26.02.2022 | 17:30 | ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda | Botola 2 | 21. Hafta

ASS Association Sportive de Sale ile Union Sportive Musulmane Oujda 21/22 Botola 2 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı, Stade Boubker Ammar'nde oynanıyor. ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda
Maçın Tarihi ve Saati: 26.02.2022 / 17:30
Maçın Hakemi: