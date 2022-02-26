www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
ÜLKE
TURNUVA
SEZON
MAÇLAR
Canlı Skor Fas Botola 2 Botola 2 21/22 Sezonu ASS Association Sportive de Sale - Union Sportive Musulmane Oujda maçı
Botola 2 21/22
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

26.02.2022 | 17:30 | ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda | Botola 2 | 21. Hafta

ASS Association Sportive de Sale ile Union Sportive Musulmane Oujda 21/22 Botola 2 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı, Stade Boubker Ammar'nde oynanıyor. ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda
Maçın Tarihi ve Saati: 26.02.2022 / 17:30
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor