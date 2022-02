20.02.2022 | Team Nuova Florida - ASD Lanusei Calcio 19.09.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - ASD Lanusei Calcio 19.09.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - Real Monterotondo Scalo 19.09.2021 | ASD Gladiator 1924 - FC Aprilia Racing Club 19.09.2021 | ASD Muravera - Atletico Uri 19.09.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Cynthialbalonga Calcio 19.09.2021 | Team Nuova Florida - Insieme Formia 19.09.2021 | ASD Torres Sassari - FC Giugliano 1928 19.09.2021 | VIS Artena - Afragolese 1944 19.09.2021 | ASD Carbonia Calcio - Sassari Calcio Latte Dolce 26.09.2021 | Afragolese 1944 - ASD Carbonia Calcio 26.09.2021 | FC Aprilia Racing Club - VIS Artena 26.09.2021 | Atletico Uri - Team Nuova Florida 26.09.2021 | Cynthialbalonga Calcio - ASD Cassino Calcio 1924 26.09.2021 | FC Giugliano 1928 - AS Ostia Mare Lido Calcio 26.09.2021 | Insieme Formia - Arzachena Academy Costa Smeralda 26.09.2021 | Real Monterotondo Scalo - ASD Gladiator 1924 26.09.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Muravera 26.09.2021 | ASD Lanusei Calcio - ASD Torres Sassari 03.10.2021 | FC Aprilia Racing Club - Afragolese 1944 03.10.2021 | ASD Carbonia Calcio - Insieme Formia 03.10.2021 | ASD Gladiator 1924 - Sassari Calcio Latte Dolce 03.10.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Real Monterotondo Scalo 03.10.2021 | Team Nuova Florida - FC Giugliano 1928 03.10.2021 | ASD Torres Sassari - ASD Cassino Calcio 1924 03.10.2021 | VIS Artena - Atletico Uri 03.10.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - Cynthialbalonga Calcio 03.10.2021 | ASD Muravera - ASD Lanusei Calcio 09.10.2021 | Real Monterotondo Scalo - FC Aprilia Racing Club 10.10.2021 | FC Giugliano 1928 - Arzachena Academy Costa Smeralda 10.10.2021 | Insieme Formia - ASD Muravera 10.10.2021 | Afragolese 1944 - ASD Gladiator 1924 10.10.2021 | Atletico Uri - ASD Carbonia Calcio 10.10.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - AS Ostia Mare Lido Calcio 10.10.2021 | Cynthialbalonga Calcio - ASD Torres Sassari 10.10.2021 | ASD Lanusei Calcio - Team Nuova Florida 10.10.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - VIS Artena 16.10.2021 | ASD Torres Sassari - Real Monterotondo Scalo 17.10.2021 | ASD Carbonia Calcio - FC Giugliano 1928 17.10.2021 | FC Aprilia Racing Club - Atletico Uri 17.10.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - AS Ostia Mare Lido Calcio 17.10.2021 | ASD Gladiator 1924 - Insieme Formia 17.10.2021 | ASD Muravera - Cynthialbalonga Calcio 17.10.2021 | Team Nuova Florida - ASD Cassino Calcio 1924 17.10.2021 | VIS Artena - ASD Lanusei Calcio 23.10.2021 | Real Monterotondo Scalo - Afragolese 1944 23.10.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - FC Aprilia Racing Club 24.10.2021 | Atletico Uri - ASD Gladiator 1924 24.10.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - Arzachena Academy Costa Smeralda 24.10.2021 | FC Giugliano 1928 - ASD Muravera 24.10.2021 | ASD Lanusei Calcio - ASD Carbonia Calcio 24.10.2021 | Cynthialbalonga Calcio - Team Nuova Florida 24.10.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - ASD Torres Sassari 24.10.2021 | Insieme Formia - VIS Artena 27.10.2021 | Afragolese 1944 - Sassari Calcio Latte Dolce 30.10.2021 | FC Aprilia Racing Club - ASD Lanusei Calcio 30.10.2021 | VIS Artena - Cynthialbalonga Calcio 31.10.2021 | Afragolese 1944 - Insieme Formia 31.10.