20.02.2022 | Abc FC RN - CE Forca E Luz RN 20.02.2022 | AS Sociedade Unida RN - America FC RN 23.02.2022 | CE Forca E Luz RN - Potyguar Cn Seridoense RN 24.02.2022 | AS Sociedade Unida RN - Santa Cruz FC RN 24.02.2022 | Globo FC RN - Abc FC RN 27.02.2022 | CE Forca E Luz RN - Globo FC RN 02.03.2022 | CE Forca E Luz RN - ACD Potiguar RN 03.03.2022 | Potyguar Cn Seridoense RN - AS Sociedade Unida RN 06.03.2022 | America FC RN - Abc FC RN 10.03.2022 | Globo FC RN - ACD Potiguar RN 13.03.2022 | Globo FC RN - America FC RN 16.03.2022 | Santa Cruz FC RN - Globo FC RN 19.03.2022 | America FC RN - CE Forca E Luz RN 20.03.2022 | Abc FC RN - Santa Cruz FC RN 20.03.2022 | Potyguar Cn Seridoense RN - ACD Potiguar RN 24.03.2022 | AS Sociedade Unida RN - Globo FC RN 27.03.2022 | Abc FC RN - AS Sociedade Unida RN 27.03.2022 | ACD Potiguar RN - America FC RN 27.03.2022 | Santa Cruz FC RN - CE Forca E Luz RN 27.03.2022 | Globo FC RN - Potyguar Cn Seridoense RN