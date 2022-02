J. Lig Kupası Emperor Kupası J.Lig 2 J.Lig 3 J.Ligi J-League New Year Cup Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar Süper Kupa We League, Women

23.02.2022 | Kyoto Sanga FC - Kashiwa Reysol 23.02.2022 | Nagoya Grampus Eight - Shimizu S-Pulse 23.02.2022 | Gamba Osaka - Cerezo Osaka 23.02.2022 | Oita Trinata - Kashima Antlers 23.02.2022 | Tokushima Vortis - Sanfrecce Hiroshima 23.02.2022 | FC Tokyo - Jubilo Iwata 23.02.2022 | Sagan Tosu - Hokkaido Consadole Sapporo 23.02.2022 | Shonan Bellmare - Avispa Fukuoka 02.03.2022 | Kyoto Sanga FC - Sagan Tosu 02.03.2022 | Jubilo Iwata - Shonan Bellmare 02.03.2022 | Shimizu S-Pulse - Tokushima Vortis 02.03.2022 | Kashima Antlers - Cerezo Osaka 02.03.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus Eight 02.03.2022 | Kashiwa Reysol - Hokkaido Consadole Sapporo 02.03.2022 | Avispa Fukuoka - FC Tokyo 02.03.2022 | Oita Trinata - Gamba Osaka 26.03.2022 | Jubilo Iwata - Avispa Fukuoka 26.03.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Shimizu S-Pulse 26.03.2022 | Nagoya Grampus Eight - Tokushima Vortis 26.03.2022 | Cerezo Osaka - Oita Trinata 26.03.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Kyoto Sanga FC 26.03.2022 | Kashima Antlers - Gamba Osaka 26.03.2022 | Kashiwa Reysol - Sagan Tosu 26.03.2022 | FC Tokyo - Shonan Bellmare 13.04.2022 | Kyoto Sanga FC - Hokkaido Consadole Sapporo 13.04.2022 | Gamba Osaka - Oita Trinata 13.04.2022 | Cerezo Osaka - Kashima Antlers 13.04.2022 | Avispa Fukuoka - Jubilo Iwata 13.04.2022 | Sagan Tosu - Kashiwa Reysol 13.04.2022 | Shonan Bellmare - FC Tokyo 13.04.2022 | Tokushima Vortis - Shimizu S-Pulse 13.04.2022 | Nagoya Grampus Eight - Sanfrecce Hiroshima 23.04.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Kashiwa Reysol 23.04.2022 | Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus Eight 23.04.2022 | Sanfrecce Hiroshima - Tokushima Vortis 23.04.2022 | Cerezo Osaka - Gamba Osaka 23.04.2022 | Avispa Fukuoka - Shonan Bellmare 23.04.2022 | Jubilo Iwata - FC Tokyo 23.04.2022 | Kashima Antlers - Oita Trinata 23.04.2022 | Sagan Tosu - Kyoto Sanga FC 18.05.2022 | Shimizu S-Pulse - Sanfrecce Hiroshima 18.05.2022 | Gamba Osaka - Kashima Antlers 18.05.2022 | Kashiwa Reysol - Kyoto Sanga FC 18.05.2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Sagan Tosu 18.05.2022 | FC Tokyo - Avispa Fukuoka 18.05.2022 | Oita Trinata - Cerezo Osaka 18.05.2022 | Shonan Bellmare - Jubilo Iwata 18.05.2022 | Tokushima Vortis - Nagoya Grampus Eight