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - Real Monterotondo Scalo 31.10.2021 | ASD Carbonia Calcio - ASD Cassino Calcio 1924 31.10.2021 | ASD Gladiator 1924 - FC Giugliano 1928 31.10.2021 | ASD Muravera - AS Ostia Mare Lido Calcio 31.10.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - Atletico Uri 31.10.2021 | Team Nuova Florida - ASD Torres Sassari 06.11.2021 | Real Monterotondo Scalo - Sassari Calcio Latte Dolce 07.11.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Team Nuova Florida 07.11.2021 | Atletico Uri - Afragolese 1944 07.11.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - ASD Muravera 07.11.2021 | Cynthialbalonga Calcio - ASD Carbonia Calcio 07.11.2021 | FC Giugliano 1928 - VIS Artena 07.11.2021 | ASD Lanusei Calcio - ASD Gladiator 1924 07.11.2021 | Insieme Formia - FC Aprilia Racing Club 07.11.2021 | ASD Torres Sassari - Arzachena Academy Costa Smeralda 13.11.2021 | ASD Carbonia Calcio - ASD Torres Sassari 14.11.2021 | ASD Muravera - Arzachena Academy Costa Smeralda 14.11.2021 | Afragolese 1944 - FC Giugliano 1928 14.11.2021 | FC Aprilia Racing Club - Cynthialbalonga Calcio 14.11.2021 | Atletico Uri - Insieme Formia 14.11.2021 | ASD Gladiator 1924 - ASD Cassino Calcio 1924 14.11.2021 | Team Nuova Florida - Real Monterotondo Scalo 14.11.2021 | VIS Artena - AS Ostia Mare Lido Calcio 14.11.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Lanusei Calcio 17.11.2021 | ASD Lanusei Calcio - ASD Carbonia Calcio 20.11.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - VIS Artena 20.11.2021 | Cynthialbalonga Calcio - ASD Gladiator 1924 20.11.2021 | Insieme Formia - Sassari Calcio Latte Dolce 21.11.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - Team Nuova Florida 21.11.2021 | FC Giugliano 1928 - FC Aprilia Racing Club 21.11.2021 | ASD Lanusei Calcio - Afragolese 1944 21.11.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - ASD Carbonia Calcio 21.11.2021 | Real Monterotondo Scalo - Atletico Uri 21.11.2021 | ASD Torres Sassari - ASD Muravera 24.11.2021 | ASD Muravera - Arzachena Academy Costa Smeralda 27.11.2021 | ASD Carbonia Calcio - Team Nuova Florida 28.11.2021 | VIS Artena - Arzachena Academy Costa Smeralda 28.11.2021 | Afragolese 1944 - ASD Cassino Calcio 1924 28.11.2021 | FC Aprilia Racing Club - AS Ostia Mare Lido Calcio 28.11.2021 | Atletico Uri - FC Giugliano 1928 28.11.2021 | ASD Gladiator 1924 - ASD Torres Sassari 28.11.2021 | ASD Muravera - Real Monterotondo Scalo 28.11.2021 | Insieme Formia - ASD Lanusei Calcio 28.11.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - Cynthialbalonga Calcio 04.12.2021 | FC Giugliano 1928 - Sassari Calcio Latte Dolce 04.12.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - ASD Carbonia Calcio 04.12.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - FC Aprilia Racing Club 04.12.2021 | Cynthialbalonga Calcio - Afragolese 1944 04.12.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - ASD Gladiator 1924 05.12.2021 | ASD Torres Sassari - VIS Artena 05.12.2021 | ASD Lanusei Calcio - Atletico Uri 05.12.2021 | Real Monterotondo Scalo - Insieme Formia 05.12.2021 | Team Nuova Florida - ASD Muravera 08.12.2021 | Afragolese 1944 - ASD Torres Sassari 08.12.2021 | ASD Gladiator 1924 - Team Nuova Florida 08.12.2021 | VIS Artena - ASD Muravera 08.12.2021 | FC Aprilia Racing Club - Arzachena Academy Costa Smeralda 08.12.2021 | Atletico Uri - ASD Cassino Calcio 1924 08.12.2021 | ASD Carbonia Calcio - Real Monterotondo Scalo 08.12.2021 | ASD Lanusei Calcio - FC Giugliano 1928 08.12.2021 | Insieme Formia - Cynthialbalonga Calcio 08.12.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - AS Ostia Mare Lido Calcio 12.12.2021 | FC Giugliano 1928 - Insieme Formia 12.12.2021 | Team Nuova Florida - VIS Artena 12.12.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - ASD Gladiator 1924 12.12.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - Sassari Calcio Latte Dolce 12.12.2021 | Cynthialbalonga Calcio - Atletico Uri 12.12.2021 | ASD Muravera - ASD Carbonia Calcio 12.12.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Afragolese 1944 12.12.2021 | Real Monterotondo Scalo - ASD Lanusei Calcio 12.12.2021 | ASD Torres Sassari - FC Aprilia Racing Club 18.12.2021 | Afragolese 1944 - Arzachena Academy Costa Smeralda 18.12.2021 | Atletico Uri - AS Ostia Mare Lido Calcio 18.12.2021 | Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Torres Sassari 19.12.2021 | ASD Lanusei Calcio - Cynthialbalonga Calcio 19.12.2021 | FC Aprilia Racing Club - Team Nuova Florida 19.12.2021 | VIS Artena - ASD Carbonia Calcio 19.12.2021 | FC Giugliano 1928 - Real Monterotondo Scalo 19.12.2021 | ASD Gladiator 1924 - ASD Muravera 19.12.2021 | Insieme Formia - ASD Cassino Calcio 1924 22.12.2021 | ASD Carbonia Calcio - FC Aprilia Racing Club 22.12.2021 | Cynthialbalonga Calcio - Real Monterotondo Scalo 22.12.2021 | Team Nuova Florida - Sassari Calcio Latte Dolce 22.12.2021 | Arzachena Academy Costa Smeralda - Atletico Uri 22.12.2021 | ASD Cassino Calcio 1924 - FC Giugliano 1928 22.12.2021 | ASD Muravera - Afragolese 1944 22.12.2021 | AS Ostia Mare Lido Calcio - ASD Lanusei Calcio 22.12.2021 | ASD Torres Sassari - Insieme Formia 22.12.2021 | VIS Artena - ASD Gladiator 1924 29.12.2021 | ASD Torres Sassari - VIS Artena 05.01.2022 | ASD Carbonia Calcio - FC Aprilia Racing Club 05.01.2022 | VIS Artena - Arzachena Academy Costa Smeralda 09.01.2022 | Afragolese 1944 - Team Nuova Florida 09.01.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Muravera 09.01.2022 | Atletico Uri - ASD Torres Sassari 09.01.2022 | FC Giugliano 1928 - Cynthialbalonga Calcio 09.01.2022 | ASD Gladiator 1924 - ASD Carbonia Calcio 09.01.2022 | ASD Lanusei Calcio - ASD Cassino Calcio 1924 09.01.2022 | Insieme Formia - AS Ostia Mare Lido Calcio 09.01.2022 | Real Monterotondo Scalo - VIS Artena 09.01.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - Arzachena Academy Costa Smeralda 16.01.2022 | Afragolese 1944 - VIS Artena 16.01.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Gladiator 1924 16.01.2022 | Atletico Uri - ASD Muravera 16.01.2022 | Cynthialbalonga Calcio - AS Ostia Mare Lido Calcio 16.01.2022 | FC Giugliano 1928 - ASD Torres Sassari 16.01.2022 | ASD Lanusei Calcio - Arzachena Academy Costa Smeralda 16.01.2022 | Insieme Formia - Team Nuova Florida 16.01.2022 | Real Monterotondo Scalo - ASD Cassino Calcio 1924 16.01.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Carbonia Calcio 19.01.2022 | VIS Artena - Arzachena Academy Costa Smeralda 19.01.2022 | ASD Gladiator 1924 - ASD Carbonia Calcio 19.01.2022 | ASD Gladiator 1924 - Team Nuova Florida 23.01.2022 | ASD Lanusei Calcio - ASD Cassino Calcio 1924 23.01.