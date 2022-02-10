10.02.2022 | 04:00 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Clausura | 6. Hafta

10.02.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 16.01.2022 | AD Chalatenango - Cd Atletico Marte 16.01.2022 | CD Aguila - Jocoro FC 17.01.2022 | Alianza FC San Salvador - AD Isidro Metapan 17.01.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Fas 17.01.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Municipal Limen 17.01.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Santa Tecla FC 23.01.2022 | Jocoro FC - Alianza FC San Salvador 23.01.2022 | AD Isidro Metapan - AD Chalatenango 23.01.2022 | Santa Tecla FC - Once Deportivo de Ahuachapan 24.01.2022 | Cd Atletico Marte - CD Luis Angel Firpo Usulutan 24.01.2022 | CD Fas - CD Aguila 24.01.2022 | CD Municipal Limen - CD Platense Municipal Zacatecoluca 27.01.2022 | Jocoro FC - CD Fas 27.01.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Cd Atletico Marte 27.01.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Municipal Limen 27.01.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Isidro Metapan 27.01.2022 | CD Aguila - Santa Tecla FC 27.01.2022 | Alianza FC San Salvador - AD Chalatenango 30.01.2022 | Cd Atletico Marte - Once Deportivo de Ahuachapan 30.01.2022 | AD Chalatenango - CD Luis Angel Firpo Usulutan 30.01.2022 | AD Isidro Metapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 30.01.2022 | Santa Tecla FC - Jocoro FC 31.01.2022 | CD Municipal Limen - CD Aguila 05.02.2022 | Jocoro FC - CD Municipal Limen 06.02.2022 | CD Aguila - Cd Atletico Marte 07.02.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Isidro Metapan 07.02.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Chalatenango 07.02.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Luis Angel Firpo Usulutan 07.02.2022 | CD Fas - Santa Tecla FC 10.02.2022 | CD Municipal Limen - CD Fas 10.02.2022 | Cd Atletico Marte - Jocoro FC 10.02.2022 | AD Isidro Metapan - CD Aguila 10.02.2022 | AD Chalatenango - Once Deportivo de Ahuachapan 10.02.2022 | Santa Tecla FC - Alianza FC San Salvador 13.02.2022 | Jocoro FC - AD Isidro Metapan 13.02.2022 | CD Aguila - AD Chalatenango 13.02.2022 | Santa Tecla FC - CD Municipal Limen 14.02.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 14.02.2022 | CD Fas - Cd Atletico Marte 14.02.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Platense Municipal Zacatecoluca 19.02.2022 | CD Municipal Limen - Alianza FC San Salvador 19.02.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Aguila 19.02.2022 | AD Isidro Metapan - CD Fas 19.02.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan 19.02.2022 | Cd Atletico Marte - Santa Tecla FC 19.02.2022 | AD Chalatenango - Jocoro FC 23.02.2022 | Santa Tecla FC - AD Isidro Metapan 23.02.2022 | CD Fas - AD Chalatenango 23.02.2022 | Jocoro FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 23.02.2022 | Alianza FC San Salvador - Once Deportivo de Ahuachapan 23.02.2022 | CD Municipal Limen - Cd Atletico Marte 23.02.2022 | CD Aguila - CD Platense Municipal Zacatecoluca 26.02.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Aguila 26.02.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Fas 26.02.2022 | Alianza FC San Salvador - Cd Atletico Marte 26.02.2022 | AD Chalatenango - Santa Tecla FC 26.02.2022 | AD Isidro Metapan - CD Municipal Limen 26.02.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Jocoro FC 03.03.