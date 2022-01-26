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Primera Division RFEF 21/22
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26.01.2022 | 21:00 | Unionistas de Salamanca CF-Internacional de Madrid Boadilla | Primera Division Rfef | 20. Hafta

Unionistas de Salamanca CF ile Internacional de Madrid Boadilla 21/22 Primera Division Rfef 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Unionistas de Salamanca CF-Internacional de Madrid Boadilla maçı, Pistas Del Helmantico'nde oynanıyor. Unionistas de Salamanca CF-Internacional de Madrid Boadilla maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Unionistas de Salamanca CF-Internacional de Madrid Boadilla
Maçın Tarihi ve Saati: 26.01.2022 / 21:00
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