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Muravera 23.01.2022 | FC Giugliano 1928 - Cynthialbalonga Calcio 23.01.2022 | Real Monterotondo Scalo - VIS Artena 23.01.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - Arzachena Academy Costa Smeralda 23.01.2022 | Afragolese 1944 - Team Nuova Florida 23.01.2022 | Atletico Uri - ASD Torres Sassari 23.01.2022 | Insieme Formia - AS Ostia Mare Lido Calcio 23.01.2022 | ASD Gladiator 1924 - ASD Carbonia Calcio 26.01.2022 | VIS Artena - ASD Carbonia Calcio 26.01.2022 | Afragolese 1944 - ASD Torres Sassari 26.01.2022 | FC Aprilia Racing Club - Team Nuova Florida 29.01.2022 | Cynthialbalonga Calcio - AS Ostia Mare Lido Calcio 30.01.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Gladiator 1924 30.01.2022 | Real Monterotondo Scalo - ASD Cassino Calcio 1924 30.01.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Carbonia Calcio 30.01.2022 | Afragolese 1944 - VIS Artena 30.01.2022 | Atletico Uri - ASD Muravera 30.01.2022 | FC Giugliano 1928 - ASD Torres Sassari 30.01.2022 | ASD Lanusei Calcio - Arzachena Academy Costa Smeralda 30.01.2022 | Insieme Formia - Team Nuova Florida 02.02.2022 | Cynthialbalonga Calcio - Real Monterotondo Scalo 02.02.2022 | VIS Artena - Arzachena Academy Costa Smeralda 02.02.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Muravera 06.02.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - Insieme Formia 06.02.2022 | ASD Carbonia Calcio - Afragolese 1944 06.02.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - Cynthialbalonga Calcio 06.02.2022 | ASD Gladiator 1924 - Real Monterotondo Scalo 06.02.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - FC Giugliano 1928 06.02.2022 | Team Nuova Florida - Atletico Uri 06.02.2022 | VIS Artena - FC Aprilia Racing Club 06.02.2022 | ASD Muravera - Sassari Calcio Latte Dolce 06.02.2022 | ASD Torres Sassari - ASD Lanusei Calcio 09.02.2022 | VIS Artena - ASD Carbonia Calcio 12.02.2022 | Cynthialbalonga Calcio - Arzachena Academy Costa Smeralda 12.02.2022 | Real Monterotondo Scalo - AS Ostia Mare Lido Calcio 13.02.2022 | Afragolese 1944 - FC Aprilia Racing Club 13.02.2022 | Atletico Uri - VIS Artena 13.02.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - ASD Torres Sassari 13.02.2022 | FC Giugliano 1928 - Team Nuova Florida 13.02.2022 | Insieme Formia - ASD Carbonia Calcio 13.02.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Gladiator 1924 13.02.2022 | ASD Lanusei Calcio - ASD Muravera 16.02.2022 | Team Nuova Florida - Sassari Calcio Latte Dolce 16.02.2022 | VIS Artena - ASD Muravera 16.02.2022 | FC Giugliano 1928 - Cynthialbalonga Calcio 16.02.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Gladiator 1924 16.02.2022 | Real Monterotondo Scalo - ASD Cassino Calcio 1924 20.02.2022 | FC Aprilia Racing Club - Real Monterotondo Scalo 20.02.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - FC Giugliano 1928 20.02.2022 | ASD Carbonia Calcio - Atletico Uri 20.02.2022 | ASD Muravera - Insieme Formia 20.02.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - ASD Cassino Calcio 1924 20.02.2022 | ASD Torres Sassari - Cynthialbalonga Calcio 20.02.2022 | VIS Artena - Sassari Calcio Latte Dolce 20.02.2022 | ASD Gladiator 1924 - Afragolese 1944 27.02.2022 | Atletico Uri - FC Aprilia Racing Club 27.02.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - Team Nuova Florida 27.02.2022 | Cynthialbalonga Calcio - ASD Muravera 27.02.2022 | FC Giugliano 1928 - ASD Carbonia Calcio 27.02.2022 | ASD Lanusei Calcio - VIS Artena 27.02.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Arzachena Academy Costa Smeralda 27.02.2022 | Insieme Formia - ASD Gladiator 1924 27.02.2022 | Real Monterotondo Scalo - ASD Torres Sassari 27.02.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - Afragolese 1944 02.03.2022 | Team Nuova Florida - VIS Artena 02.03.2022 | ASD Carbonia Calcio - FC Aprilia Racing Club 02.03.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - Arzachena Academy Costa Smeralda 06.03.2022 | Afragolese 1944 - Real Monterotondo Scalo 06.03.2022 | FC Aprilia Racing Club - Sassari Calcio Latte Dolce 06.03.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - ASD Cassino Calcio 1924 06.03.2022 | ASD Carbonia Calcio - ASD Lanusei Calcio 06.03.2022 | ASD Gladiator 1924 - Atletico Uri 06.03.2022 | ASD Muravera - FC Giugliano 1928 06.03.2022 | Team Nuova Florida - Cynthialbalonga Calcio 06.03.2022 | ASD Torres Sassari - AS Ostia Mare Lido Calcio 06.03.2022 | VIS Artena - Insieme Formia 13.03.2022 | Atletico Uri - Sassari Calcio Latte Dolce 13.03.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - ASD Carbonia Calcio 13.03.2022 | Cynthialbalonga Calcio - VIS Artena 13.03.2022 | FC Giugliano 1928 - ASD Gladiator 1924 13.03.2022 | ASD Lanusei Calcio - FC Aprilia Racing Club 13.03.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - ASD Muravera 13.03.2022 | Insieme Formia - Afragolese 1944 13.03.2022 | Real Monterotondo Scalo - Arzachena Academy Costa Smeralda 13.03.2022 | ASD Torres Sassari - Team Nuova Florida 27.03.2022 | Afragolese 1944 - Atletico Uri 27.03.2022 | FC Aprilia Racing Club - Insieme Formia 27.03.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - ASD Torres Sassari 27.03.2022 | ASD Carbonia Calcio - Cynthialbalonga Calcio 27.03.2022 | ASD Gladiator 1924 - ASD Lanusei Calcio 27.03.2022 | ASD Muravera - ASD Cassino Calcio 1924 27.03.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - Real Monterotondo Scalo 27.03.2022 | Team Nuova Florida - AS Ostia Mare Lido Calcio 27.03.2022 | VIS Artena - FC Giugliano 1928 30.03.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - ASD Muravera 30.03.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - ASD Gladiator 1924 30.03.2022 | Cynthialbalonga Calcio - FC Aprilia Racing Club 30.03.2022 | FC Giugliano 1928 - Afragolese 1944 30.03.2022 | ASD Lanusei Calcio - Sassari Calcio Latte Dolce 30.03.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - VIS Artena 30.03.2022 | Insieme Formia - Atletico Uri 30.03.2022 | Real Monterotondo Scalo - Team Nuova Florida 30.03.2022 | ASD Torres Sassari - ASD Carbonia Calcio 03.04.2022 | Afragolese 1944 - ASD Lanusei Calcio 03.04.2022 | FC Aprilia Racing Club - FC Giugliano 1928 03.04.2022 | Atletico Uri - Real Monterotondo Scalo 03.04.2022 | ASD Carbonia Calcio - AS Ostia Mare Lido Calcio 03.04.2022 | ASD Gladiator 1924 - Cynthialbalonga Calcio 03.04.2022 | ASD Muravera - ASD Torres Sassari 03.04.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - Insieme Formia 03.04.2022 | Team Nuova Florida - Arzachena Academy Costa Smeralda 03.04.2022 | VIS Artena - ASD Cassino Calcio 1924 10.04.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - VIS Artena 10.04.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - Afragolese 1944 10.04.2022 | Cynthialbalonga Calcio - Sassari Calcio Latte Dolce 10.04.2022 | FC Giugliano 1928 - Atletico Uri 10.04.2022 | ASD Lanusei Calcio - Insieme Formia 10.04.