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Fas 05.03.2022 | Cd Atletico Marte - AD Isidro Metapan 05.03.2022 | CD Aguila - Alianza FC San Salvador 05.03.2022 | CD Municipal Limen - AD Chalatenango 05.03.2022 | Santa Tecla FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 05.03.2022 | Jocoro FC - Once Deportivo de Ahuachapan 05.03.2022 | CD Fas - CD Platense Municipal Zacatecoluca 12.03.2022 | AD Isidro Metapan - Alianza FC San Salvador 12.03.2022 | Jocoro FC - CD Aguila 12.03.2022 | Cd Atletico Marte - AD Chalatenango 12.03.2022 | CD Municipal Limen - CD Luis Angel Firpo Usulutan 12.03.2022 | CD Fas - Once Deportivo de Ahuachapan 12.03.2022 | Santa Tecla FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 19.03.2022 | AD Chalatenango - AD Isidro Metapan 19.03.2022 | CD Aguila - CD Fas 19.03.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Cd Atletico Marte 19.03.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Santa Tecla FC 19.03.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Municipal Limen 19.03.2022 | Alianza FC San Salvador - Jocoro FC 23.03.2022 | AD Chalatenango - Alianza FC San Salvador 23.03.2022 | Santa Tecla FC - CD Aguila 23.03.2022 | AD Isidro Metapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 23.03.2022 | CD Municipal Limen - Once Deportivo de Ahuachapan 23.03.2022 | CD Fas - Jocoro FC 23.03.2022 | Cd Atletico Marte - CD Platense Municipal Zacatecoluca 02.04.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Isidro Metapan 02.04.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Chalatenango 02.04.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Cd Atletico Marte 02.04.2022 | Jocoro FC - Santa Tecla FC 02.04.2022 | CD Aguila - CD Municipal Limen 03.04.2022 | CD Fas - Alianza FC San Salvador 09.04.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Alianza FC San Salvador 09.04.2022 | Cd Atletico Marte - CD Aguila 09.04.2022 | Santa Tecla FC - CD Fas 09.04.2022 | AD Isidro Metapan - Once Deportivo de Ahuachapan 09.04.2022 | CD Municipal Limen - Jocoro FC 09.04.2022 | AD Chalatenango - CD Platense Municipal Zacatecoluca 13.04.2022 | CD Aguila - AD Isidro Metapan 13.04.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Chalatenango 13.04.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Luis Angel Firpo Usulutan 13.04.2022 | Jocoro FC - Cd Atletico Marte 13.04.2022 | Alianza FC San Salvador - Santa Tecla FC 13.04.2022 | CD Fas - CD Municipal Limen 16.04.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Alianza FC San Salvador 16.04.2022 | AD Chalatenango - CD Aguila 16.04.2022 | Cd Atletico Marte - CD Fas 16.04.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Once Deportivo de Ahuachapan 16.04.2022 | CD Municipal Limen - Santa Tecla FC 16.04.2022 | AD Isidro Metapan - Jocoro FC 23.04.2022 | CD Fas - AD Isidro Metapan 23.04.2022 | Jocoro FC - AD Chalatenango 23.04.2022 | CD Aguila - CD Luis Angel Firpo Usulutan 23.04.2022 | Santa Tecla FC - Cd Atletico Marte 23.04.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Municipal Limen 23.04.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 27.04.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Alianza FC San Salvador 27.04.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Aguila 27.04.2022 | AD Chalatenango - CD Fas 27.04.2022 | AD Isidro Metapan - Santa Tecla FC 27.04.2022 | Cd Atletico Marte - CD Municipal Limen 27.04.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Jocoro FC 30.04.2022 | CD Municipal Limen - AD Isidro Metapan 30.04.2022 | Cd Atletico Marte - Alianza FC San Salvador 30.04.2022 | Santa Tecla FC - AD Chalatenango 30.04.2022 | CD Fas - CD Luis Angel Firpo Usulutan 30.04.2022 | CD Aguila - Once Deportivo de Ahuachapan 30.04.2022 | Jocoro FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 07.05.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Aguila 07.05.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Fas 07.05.2022 | AD Isidro Metapan - Cd Atletico Marte 07.05.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Santa Tecla FC 07.05.2022 | AD Chalatenango - CD Municipal Limen 07.05.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Jocoro FC