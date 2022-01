30.01.2022 | Apollon Larissa FC - Olympiakos 17.10.2021 | Olympiacos Piraeus B - AO Trikala 1963 17.10.2021 | Apollon Larissa FC - Veroia NPS 17.10.2021 | Pierikos FC - Thesprotos 17.10.2021 | AE Larissa FC - PAOK Thessaloniki B 17.10.2021 | Apollon Pontou - Almopos Arideas 17.10.2021 | Niki Volou 1924 PAE - AO Xanthi FC 17.10.2021 | Panseraikos FC - Olympiakos 17.10.2021 | AE Kifisia FC - AS Rodos 17.10.2021 | AE Asteras Vlachioti - Pasa Irodotos 17.10.2021 | OFI Ierapetras 1970 - Panathinaikos B 17.10.2021 | Kallithea - Episkopi FC 17.10.2021 | APO Levadeiakos FC - AE Karaiskakis 17.10.2021 | Chania FC - PAE PS Kalamata 17.10.2021 | Ergotelis Chania - AO Egaleo 1931 PAE 17.10.2021 | Diagoras - AEK Athens B 17.10.2021 | Iraklis Thessaloniki - Anagennisi Karditsas 1904 30.10.2021 | Apollon Larissa FC - Veroia NPS 30.10.2021 | Pierikos FC - Thesprotos 30.10.2021 | Diagoras - AEK Athens B 30.10.2021 | AE Kifisia FC - AS Rodos 30.10.2021 | OFI Ierapetras 1970 - Panathinaikos B 30.10.2021 | Ergotelis Chania - AO Egaleo 1931 PAE 31.10.2021 | Olympiacos Piraeus B - AO Trikala 1963 31.10.2021 | AE Larissa FC - PAOK Thessaloniki B 31.10.2021 | Apollon Pontou - Almopos Arideas 31.10.2021 | Niki Volou 1924 PAE - AO Xanthi FC 31.10.2021 | Panseraikos FC - Olympiakos 31.10.2021 | Iraklis Thessaloniki - Anagennisi Karditsas 1904 31.10.2021 | APO Levadeiakos FC - AE Karaiskakis 31.10.2021 | Chania FC - PAE PS Kalamata 31.10.2021 | Kallithea - Episkopi FC 31.10.2021 | AE Asteras Vlachioti - Pasa Irodotos 06.11.2021 | AS Rodos - Ergotelis Chania 06.11.2021 | Olympiacos Piraeus B - PAOK Thessaloniki B 06.11.2021 | Panseraikos FC - Olympiakos 07.11.2021 | Iraklis Thessaloniki - Niki Volou 1924 PAE 07.11.2021 | Almopos Arideas - AE Larissa FC 07.11.2021 | AO Xanthi FC - Iraklis Thessaloniki 07.11.2021 | Veroia NPS - Olympiacos Piraeus B 07.11.2021 | Thesprotos - Apollon Larissa FC 07.11.2021 | PAOK Thessaloniki B - Pierikos FC 07.11.2021 | Olympiakos - Niki Volou 1924 PAE 07.11.2021 | Anagennisi Karditsas 1904 - Apollon Pontou 07.11.2021 | AO Trikala 1963 - Panseraikos FC 07.11.2021 | AEK Athens B - Ergotelis Chania 07.11.2021 | AS Rodos - Diagoras 07.11.2021 | Panathinaikos B - AE Asteras Vlachioti 07.11.2021 | AO Egaleo 1931 PAE - Chania FC 07.11.2021 | AE Karaiskakis - Kallithea 07.11.2021 | PAE PS Kalamata - APO Levadeiakos FC 07.11.2021 | Pasa Irodotos - AE Kifisia FC 07.11.2021 | Episkopi FC - OFI Ierapetras 1970 07.11.2021 | Kallithea - Zakynthos 07.11.2021 | Apollon Pontou - AO Kavala 1965 07.11.2021 | Apollon Larissa FC - AO Trikala 1963 07.11.2021 | Veroia NPS - Almopos Arideas 07.11.2021 | Anagennisi Karditsas 1904 - Thesprotos 07.11.2021 | Pierikos FC - AO Xanthi FC 07.11.2021 | AO Egaleo 1931 PAE - Chania FC 07.11.2021 | Pasa Irodotos - Diagoras 07.11.2021 | APO Levadeiakos FC - AE Asteras Vlachioti 07.11.2021 | Episkopi FC - AE Karaiskakis 07.11.2021 | AE Kifisia FC - Panathinaikos B 07.11.2021 | AEK Athens B - PAE PS Kalamata 07.11.2021 | P.O.T Iraklis - Niki Volou 1924 PAE 13.11.2021 | Olympiakos - Iraklis Thessaloniki 13.11.2021 | AO Kavala 1965 - Anagennisi Karditsas 1904 13.11.2021 | Niki Volou 1924 PAE - Veroia NPS 13.11.2021 | PAOK Thessaloniki B - Panseraikos FC 13.11.2021 | AE Karaiskakis - AE Kifisia FC 13.11.2021 | Zakynthos - AO Egaleo 1931 PAE 13.11.2021 | OFI Ierapetras 1970 - Kallithea 14.11.2021 | Pierikos FC - Almopos Arideas 14.11.2021 | Olympiacos Piraeus B - Thesprotos 14.11.2021 | Niki Volou 1924 PAE - Panseraikos FC 14.11.2021 | Iraklis Thessaloniki - Olympiakos 14.11.2021 | Apollon Pontou - AO Xanthi FC 14.11.2021 | Apollon Larissa FC - PAOK Thessaloniki B 14.11.2021 | AO Trikala 1963 - Veroia NPS 14.11.2021 | AE Larissa FC - Anagennisi Karditsas 1904 14.11.2021 | AE Asteras Vlachioti - Episkopi FC 14.11.2021 | AS Rodos - Pasa Irodotos 14.11.2021 | Chania FC - AEK Athens B 14.11.2021 | OFI Ierapetras 1970 - AE Karaiskakis 14.11.2021 | APO Levadeiakos FC - AO Egaleo 1931 PAE 14.11.2021 | AE Kifisia FC - Panathinaikos B 14.11.2021 | Kallithea - PAE PS Kalamata 14.11.2021 | Ergotelis Chania - Diagoras 14.11.2021 | Thesprotos - Pierikos FC 14.11.2021 | Almopos Arideas - Apollon Pontou 14.11.2021 | AE Larissa FC - Apollon Larissa FC 14.11.2021 | Panathinaikos B - AEK Athens B 14.11.2021 | Ergotelis Chania - Episkopi FC 14.11.2021 | AE Asteras Vlachioti - AS Rodos 14.11.2021 | Diagoras - APO Levadeiakos FC 14.11.2021 | Chania FC - Pasa Irodotos 14.11.2021 | Olympiakos - P.O.T Iraklis 20.11.2021 | Panseraikos FC - AO Trikala 1963 20.11.2021 | P.O.T Iraklis - PAOK Thessaloniki B 20.11.2021 | AO Egaleo 1931 PAE - OFI Ierapetras 1970 20.11.2021 | APO Levadeiakos FC - Chania FC 20.11.2021 | Episkopi FC - AE Asteras Vlachioti 20.11.2021 | AE Kifisia FC - Ergotelis Chania 20.11.2021 | AEK Athens B - AE Karaiskakis 20.11.2021 | PAE PS Kalamata - Panathinaikos B 20.11.2021 | Olympiacos Piraeus B - AE Larissa FC 20.11.2021 | Pasa Irodotos - Zakynthos 21.11.2021 | Olympiacos Piraeus B - Almopos Arideas 21.11.2021 | Olympiacos Piraeus B - Apollon Larissa FC 21.11.2021 | AO Xanthi FC - AE Larissa FC 21.11.2021 | Thesprotos - Veroia NPS 21.11.2021 | PAOK Thessaloniki B - Olympiacos Piraeus B 21.11.2021 | Panseraikos FC - Iraklis Thessaloniki 21.11.2021 | Olympiakos - Apollon Pontou 21.11.2021 | Anagennisi Karditsas 1904 - Pierikos FC 21.11.2021 | Almopos Arideas - Apollon Larissa FC 21.11.2021 | Niki Volou 1924 PAE - AO Trikala 1963 21.11.2021 | AEK Athens B - APO Levadeiakos FC 21.11.2021 | Panathinaikos B - Pasa Irodotos 21.11.2021 | AO Egaleo 1931 PAE - Kallithea 21.11.2021 | AE Karaiskakis - AE Asteras Vlachioti 21.11.2021 | PAE PS Kalamata - OFI Ierapetras 1970 21.11.2021 | Ergotelis Chania - AS Rodos 21.11.2021 | Episkopi FC - AE Kifisia FC 21.11.2021 | Diagoras - Chania FC 21.11.2021 | Veroia NPS - Olympiakos 21.11.2021 | Apollon Pontou - Niki Volou 1924 PAE 21.11.2021 | Anagennisi Karditsas 1904 - Almopos Arideas 21.11.2021 | Pierikos FC - AO Kavala 1965 21.11.2021 | AO Xanthi FC - Thesprotos 21.11.2021 | AS Rodos - Diagoras 24.11.2021 | AO Trikala 1963 - Iraklis Thessaloniki 24.11.2021 | Apollon Larissa FC - Olympiacos Piraeus B 24.11.2021 | Almopos Arideas - Pierikos FC 24.11.2021 | Olympiakos - Apollon Pontou 24.11.2021 | AE Larissa FC - Panseraikos FC 24.11.2021 | AO Kavala 1965 - AO Xanthi FC 24.11.2021 | PAOK Thessaloniki B - Veroia NPS 24.11.2021 | OFI Ierapetras 1970 - Pasa Irodotos 24.11.2021 | AE Karaiskakis - PAE PS Kalamata 24.11.2021 | Zakynthos - APO Levadeiakos FC 24.11.2021 | AE Asteras Vlachioti - AE Kifisia FC 24.11.2021 | Diagoras - Episkopi FC 24.11.2021 | Kallithea - AO Egaleo 1931 PAE 24.11.2021 | Ergotelis Chania - AEK Athens B 24.11.2021 | Chania FC - AS Rodos 24.11.2021 | AO Trikala 1963 - P.O.T Iraklis 25.11.2021 | Niki Volou 1924 PAE - Anagennisi Karditsas 1904 27.11.2021 | Panathinaikos B - AE Karaiskakis 27.11.2021 | Panseraikos FC - Apollon Larissa FC 27.11.2021 | PAE PS Kalamata - Ergotelis Chania 28.11.2021 | AEK Athens B - AE Asteras Vlachioti 28.11.2021 | Thesprotos - AO Kavala 1965 28.11.2021 | Veroia NPS - AO Trikala 1963 28.11.2021 | Apollon Pontou - PAOK Thessaloniki B 28.11.2021 | Anagennisi Karditsas 1904 - Olympiakos 28.11.2021 | Pasa Irodotos - Kallithea 28.11.2021 | Episkopi FC - Chania FC 28.11.2021 | APO Levadeiakos FC - OFI Ierapetras 1970 28.11.2021 | AO Xanthi FC - Almopos Arideas 28.11.2021 | Pierikos FC - Niki Volou 1924 PAE 28.11.2021 | AS Rodos - Zakynthos 28.11.2021 | P.O.T Iraklis - AE Larissa FC 28.11.2021 | Iraklis Thessaloniki - AE Larissa FC 28.11.2021 | Veroia NPS - PAOK Thessaloniki B 28.11.2021 | Pierikos FC - AO Xanthi FC 28.11.2021 | Olympiacos Piraeus B - Almopos Arideas 28.11.2021 | Iraklis Thessaloniki - Niki Volou 1924 PAE 28.11.2021 | Apollon Pontou - Panseraikos FC 28.11.2021 | Apollon Larissa FC - Anagennisi Karditsas 1904 28.11.2021 | AO Trikala 1963 - Thesprotos 28.11.2021 | AE Larissa FC - Olympiakos 28.11.2021 | AS Rodos - Panathinaikos B 28.11.2021 | Chania FC - Ergotelis Chania 28.11.2021 | OFI Ierapetras 1970 - AO Egaleo 1931 PAE 28.11.2021 | APO Levadeiakos FC - Diagoras 28.11.2021 | AE Kifisia FC - AE Karaiskakis 28.11.2021 | Kallithea - AEK Athens B 28.11.2021 | Pasa Irodotos - Episkopi FC 28.11.2021 | AE Asteras Vlachioti - PAE PS Kalamata 28.11.2021 | AE Kifisia FC - Diagoras 04.12.2021 | Olympiakos - Pierikos FC 04.12.2021 | Apollon Larissa FC - P.O.T Iraklis 04.12.2021 | Diagoras - AEK Athens B 04.12.2021 | AO Egaleo 1931 PAE - Pasa Irodotos 04.12.2021 | Ergotelis Chania - Panathinaikos B 05.12.2021 | AE Asteras Vlachioti - PAE PS Kalamata 05.12.2021 | Almopos Arideas - Thesprotos 05.12.2021 | Niki Volou 1924 PAE - AO Xanthi FC 05.12.2021 | PAOK Thessaloniki B - Anagennisi Karditsas 1904 05.12.2021 | AO Trikala 1963 - Apollon Pontou 05.12.2021 | AE Larissa FC - Veroia NPS 05.12.2021 | Olympiacos Piraeus B - Panseraikos FC 05.12.2021 | Chania FC - AE Kifisia FC 05.12.2021 | Zakynthos - Episkopi FC 05.12.2021 | OFI Ierapetras 