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - FC Aprilia Racing Club 10.04.2022 | Real Monterotondo Scalo - ASD Muravera 10.04.2022 | Team Nuova Florida - ASD Carbonia Calcio 10.04.2022 | ASD Torres Sassari - ASD Gladiator 1924 14.04.2022 | Afragolese 1944 - Cynthialbalonga Calcio 14.04.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Cassino Calcio 1924 14.04.2022 | Atletico Uri - ASD Lanusei Calcio 14.04.2022 | ASD Carbonia Calcio - Arzachena Academy Costa Smeralda 14.04.2022 | ASD Gladiator 1924 - AS Ostia Mare Lido Calcio 14.04.2022 | ASD Muravera - Team Nuova Florida 14.04.2022 | Insieme Formia - Real Monterotondo Scalo 14.04.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - FC Giugliano 1928 14.04.2022 | VIS Artena - ASD Torres Sassari 24.04.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - FC Aprilia Racing Club 24.04.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - Atletico Uri 24.04.2022 | Cynthialbalonga Calcio - Insieme Formia 24.04.2022 | FC Giugliano 1928 - ASD Lanusei Calcio 24.04.2022 | ASD Muravera - VIS Artena 24.04.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Sassari Calcio Latte Dolce 24.04.2022 | Real Monterotondo Scalo - ASD Carbonia Calcio 24.04.2022 | Team Nuova Florida - ASD Gladiator 1924 24.04.2022 | ASD Torres Sassari - Afragolese 1944 27.04.2022 | Afragolese 1944 - AS Ostia Mare Lido Calcio 27.04.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Torres Sassari 27.04.2022 | Atletico Uri - Cynthialbalonga Calcio 27.04.2022 | ASD Carbonia Calcio - ASD Muravera 27.04.2022 | ASD Gladiator 1924 - Arzachena Academy Costa Smeralda 27.04.2022 | ASD Lanusei Calcio - Real Monterotondo Scalo 27.04.2022 | Insieme Formia - FC Giugliano 1928 27.04.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Cassino Calcio 1924 27.04.2022 | VIS Artena - Team Nuova Florida 01.05.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - Afragolese 1944 01.05.2022 | ASD Carbonia Calcio - VIS Artena 01.05.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - Insieme Formia 01.05.2022 | Cynthialbalonga Calcio - ASD Lanusei Calcio 01.05.2022 | ASD Muravera - ASD Gladiator 1924 01.05.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Atletico Uri 01.05.2022 | Real Monterotondo Scalo - FC Giugliano 1928 01.05.2022 | Team Nuova Florida - FC Aprilia Racing Club 01.05.2022 | ASD Torres Sassari - Sassari Calcio Latte Dolce 08.05.2022 | Afragolese 1944 - ASD Muravera 08.05.2022 | FC Aprilia Racing Club - ASD Carbonia Calcio 08.05.2022 | Atletico Uri - Arzachena Academy Costa Smeralda 08.05.2022 | FC Giugliano 1928 - ASD Cassino Calcio 1924 08.05.2022 | ASD Gladiator 1924 - VIS Artena 08.05.2022 | ASD Lanusei Calcio - AS Ostia Mare Lido Calcio 08.05.2022 | Insieme Formia - ASD Torres Sassari 08.05.2022 | Real Monterotondo Scalo - Cynthialbalonga Calcio 08.05.2022 | Sassari Calcio Latte Dolce - Team Nuova Florida 15.05.2022 | Arzachena Academy Costa Smeralda - Sassari Calcio Latte Dolce 15.05.2022 | ASD Carbonia Calcio - ASD Gladiator 1924 15.05.2022 | ASD Cassino Calcio 1924 - ASD Lanusei Calcio 15.05.2022 | Cynthialbalonga Calcio - FC Giugliano 1928 15.05.2022 | ASD Muravera - FC Aprilia Racing Club 15.05.2022 | AS Ostia Mare Lido Calcio - Insieme Formia 15.05.2022 | Team Nuova Florida - Afragolese 1944 15.05.2022 | ASD Torres Sassari - Atletico Uri 15.05.2022 | VIS Artena - Real Monterotondo Scalo