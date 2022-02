04.02.2022 | 16:00 | University of Pretoria FC-Chippa United FC | Federasyon Kupası | round_of_32. Hafta

University of Pretoria FC ile Chippa United FC 2022 Federasyon Kupası round_of_32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen University of Pretoria FC-Chippa United FC maçı, Tuks Absa Stadium'nde oynanıyor. University of Pretoria FC-Chippa United FC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: University of Pretoria FC-Chippa United FC

Maçın Tarihi ve Saati: 04.02.2022 / 16:00

Maçın Hakemi: