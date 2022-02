27.02.2022 | Eskilstuna United DFF - Pitea IF DFF 28.09.2021 | Goteborgs Dff - Hacken Gothenburg 28.09.2021 | Bollstanas SK - IK Uppsala Fotboll 29.09.2021 | IFK Kalmar - Vaxjo DFF 29.09.2021 | Boo FF - Djurgardens IF DFF 29.09.2021 | Jitex Molndal BK - Vittsjo GIK 29.09.2021 | Borgeby FK - FC Rosengard 29.09.2021 | IFK Norrkoping DFK - Eskilstuna United DFF 29.09.2021 | Vasteras BK 30 - KIF Orebro DFF 29.09.2021 | Eskilsminne DIF - Kristianstads DFF 29.09.2021 | IF Brommapojkarna - AIK DFF 29.09.2021 | Kvarnsvedens IK - Mallbackens IF 29.09.2021 | Satra SK - Hammarby 29.09.2021 | Moron BK - Pitea IF DFF 29.09.2021 | Husqvarna FF - Linkopings FC 29.09.2021 | Lidkopings FK - Alingsas FC United 29.09.2021 | Sjalevads IK - Umea IK 12.10.2021 | Borgeby FK - FC Rosengard 26.02.2022 | Jitex Molndal BK - Kristianstads DFF 26.02.2022 | Mallbackens IF - Djurgardens IF DFF 27.02.2022 | Bollstanas SK - Umea IK 27.02.2022 | Hammarby - IF Brommapojkarna 27.02.2022 | FC Rosengard - Vaxjo DFF 27.02.2022 | Hacken Gothenburg - KIF Orebro DFF 27.02.2022 | Alingsas FC United - Linkopings FC 05.03.2022 | Linkopings FC - Vaxjo DFF 05.03.2022 | Bollstanas SK - Hammarby 05.03.2022 | Kristianstads DFF - KIF Orebro DFF 05.03.2022 | Alingsas FC United - FC Rosengard 06.03.2022 | Mallbackens IF - Eskilstuna United DFF 06.03.2022 | Umea IK - IF Brommapojkarna 06.03.2022 | Jitex Molndal BK - Hacken Gothenburg 06.03.2022 | Djurgardens IF DFF - Pitea IF DFF 12.03.2022 | FC Rosengard - Linkopings FC 13.03.2022 | Hacken Gothenburg - Kristianstads DFF 13.03.2022 | KIF Orebro DFF - Jitex Molndal BK 13.03.2022 | Pitea IF DFF - Mallbackens IF 13.03.2022 | Eskilstuna United DFF - Djurgardens IF DFF 13.03.2022 | Vaxjo DFF - Alingsas FC United 13.03.2022 | Hammarby - Umea IK 13.03.2022 | IF Brommapojkarna - Bollstanas SK