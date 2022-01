29.01.2022 | CD Cova Piedade - UD Santarem 13.08.2021 | SC Braga B - Oliveirense 13.08.2021 | Real SC Queluz - Sporting Lisbon B 14.08.2021 | Anadia - CF Canelas 2010 14.08.2021 | SCU Torreense - UD Leiria 14.08.2021 | AD Sanjoanense - FC Felgueiras 1932 14.08.2021 | Oriental Dragon FC - UD Santarem 14.08.2021 | Vitoria Setubal - Amora FC 15.08.2021 | Vitoria Guimaraes B - Lusitania FC Lourosa 15.08.2021 | CD Cova Piedade - Alverca 15.08.2021 | SC Sao Joao de Ver - AD Fafe 15.08.2021 | CDC Montalegre - Pevidem SC 20.08.2021 | Pevidem SC - AD Sanjoanense 20.08.2021 | AD Fafe - SC Braga B 21.08.2021 | FC Oliveira do Hospital - SCU Torreense 21.08.2021 | UD Santarem - Real SC Queluz 21.08.2021 | Oliveirense - Vitoria Guimaraes B 21.08.2021 | UD Leiria - Vitoria Setubal 22.08.2021 | Alverca - Oriental Dragon FC 22.08.2021 | FC Felgueiras 1932 - Anadia 22.08.2021 | Sporting Lisbon B - Caldas 22.08.2021 | CF Canelas 2010 - SC Sao Joao de Ver 22.08.2021 | Lusitania FC Lourosa - CDC Montalegre 27.08.2021 | SC Braga B - Vitoria Guimaraes B 27.08.2021 | AD Fafe - CF Canelas 2010 28.08.2021 | SCU Torreense - Sporting Lisbon B 28.08.2021 | Vitoria Setubal - FC Oliveira do Hospital 28.08.2021 | Oriental Dragon FC - Real SC Queluz 28.08.2021 | Caldas - UD Santarem 28.08.2021 | Anadia - Pevidem SC 29.08.2021 | SC Sao Joao de Ver - FC Felgueiras 1932 29.08.2021 | CD Cova Piedade - UD Leiria 29.08.2021 | CDC Montalegre - Oliveirense 29.08.2021 | AD Sanjoanense - Lusitania FC Lourosa 08.09.2021 | Caldas - FC Oliveira do Hospital 17.09.2021 | Amora FC - Oriental Dragon FC 17.09.2021 | UD Leiria - Alverca 18.09.2021 | Lusitania FC Lourosa - Anadia 18.09.2021 | Oliveirense - AD Sanjoanense 18.09.2021 | FC Oliveira do Hospital - CD Cova Piedade 18.09.2021 | Pevidem SC - SC Sao Joao de Ver 18.09.2021 | FC Felgueiras 1932 - AD Fafe 19.09.2021 | Real SC Queluz - Caldas 19.09.2021 | Sporting Lisbon B - Vitoria Setubal 19.09.2021 | UD Santarem - SCU Torreense 19.09.2021 | CF Canelas 2010 - SC Braga B 19.09.2021 | Vitoria Guimaraes B - CDC Montalegre 01.10.2021 | CD Cova Piedade - Sporting Lisbon B 01.10.2021 | Anadia - Oliveirense 02.10.2021 | Amora FC - UD Leiria 02.10.2021 | CF Canelas 2010 - FC Felgueiras 1932 02.10.2021 | Alverca - FC Oliveira do Hospital 02.10.2021 | AD Fafe - Pevidem SC 03.10.2021 | SCU Torreense - Real SC Queluz 03.10.2021 | SC Sao Joao de Ver - Lusitania FC Lourosa 03.10.2021 | Oriental Dragon FC - Caldas 03.10.2021 | AD Sanjoanense - Vitoria Guimaraes B 06.10.2021 | Amora FC - CD Cova Piedade 10.10.2021 | Alverca - Amora FC 16.10.2021 | SC Braga B - CDC Montalegre 22.10.2021 | Vitoria Guimaraes B - Anadia 22.10.2021 | FC Felgueiras 1932 - SC Braga B 23.10.2021 | UD Santarem - CD Cova Piedade 23.10.2021 | Sporting Lisbon B - Alverca 23.10.2021 | Lusitania FC Lourosa - AD Fafe 23.10.2021 | Oliveirense - SC Sao Joao de Ver 23.10.2021 | Pevidem SC - CF Canelas 2010 23.10.2021 | Real SC Queluz - Vitoria Setubal 24.10.2021 | Caldas - SCU Torreense 24.10.2021 | CDC Montalegre - AD Sanjoanense 24.10.2021 | FC Oliveira do Hospital - Amora FC 24.10.2021 | UD Leiria - Oriental Dragon FC 29.10.2021 | SC Sao Joao de Ver - Vitoria Guimaraes B 29.10.2021 | Alverca - UD Santarem 30.10.2021 | CF Canelas 2010 - Lusitania FC Lourosa 30.10.2021 | FC Felgueiras 1932 - Pevidem SC 30.10.2021 | CD Cova Piedade - Real SC Queluz 30.10.2021 | Anadia - CDC Montalegre 30.10.2021 | AD Fafe - Oliveirense 31.10.2021 | UD Leiria - FC Oliveira do Hospital 31.10.2021 | SC Braga B - AD Sanjoanense 31.10.2021 | Oriental Dragon FC - SCU Torreense 31.10.2021 | Amora FC - Sporting Lisbon B 05.11.2021 | SCU Torreense - Vitoria Setubal 05.11.2021 | Oliveirense - CF Canelas 2010 06.11.2021 | AD Sanjoanense - Anadia 06.11.2021 | Vitoria Guimaraes B - AD Fafe 06.11.2021 | CDC Montalegre - SC Sao Joao de Ver 06.11.2021 | UD Santarem - Amora FC 06.11.2021 | Real SC Queluz - Alverca 07.11.2021 | Sporting Lisbon B - UD Leiria 07.11.2021 | Lusitania FC Lourosa - FC Felgueiras 1932 07.11.2021 | Pevidem SC - SC Braga B 07.11.2021 | FC Oliveira do Hospital - Oriental Dragon FC 14.11.2021 | Caldas - CD Cova Piedade 26.11.2021 | CF Canelas 2010 - Vitoria Guimaraes B 26.11.2021 | UD Leiria - UD Santarem 27.11.2021 | Oriental Dragon FC - Vitoria Setubal 27.11.2021 | SC Sao Joao de Ver - AD Sanjoanense 27.11.2021 | SC Braga B - Anadia 27.11.2021 | Pevidem SC - Lusitania FC Lourosa 27.11.2021 | Alverca - Caldas 27.11.2021 | FC Felgueiras 1932 - Oliveirense 28.11.2021 | FC Oliveira do Hospital - Sporting Lisbon B 28.11.2021 | CD Cova Piedade - SCU Torreense 28.11.2021 | Amora FC - Real SC Queluz 28.11.2021 | AD Fafe - CDC Montalegre 03.12.2021 | Oriental Dragon FC - Sporting Lisbon B 03.12.2021 | Anadia - SC Sao Joao de Ver 04.12.2021 | Real SC Queluz - UD Leiria 04.12.2021 | SC Braga B - Lusitania FC Lourosa 04.12.2021 | UD Santarem - FC Oliveira do Hospital 04.12.2021 | Oliveirense - Pevidem SC 04.12.2021 | Vitoria Setubal - CD Cova Piedade 05.12.2021 | Vitoria Guimaraes B - FC Felgueiras 1932 05.12.2021 | Caldas - Amora FC 05.12.2021 | SCU Torreense - Alverca 05.12.2021 | AD Sanjoanense - AD Fafe 05.12.2021 | CDC Montalegre - CF Canelas 2010 07.12.2021 | SC Sao Joao de Ver - SC Braga B 07.12.2021 | Lusitania FC Lourosa - Oliveirense 07.12.2021 | FC Oliveira do Hospital - Real SC Queluz 08.12.2021 | Pevidem SC - Vitoria Guimaraes B 08.12.2021 | CD Cova Piedade - Oriental Dragon FC 08.12.2021 | UD Leiria - Caldas 08.12.2021 | AD Fafe - Anadia 08.12.2021 | CF Canelas 2010 - AD Sanjoanense 08.12.2021 | Amora FC - SCU Torreense 08.12.2021 | FC Felgueiras 1932 - CDC Montalegre 08.12.2021 | Alverca - Vitoria Setubal 11.12.2021 | Oliveirense - SC Braga B 11.12.2021 | Lusitania FC Lourosa - Vitoria Guimaraes B 11.12.2021 | FC Oliveira do Hospital - Caldas 11.12.2021 | AD Fafe - SC Sao Joao de Ver 11.12.2021 | UD Santarem - Oriental Dragon FC 11.12.2021 | UD Leiria - SCU Torreense 12.12.2021 | Alverca - CD Cova Piedade 12.12.2021 | Amora FC - Vitoria Setubal 12.12.2021 | CF Canelas 2010 - Anadia 12.12.2021 | FC Felgueiras 1932 - AD Sanjoanense 12.12.2021 | Sporting Lisbon B - Real SC Queluz 12.12.2021 | Pevidem SC - CDC Montalegre 17.12.2021 | CD Cova Piedade - Amora FC 17.12.2021 | SC Braga B - AD Fafe 17.12.2021 | Vitoria Setubal - UD Leiria 18.12.2021 | Anadia - FC Felgueiras 1932 18.12.2021 | Oriental Dragon FC - Alverca 18.12.2021 | CDC Montalegre - Lusitania FC Lourosa 18.12.2021 | Caldas - Sporting Lisbon B 18.12.2021 | AD Sanjoanense - Pevidem SC 18.12.2021 | Real SC Queluz - UD Santarem 19.12.2021 | Vitoria Guimaraes B - Oliveirense 19.12.2021 | SCU Torreense - FC Oliveira do Hospital 19.12.2021 | SC Sao Joao de Ver - CF Canelas 2010 22.12.2021 | Sporting Lisbon B - UD Santarem 22.12.2021 | Vitoria Setubal - Caldas 30.12.2021 | Vitoria Setubal - UD Santarem 07.01.2022 | CF Canelas 2010 - AD Fafe 07.01.2022 | UD Leiria - CD Cova Piedade 08.01.2022 | Real SC Queluz - Oriental Dragon FC 08.01.2022 | FC Oliveira do Hospital - Vitoria Setubal 08.01.2022 | Pevidem SC - Anadia 08.01.2022 | Sporting Lisbon B - SCU Torreense 08.01.2022 | Oliveirense - CDC Montalegre 09.01.2022 | Lusitania FC Lourosa - AD Sanjoanense 09.01.2022 | UD Santarem - Caldas 09.01.2022 | Vitoria Guimaraes B - SC Braga B 09.01.2022 | FC Felgueiras 1932 - SC Sao Joao de Ver 14.01.2022 | Caldas - Real SC Queluz 14.01.2022 | Vitoria Setubal - Sporting Lisbon B 15.01.2022 | AD Fafe - FC Felgueiras 1932 15.01.2022 | CD Cova Piedade - FC Oliveira do Hospital 15.01.2022 | AD Sanjoanense - Oliveirense 15.01.2022 | Anadia - Lusitania FC Lourosa 15.01.2022 | CDC Montalegre - Vitoria Guimaraes B 15.01.2022 | Oriental Dragon FC - Amora FC 15.01.2022 | Alverca - UD Leiria 16.01.2022 | SC Braga B - CF Canelas 2010 16.01.2022 | SC Sao Joao de Ver - Pevidem SC 16.01.2022 | SCU Torreense - UD Santarem 19.01.2022 | Oliveirense - CDC Montalegre 20.01.2022 | Vitoria Setubal - UD Santarem 21.01.2022 | FC Oliveira do Hospital - Alverca 21.01.2022 | Real SC Queluz - SCU Torreense 22.01.2022 | FC Felgueiras 1932 - CF Canelas 2010 22.01.2022 | Pevidem SC - AD Fafe 22.01.2022 | Sporting Lisbon B - CD Cova Piedade 23.01.2022 | Oliveirense - Anadia 23.01.2022 | Vitoria Guimaraes B - AD Sanjoanense 23.01.2022 | Lusitania FC Lourosa - SC Sao Joao de Ver 23.01.2022 | CDC Montalegre - SC Braga B 23.01.2022 | UD Leiria - Amora FC 23.01.2022 | Caldas - Oriental Dragon FC 24.01.2022 | UD Santarem - Vitoria Setubal 26.01.2022 | Real SC Queluz - Oriental Dragon FC 28.01.2022 | AD Sanjoanense - CDC Montalegre 28.01.2022 | Alverca - Sporting Lisbon B 29.01.2022 | SC Sao Joao de Ver - Oliveirense 29.01.2022 | SC Braga B - FC Felgueiras 1932 29.01.2022 | Amora FC - FC Oliveira do Hospital 29.01.2022 | Anadia - Vitoria Guimaraes B 29.01.2022 | SCU Torreense - Caldas 30.01.2022 | Vitoria Setubal - Real SC Queluz 30.01.2022 | Oriental Dragon FC - UD Leiria 30.01.2022 | AD Fafe - Lusitania FC Lourosa 30.01.2022 | CF Canelas 2010 - Pevidem SC 02.02.2022 | Amora FC - Alverca 02.02.2022 | FC Felgueiras 1932 - SC Sao Joao de Ver 02.02.2022 | Anadia - Lusitania FC Lourosa 04.02.2022 | SCU Torreense - Oriental Dragon FC 04.02.2022 | Caldas - Vitoria Setubal 05.02.2022 | Oliveirense - AD Fafe 05.02.2022 | FC Oliveira do Hospital - UD Leiria 05.02.2022 | Vitoria Guimaraes B - SC Sao Joao de Ver 05.02.2022 | Sporting Lisbon B - Amora FC 05.02.2022 | Lusitania FC Lourosa - CF Canelas 2010 05.02.2022 | Real SC Queluz - CD Cova Piedade 06.02.2022 | UD Santarem - Alverca 06.02.2022 | Pevidem SC - FC Felgueiras 1932 06.02.2022 | CDC Montalegre - Anadia 06.02.2022 | AD Sanjoanense - SC Braga B 09.02.2022 | Oriental Dragon FC - Amora FC 09.02.2022 | FC Oliveira do Hospital - Vitoria Setubal 09.02.2022 | Lusitania FC Lourosa - SC Sao Joao de Ver 11.02.2022 | SC Braga B - Pevidem SC 11.02.2022 | UD Leiria - Sporting Lisbon B 12.02.2022 | Anadia - AD Sanjoanense 12.02.2022 | SC Sao Joao de Ver - CDC Montalegre 12.02.2022 | FC Felgueiras 1932 - Lusitania FC Lourosa 12.02.2022 | Oriental Dragon FC - FC Oliveira do Hospital 12.02.2022 | Alverca - Real SC Queluz 12.02.2022 | Vitoria Setubal - SCU Torreense 13.02.2022 | Amora FC - UD Santarem 13.02.2022 | CF Canelas 2010 - Oliveirense 13.02.2022 | CD Cova Piedade - Caldas 13.02.2022 | AD Fafe - Vitoria Guimaraes B 16.02.2022 | Pevidem SC - Anadia 16.02.2022 | Real SC Queluz - Oriental Dragon FC 18.02.2022 | UD Santarem - UD Leiria 18.02.2022 | Oliveirense - FC Felgueiras 1932 19.02.2022 | Real SC Queluz - Amora FC 19.02.2022 | CDC Montalegre - AD Fafe 19.02.2022 | Sporting Lisbon B - FC Oliveira do Hospital 19.02.2022 | SCU Torreense - CD Cova Piedade 19.02.2022 | AD Sanjoanense - SC Sao Joao de Ver 19.02.2022 | Caldas - Alverca 20.02.2022 | Lusitania FC Lourosa - Pevidem SC 20.02.2022 | Anadia - SC Braga B 20.02.2022 | Vitoria Guimaraes B - CF Canelas 2010 20.02.2022 | Vitoria Setubal - Oriental Dragon FC 22.02.2022 | Alverca - UD Leiria 22.02.2022 | AD Fafe - FC Felgueiras 1932 23.02.2022 | Caldas - Oriental Dragon FC 25.02.2022 | SC Sao Joao de Ver - Anadia 25.02.2022 | Lusitania FC Lourosa - SC Braga B 26.02.2022 | UD Leiria - Real SC Queluz 26.02.2022 | Sporting Lisbon B - Oriental Dragon FC 26.02.2022 | AD Fafe - AD Sanjoanense 26.02.2022 | Alverca - SCU Torreense 26.02.2022 | FC Felgueiras 1932 - Vitoria Guimaraes B 26.02.2022 | FC Oliveira do Hospital - UD Santarem 27.02.2022 | Amora FC - Caldas 27.02.2022 | CD Cova Piedade - Vitoria Setubal 27.02.2022 | Pevidem SC - Oliveirense 27.02.2022 | CF Canelas 2010 - CDC Montalegre 05.03.2022 | CDC Montalegre - FC Felgueiras 1932 05.03.2022 | Oliveirense - Lusitania FC Lourosa 05.03.2022 | Anadia - AD Fafe 05.03.2022 | SC Braga B - SC Sao Joao de Ver 05.03.2022 | AD Sanjoanense - CF Canelas 2010 05.03.2022 | Vitoria Guimaraes B - Pevidem SC 05.03.2022 | Caldas - UD Leiria 05.03.2022 | Vitoria Setubal - Alverca 05.03.2022 | Real SC Queluz - FC Oliveira do Hospital 05.03.2022 | Oriental Dragon FC - CD Cova Piedade 05.03.2022 | UD Santarem - Sporting Lisbon B 05.03.2022 | SCU Torreense - Amora FC