1970 - AS Rodos 05.12.2021 | Kallithea - APO Levadeiakos FC 08.12.2021 | AO Trikala 1963 - Olympiacos Piraeus B 11.12.2021 | AS Rodos - Kallithea 11.12.2021 | AE Kifisia FC - Zakynthos 11.12.2021 | Veroia NPS - Apollon Larissa FC 11.12.2021 | Pierikos FC - PAOK Thessaloniki B 11.12.2021 | AO Xanthi FC - Olympiakos 11.12.2021 | Thesprotos - Niki Volou 1924 PAE 11.12.2021 | AO Kavala 1965 - Almopos Arideas 11.12.2021 | Episkopi FC - OFI Ierapetras 1970 11.12.2021 | PAE PS Kalamata - Diagoras 11.12.2021 | AE Karaiskakis - Ergotelis Chania 11.12.2021 | APO Levadeiakos FC - AO Egaleo 1931 PAE 12.12.2021 | P.O.T Iraklis - Olympiacos Piraeus B 12.12.2021 | Apollon Pontou - AE Larissa FC 12.12.2021 | Anagennisi Karditsas 1904 - AO Trikala 1963 12.12.2021 | AEK Athens B - Chania FC 12.12.2021 | Panathinaikos B - AE Asteras Vlachioti 15.12.2021 | Zakynthos - AEK Athens B 15.12.2021 | Chania FC - PAE PS Kalamata 15.12.2021 | Kallithea - Episkopi FC 15.12.2021 | Olympiakos - Thesprotos 15.12.2021 | PAOK Thessaloniki B - AO Xanthi FC 15.12.2021 | AO Trikala 1963 - Pierikos FC 15.12.2021 | AE Larissa FC - Anagennisi Karditsas 1904 15.12.2021 | Apollon Larissa FC - Apollon Pontou 15.12.2021 | Olympiacos Piraeus B - Veroia NPS 15.12.2021 | Panseraikos FC - P.O.T Iraklis 15.12.2021 | AE Asteras Vlachioti - AE Karaiskakis 15.12.2021 | Diagoras - Panathinaikos B 15.12.2021 | OFI Ierapetras 1970 - AE Kifisia FC 15.12.2021 | AO Egaleo 1931 PAE - AS Rodos 15.12.2021 | Pasa Irodotos - APO Levadeiakos FC 16.12.2021 | Niki Volou 1924 PAE - AO Kavala 1965 18.12.2021 | Apollon Pontou - Olympiacos Piraeus B 18.12.2021 | Panathinaikos B - Chania FC 18.12.2021 | Veroia NPS - Panseraikos FC 19.12.2021 | Almopos Arideas - Niki Volou 1924 PAE 19.12.2021 | Anagennisi Karditsas 1904 - Apollon Larissa FC 19.12.2021 | Pierikos FC - AE Larissa FC 19.12.2021 | Thesprotos - PAOK Thessaloniki B 19.12.2021 | AO Kavala 1965 - Olympiakos 19.12.2021 | AS Rodos - Pasa Irodotos 19.12.2021 | Episkopi FC - AO Egaleo 1931 PAE 19.12.2021 | AE Kifisia FC - Kallithea 19.12.2021 | AEK Athens B - OFI Ierapetras 1970 19.12.2021 | PAE PS Kalamata - Zakynthos 19.12.2021 | AE Karaiskakis - Diagoras 19.12.2021 | Ergotelis Chania - AE Asteras Vlachioti 19.12.2021 | AO Xanthi FC - AO Trikala 1963 22.12.2021 | AEK Athens B - AE Asteras Vlachioti 22.12.2021 | Kallithea - Zakynthos 22.12.2021 | Apollon Pontou - AO Kavala 1965 29.12.2021 | Zakynthos - Panathinaikos B 29.12.2021 | PAOK Thessaloniki B - AO Kavala 1965 29.12.2021 | Pasa Irodotos - Episkopi FC 29.12.2021 | Olympiakos - Almopos Arideas 29.12.2021 | AO Trikala 1963 - Thesprotos 29.12.2021 | AE Larissa FC - AO Xanthi FC 29.12.2021 | Apollon Larissa FC - Pierikos FC 29.12.2021 | Olympiacos Piraeus B - Anagennisi Karditsas 1904 29.12.2021 | Panseraikos FC - Apollon Pontou 29.12.2021 | P.O.T Iraklis - Veroia NPS 29.12.2021 | Chania FC - AE Karaiskakis 29.12.2021 | OFI Ierapetras 1970 - PAE PS Kalamata 29.12.2021 | Kallithea - AEK Athens B 29.12.2021 | AO Egaleo 1931 PAE - AE Kifisia FC 29.12.2021 | APO Levadeiakos FC - AS Rodos 30.12.2021 | Diagoras - Ergotelis Chania 02.01.2022 | AO Kavala 1965 - Anagennisi Karditsas 1904 05.01.2022 | Apollon Pontou - P.O.T Iraklis 05.01.2022 | Anagennisi Karditsas 1904 - Panseraikos FC 05.01.2022 | Pierikos FC - Olympiacos Piraeus B 05.01.2022 | AO Xanthi FC - Apollon Larissa FC 05.01.2022 | Thesprotos - AE Larissa FC 05.01.2022 | AO Kavala 1965 - AO Trikala 1963 05.01.2022 | Almopos Arideas - PAOK Thessaloniki B 05.01.2022 | Niki Volou 1924 PAE - Olympiakos 05.01.2022 | AE Kifisia FC - Pasa Irodotos 05.01.2022 | AEK Athens B - AO Egaleo 1931 PAE 05.01.2022 | PAE PS Kalamata - Kallithea 05.01.2022 | Panathinaikos B - OFI Ierapetras 1970 05.01.2022 | AE Karaiskakis - Zakynthos 05.01.2022 | Ergotelis Chania - Chania FC 05.01.2022 | AE Asteras Vlachioti - Diagoras 05.01.2022 | Episkopi FC - APO Levadeiakos FC 08.01.2022 | Pasa Irodotos - AEK Athens B 08.01.2022 | PAOK Thessaloniki B - Niki Volou 1924 PAE 08.01.2022 | Olympiacos Piraeus B - AO Xanthi FC 08.01.2022 | Kallithea - Panathinaikos B 09.01.2022 | AO Trikala 1963 - Almopos Arideas 09.01.2022 | Diagoras - Episkopi FC 09.01.2022 | Chania FC - AE Asteras Vlachioti 09.01.2022 | Zakynthos - Ergotelis Chania 09.01.2022 | OFI Ierapetras 1970 - AE Karaiskakis 09.01.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - PAE PS Kalamata 09.01.2022 | APO Levadeiakos FC - AE Kifisia FC 09.01.2022 | Apollon Larissa FC - Thesprotos 09.01.2022 | Panseraikos FC - Pierikos FC 09.01.2022 | P.O.T Iraklis - Anagennisi Karditsas 1904 09.01.2022 | Veroia NPS - Apollon Pontou 09.01.2022 | AS Rodos - Episkopi FC 12.01.2022 | Anagennisi Karditsas 1904 - Veroia NPS 12.01.2022 | Olympiakos - PAOK Thessaloniki B 12.01.2022 | Pierikos FC - P.O.T Iraklis 12.01.2022 | AO Xanthi FC - Panseraikos FC 12.01.2022 | AE Asteras Vlachioti - Zakynthos 12.01.2022 | AE Karaiskakis - Kallithea 12.01.2022 | AE Kifisia FC - AS Rodos 12.01.2022 | Panathinaikos B - AO Egaleo 1931 PAE 12.01.2022 | Almopos Arideas - AE Larissa FC 12.01.2022 | AO Kavala 1965 - Apollon Larissa FC 12.01.2022 | Thesprotos - Olympiacos Piraeus B 12.01.2022 | AEK Athens B - APO Levadeiakos FC 12.01.2022 | Diagoras - Chania FC 12.01.2022 | Ergotelis Chania - OFI Ierapetras 1970 12.01.2022 | PAE PS Kalamata - Pasa Irodotos 13.01.2022 | Niki Volou 1924 PAE - AO Trikala 1963 15.01.2022 | AS Rodos - AEK Athens B 15.01.2022 | Olympiacos Piraeus B - AO Kavala 1965 15.01.2022 | Pasa Irodotos - Panathinaikos B 15.01.2022 | P.O.T Iraklis - AO Xanthi FC 16.01.2022 | Apollon Larissa FC - Almopos Arideas 16.01.2022 | Panseraikos FC - Thesprotos 16.01.2022 | Veroia NPS - Pierikos FC 16.01.2022 | Episkopi FC - AE Kifisia FC 16.01.2022 | Kallithea - Ergotelis Chania 16.01.2022 | APO Levadeiakos FC - PAE PS Kalamata 16.01.2022 | OFI Ierapetras 1970 - AE Asteras Vlachioti 16.01.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - AE Karaiskakis 16.01.2022 | Zakynthos - Diagoras 16.01.2022 | AO Trikala 1963 - Olympiakos 16.01.2022 | Apollon Pontou - Anagennisi Karditsas 1904 16.01.2022 | AE Larissa FC - Niki Volou 1924 PAE 19.01.2022 | AE Kifisia FC - Zakynthos 19.01.2022 | AO Kavala 1965 - AO Trikala 1963 19.01.2022 | Almopos Arideas - Niki Volou 1924 PAE 19.01.2022 | Apollon Pontou - P.O.T Iraklis 19.01.2022 | Pierikos FC - Olympiacos Piraeus B 19.01.2022 | Thesprotos - AE Larissa FC 19.01.2022 | AE Asteras Vlachioti - PAE PS Kalamata 19.01.2022 | Pasa Irodotos - Episkopi FC 19.01.2022 | AEK Athens B - AO Egaleo 1931 PAE 19.01.2022 | Panathinaikos B - OFI Ierapetras 1970 20.01.2022 | Diagoras - Ergotelis Chania 22.01.2022 | PAOK Thessaloniki B - AO Trikala 1963 22.01.2022 | Almopos Arideas - Olympiacos Piraeus B 22.01.2022 | Niki Volou 1924 PAE - Apollon Larissa FC 22.01.2022 | AO Xanthi FC - Veroia NPS 23.01.2022 | AEK Athens B - Episkopi FC 23.01.2022 | Diagoras - OFI Ierapetras 1970 23.01.2022 | PAE PS Kalamata - AS Rodos 23.01.2022 | AO Kavala 1965 - Panseraikos FC 23.01.2022 | Olympiakos - AE Larissa FC 23.01.2022 | Pierikos FC - Apollon Pontou 23.01.2022 | Thesprotos - P.O.T Iraklis 23.01.2022 | AE Asteras Vlachioti - Kallithea 23.01.2022 | Ergotelis Chania - AO Egaleo 1931 PAE 23.01.2022 | AE Karaiskakis - Pasa Irodotos 23.01.2022 | Chania FC - Zakynthos 23.01.2022 | Panathinaikos B - APO Levadeiakos FC 26.01.2022 | AE Karaiskakis - Zakynthos 26.01.2022 | AS Rodos - Kallithea 26.01.2022 | AE Kifisia FC - Pasa Irodotos 26.01.2022 | Ergotelis Chania - Chania FC 26.01.2022 | AE Asteras Vlachioti - Diagoras 26.01.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - PAE PS Kalamata 26.01.2022 | AO Xanthi FC - Apollon Larissa FC 26.01.2022 | Almopos Arideas - PAOK Thessaloniki B 26.01.2022 | AO Kavala 1965 - AO Trikala 1963 26.01.2022 | Veroia NPS - Apollon Pontou 26.01.2022 | Panseraikos FC - Pierikos FC 27.01.2022 | Niki Volou 1924 PAE - Olympiakos 29.01.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - AE Asteras Vlachioti 29.01.2022 | AE Larissa FC - PAOK Thessaloniki B 30.01.2022 | Episkopi FC - PAE PS Kalamata 30.01.2022 | Olympiacos Piraeus B - Niki Volou 1924 PAE 30.01.2022 | Apollon Pontou - AO Xanthi FC 30.01.2022 | P.O.T Iraklis - AO Kavala 1965 30.01.2022 | Anagennisi Karditsas 1904 - Pierikos FC 30.01.2022 | Panseraikos FC - Almopos Arideas 30.01.2022 | Veroia NPS - Thesprotos 30.01.2022 | AE Kifisia FC - AEK Athens B 30.01.2022 | Pasa Irodotos - Ergotelis Chania 30.01.2022 | APO Levadeiakos FC - AE Karaiskakis 30.01.2022 | OFI Ierapetras 1970 - Chania FC 30.01.2022 | AS Rodos - Panathinaikos B 30.01.2022 | Kallithea - Diagoras 02.02.2022 | Anagennisi Karditsas 1904 - Panseraikos FC 02.02.2022 | PAOK Thessaloniki B - Niki Volou 1924 PAE 02.02.2022 | Olympiacos Piraeus B - AO Xanthi FC 02.02.2022 | AO Trikala 1963 - Almopos Arideas 02.02.2022 | Apollon Larissa FC - Thesprotos 02.02.2022 | P.O.T Iraklis - Anagennisi Karditsas 1904 02.02.2022 | AS Rodos - Kallithea 02.02.2022 | AE Kifisia FC - Pasa Irodotos 02.02.2022 | Ergotelis Chania - Chania FC 02.02.2022 | AE Asteras Vlachioti - Diagoras 02.02.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - PAE PS Kalamata 02.02.2022 | OFI Ierapetras 1970 - AE Karaiskakis 02.02.2022 | Pierikos FC - P.O.T Iraklis 02.02.2022 | AE Larissa FC - AO Kavala 1965 06.02.2022 | Almopos Arideas - P.O.T Iraklis 06.02.2022 | AO Trikala 1963 - AE Larissa FC 06.02.2022 | AO Kavala 1965 - Veroia NPS 06.02.2022 | Niki Volou 1924 PAE - Panseraikos FC 06.02.2022 | Olympiakos - Olympiacos Piraeus B 06.02.2022 | PAOK Thessaloniki B - Apollon Larissa FC 06.02.2022 | Thesprotos - Apollon Pontou 06.02.2022 | AO Xanthi FC - Anagennisi Karditsas 1904 06.02.2022 | AE Asteras Vlachioti - Pasa Irodotos 06.02.2022 | Diagoras - AO Egaleo 1931 PAE 06.02.2022 | Ergotelis Chania - APO Levadeiakos FC 06.02.2022 | PAE PS Kalamata - AE Kifisia FC 06.02.2022 | AE Karaiskakis - AS Rodos 06.02.2022 | Chania FC - Kallithea 06.02.2022 | Panathinaikos B - Episkopi FC 06.02.2022 | Zakynthos - OFI Ierapetras 1970 13.02.2022 | Almopos Arideas - Veroia NPS 13.02.2022 | AO Trikala 1963 - Apollon Larissa FC 13.02.2022 | AO Kavala 1965 - Apollon Pontou 13.02.2022 | Niki Volou 1924 PAE - P.O.T Iraklis 13.02.2022 | Olympiakos - Panseraikos FC 13.02.2022 | PAOK Thessaloniki B - Olympiacos Piraeus B 13.02.2022 | Thesprotos - Anagennisi Karditsas 1904 13.02.2022 | AO Xanthi FC - Pierikos FC 13.02.2022 | AE Asteras Vlachioti - APO Levadeiakos FC 13.02.2022 | Diagoras - Pasa Irodotos 13.02.2022 | Ergotelis Chania - AS Rodos 13.02.2022 | PAE PS Kalamata - AEK Athens B 13.02.2022 | AE Karaiskakis - Episkopi FC 13.02.2022 | Chania FC - AO Egaleo 1931 PAE 13.02.2022 | Panathinaikos B - AE Kifisia FC 13.02.2022 | Zakynthos - Kallithea 16.02.2022 | Apollon Larissa FC - AE Larissa FC 16.02.2022 | Apollon Pontou - Almopos Arideas 16.02.2022 | P.O.T Iraklis - Olympiakos 16.02.2022 | Anagennisi Karditsas 1904 - AO Kavala 1965 16.02.2022 | Olympiacos Piraeus B - AO Trikala 1963 16.02.2022 | Panseraikos FC - PAOK Thessaloniki B 16.02.2022 | Pierikos FC - Thesprotos 16.02.2022 | Veroia NPS - Niki Volou 1924 PAE 16.02.2022 | AEK Athens B - Panathinaikos B 16.02.2022 | Episkopi FC - Ergotelis Chania 16.02.2022 | Pasa Irodotos - Chania FC 16.02.2022 | Kallithea - OFI Ierapetras 1970 16.02.2022 | AE Kifisia FC - AE Karaiskakis 16.02.2022 | APO Levadeiakos FC - Diagoras 16.02.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - Zakynthos 16.02.2022 | AS Rodos - AE Asteras Vlachioti 20.02.2022 | AE Larissa FC - Olympiacos Piraeus B 20.02.2022 | Almopos Arideas - Anagennisi Karditsas 1904 20.02.2022 | AO Trikala 1963 - Panseraikos FC 20.02.2022 | AO Kavala 1965 - Pierikos FC 20.02.2022 | Niki Volou 1924 PAE - Apollon Pontou 20.02.2022 | Olympiakos - Veroia NPS 20.02.2022 | PAOK Thessaloniki B - P.O.T Iraklis 20.02.2022 | Thesprotos - AO Xanthi FC 20.02.2022 | AE Asteras Vlachioti - Episkopi FC 20.02.2022 | Diagoras - AS Rodos 20.02.2022 | Ergotelis Chania - AE Kifisia FC 20.02.2022 | AE Karaiskakis - AEK Athens B 20.02.2022 | OFI Ierapetras 1970 - AO Egaleo 1931 PAE 20.02.2022 | Chania FC - APO Levadeiakos FC 20.02.2022 | Panathinaikos B - PAE PS Kalamata 20.02.2022 | Zakynthos - Pasa Irodotos 27.02.2022 | Apollon Pontou - Olympiakos 27.02.2022 | P.O.T Iraklis - AO Trikala 1963 27.02.2022 | Anagennisi Karditsas 1904 - Niki Volou 1924 PAE 27.02.2022 | Olympiacos Piraeus B - Apollon Larissa FC 27.02.2022 | Panseraikos FC - AE Larissa FC 27.02.2022 | Pierikos FC - Almopos Arideas 27.02.2022 | Veroia NPS - PAOK Thessaloniki B 27.02.2022 | AO Xanthi FC - AO Kavala 1965 27.02.2022 | AEK Athens B - Ergotelis Chania 27.02.2022 | Episkopi FC - Diagoras 27.02.2022 | Pasa Irodotos - OFI Ierapetras 1970 27.02.2022 | PAE PS Kalamata - AE Karaiskakis 27.02.2022 | AE Kifisia FC - AE Asteras Vlachioti 27.02.2022 | APO Levadeiakos FC - Zakynthos 27.02.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - Kallithea 27.02.2022 | AS Rodos - Chania FC 06.03.2022 | AE Larissa FC - P.O.T Iraklis 06.03.2022 | Almopos Arideas - AO Xanthi FC 06.03.2022 | AO Trikala 1963 - Veroia NPS 06.03.2022 | Apollon Larissa FC - Panseraikos FC 06.03.2022 | AO Kavala 1965 - Thesprotos 06.03.2022 | Niki Volou 1924 PAE - Pierikos FC 06.03.2022 | Olympiakos - Anagennisi Karditsas 1904 06.03.2022 | PAOK Thessaloniki B - Apollon Pontou 06.03.2022 | AE Asteras Vlachioti - AEK Athens B 06.03.2022 | Diagoras - AE Kifisia FC 06.03.2022 | Ergotelis Chania - PAE PS Kalamata 06.03.2022 | Kallithea - Pasa Irodotos 06.03.2022 | AE Karaiskakis - Panathinaikos B 06.03.2022 | OFI Ierapetras 1970 - APO Levadeiakos FC 06.03.2022 | Chania FC - Episkopi FC 06.03.2022 | Zakynthos - AS Rodos 09.03.2022 | Apollon Pontou - AO Trikala 1963 09.03.2022 | P.O.T Iraklis - Apollon Larissa FC 09.03.2022 | Anagennisi Karditsas 1904 - PAOK Thessaloniki B 09.03.2022 | Panseraikos FC - Olympiacos Piraeus B 09.03.2022 | Pierikos FC - Olympiakos 09.03.2022 | Thesprotos - Almopos Arideas 09.03.2022 | Veroia NPS - AE Larissa FC 09.03.2022 | AO Xanthi FC - Niki Volou 1924 PAE 09.03.2022 | AEK Athens B - Diagoras 09.03.2022 | Episkopi FC - Zakynthos 09.03.2022 | Pasa Irodotos - AO Egaleo 1931 PAE 09.03.2022 | PAE PS Kalamata - AE Asteras Vlachioti 09.03.2022 | AE Kifisia FC - Chania FC 09.03.2022 | APO Levadeiakos FC - Kallithea 09.03.2022 | Panathinaikos B - Ergotelis Chania 09.03.2022 | AS Rodos - OFI Ierapetras 1970 13.03.2022 | AE Larissa FC - Apollon Pontou 13.03.2022 | Almopos Arideas - AO Kavala 1965 13.03.2022 | AO Trikala 1963 - Anagennisi Karditsas 1904 13.03.2022 | Apollon Larissa FC - Veroia NPS 13.03.2022 | Niki Volou 1924 PAE - Thesprotos 13.03.2022 | Olympiakos - AO Xanthi FC 13.03.2022 | Olympiacos Piraeus B - P.O.T Iraklis 13.03.2022 | PAOK Thessaloniki B - Pierikos FC 13.03.2022 | AE Asteras Vlachioti - Panathinaikos B 13.03.2022 | Diagoras - PAE PS Kalamata 13.03.2022 | Ergotelis Chania - AE Karaiskakis 13.03.2022 | Kallithea - AS Rodos 13.03.2022 | OFI Ierapetras 1970 - Episkopi FC 13.03.2022 | Chania FC - AEK Athens B 13.03.2022 | AO Egaleo 1931 PAE - APO Levadeiakos FC 13.03.2022 | Zakynthos - AE Kifisia FC