26.01.2022 | 21:00 | Unionistas de Salamanca CF-Internacional de Madrid Boadilla | Primera Division Rfef | 20. Hafta

26.01.2022 | Unionistas de Salamanca CF - Internacional de Madrid Boadilla 27.08.2021 | Cultural Leonesa - CF Rayo Majadahonda 27.08.2021 | Alcoyano - Betis Deportivo Balompie 28.08.2021 | Real Union Irun - Internacional de Madrid Boadilla 28.08.2021 | Racing Club de Ferrol - Unionistas de Salamanca CF 28.08.2021 | Barcelona Atletic - Algeciras CF 28.08.2021 | CD San Fernando - Villarreal CF B 28.08.2021 | Albacete Balompie - Castellon 28.08.2021 | SD Logrones - Real Valladolid Promesas 29.08.2021 | UD Cornella - Atletico Baleares 29.08.2021 | CD Calahorra - Logrones 29.08.2021 | RB Linense - Real Madrid Castilla 29.08.2021 | Racing Santander - CD Tudelano 29.08.2021 | Atletico Sanluqueno CF - Gimnastic 29.08.2021 | Zamora - Athletic Bilbao B 29.08.2021 | Sevilla Atletico - Sabadell 29.08.2021 | Reyes, De Los - Extremadura UD 29.08.2021 | FC Andorra - Linares 29.08.2021 | Deportivo La Coruna - RC Celta de Vigo B 29.08.2021 | Badajoz - CF Talavera de la Reina 29.08.2021 | Ucam Murcia - UE Costa Brava 03.09.2021 | CF Talavera de la Reina - Reyes, De Los 03.09.2021 | Algeciras CF - FC Andorra 04.09.2021 | RC Celta de Vigo B - Badajoz 04.09.2021 | UE Costa Brava - Atletico Sanluqueno CF 04.09.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - Zamora 04.09.2021 | Sabadell - RB Linense 04.09.2021 | Betis Deportivo Balompie - Ucam Murcia 04.09.2021 | CF Rayo Majadahonda - CD Calahorra 04.09.2021 | Logrones - Racing Santander 04.09.2021 | Linares - Alcoyano 04.09.2021 | Real Madrid Castilla - CD San Fernando 04.09.2021 | Extremadura UD - SD Logrones 05.09.2021 | Atletico Baleares - Albacete Balompie 05.09.2021 | Real Valladolid Promesas - Real Union Irun 05.09.2021 | CD Tudelano - Deportivo La Coruna 05.09.2021 | Unionistas de Salamanca CF - Cultural Leonesa 05.09.2021 | Gimnastic - Barcelona Atletic 05.09.2021 | Villarreal CF B - UD Cornella 05.09.2021 | Athletic Bilbao B - Racing Club de Ferrol 05.09.2021 | Castellon - Sevilla Atletico 10.09.2021 | Real Union Irun - RC Celta de Vigo B 10.09.2021 | Badajoz - Internacional de Madrid Boadilla 10.09.2021 | CD San Fernando - Linares 10.09.2021 | Ucam Murcia - Real Madrid Castilla 11.09.2021 | CD Calahorra - Deportivo La Coruna 11.09.2021 | UD Cornella - Algeciras CF 11.09.2021 | Racing Club de Ferrol - Real Valladolid Promesas 11.09.2021 | Alcoyano - Sabadell 11.09.2021 | Gimnastic - Betis Deportivo Balompie 11.09.2021 | Racing Santander - CF Talavera de la Reina 11.09.2021 | Zamora - Logrones 11.09.2021 | Albacete Balompie - FC Andorra 12.09.2021 | Atletico Sanluqueno CF - Sevilla Atletico 12.09.2021 | Atletico Baleares - Villarreal CF B 12.09.2021 | SD Logrones - CD Tudelano 12.09.2021 | Reyes, De Los - CF Rayo Majadahonda 12.09.2021 | RB Linense - Castellon 12.09.2021 | Cultural Leonesa - Athletic Bilbao B 12.09.2021 | Unionistas de Salamanca CF - Extremadura UD 12.09.2021 | Barcelona Atletic - UE Costa Brava 17.09.2021 | UE Costa Brava - UD Cornella 17.09.2021 | Athletic Bilbao B - Unionistas de Salamanca CF 17.09.2021 | Extremadura UD - Racing Club de Ferrol 17.09.2021 | Castellon - Atletico Sanluqueno CF 18.09.2021 | Real Valladolid Promesas - Reyes, De Los 18.09.2021 | FC Andorra - Atletico Baleares 18.09.2021 | CD Tudelano - Zamora 18.09.2021 | Deportivo La Coruna - Badajoz 18.09.2021 | Betis Deportivo Balompie - CD San Fernando 18.09.2021 | Linares - Ucam Murcia 18.09.2021 | Villarreal CF B - Albacete Balompie 18.09.2021 | CF Rayo Majadahonda - SD Logrones 19.09.2021 | RC Celta de Vigo B - Racing Santander 19.09.2021 | Real Madrid Castilla - Gimnastic 19.09.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - Cultural Leonesa 19.09.2021 | Sevilla Atletico - Alcoyano 19.09.2021 | Logrones - Real Union Irun 19.09.2021 | RB Linense - Algeciras CF 19.09.2021 | Sabadell - Barcelona Atletic 19.09.2021 | CF Talavera de la Reina - CD Calahorra 24.09.2021 | Gimnastic - Alcoyano 24.09.2021 | Reyes, De Los - CD Tudelano 24.09.2021 | Barcelona Atletic - RB Linense 24.09.2021 | Racing Santander - Internacional de Madrid Boadilla 25.09.2021 | UD Cornella - Castellon 25.09.2021 | Algeciras CF - Sabadell 25.09.2021 | CD Calahorra - RC Celta de Vigo B 25.09.2021 | Cultural Leonesa - Real Valladolid Promesas 25.09.2021 | Real Union Irun - Badajoz 25.09.2021 | Ucam Murcia - FC Andorra 26.09.2021 | Unionistas de Salamanca CF - Deportivo La Coruna 26.09.2021 | Zamora - Racing Club de Ferrol 26.09.2021 | Albacete Balompie - Real Madrid Castilla 26.09.2021 | Atletico Baleares - Betis Deportivo Balompie 26.09.2021 | Athletic Bilbao B - Logrones 26.09.2021 | Villarreal CF B - UE Costa Brava 26.09.2021 | Atletico Sanluqueno CF - Linares 26.09.2021 | CD San Fernando - Sevilla Atletico 26.09.2021 | SD Logrones - CF Talavera de la Reina 26.09.2021 | Extremadura UD - CF Rayo Majadahonda 01.10.2021 | Sabadell - Villarreal CF B 01.10.2021 | RC Celta de Vigo B - Zamora 01.10.2021 | Sevilla Atletico - Algeciras CF 01.10.2021 | Deportivo La Coruna - SD Logrones 02.10.2021 | Logrones - Reyes, De Los 02.10.2021 | Alcoyano - CD San Fernando 02.10.2021 | Castellon - Barcelona Atletic 02.10.2021 | RB Linense - Ucam Murcia 02.10.2021 | Real Valladolid Promesas - Unionistas de Salamanca CF 02.10.2021 | Badajoz - Cultural Leonesa 03.10.2021 | UE Costa Brava - Albacete Balompie 03.10.2021 | CF Rayo Majadahonda - Real Union Irun 03.10.2021 | CD Tudelano - Athletic Bilbao B 03.10.2021 | Real Madrid Castilla - Atletico Baleares 03.10.2021 | Betis Deportivo Balompie - Atletico Sanluqueno CF 03.10.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - CD Calahorra 03.10.2021 | Racing Club de Ferrol - Racing Santander 03.10.2021 | FC Andorra - Gimnastic 03.10.2021 | CF Talavera de la Reina - Extremadura UD 03.10.2021 | Linares - UD Cornella 08.10.2021 | UD Cornella - Real Madrid Castilla 08.10.2021 | Athletic Bilbao B - RC Celta de Vigo B 09.10.2021 | Real Union Irun - Deportivo La Coruna 09.10.2021 | CD San Fernando - RB Linense 09.10.2021 | Racing Santander - CD Calahorra 09.10.2021 | Ucam Murcia - Castellon 09.10.2021 | Gimnastic - Sabadell 09.10.2021 | Extremadura UD - Real Valladolid Promesas 09.10.2021 | Albacete Balompie - Betis Deportivo Balompie 09.10.2021 | Cultural Leonesa - CF Talavera de la Reina 10.10.2021 | Atletico Baleares - Linares 10.10.2021 | Atletico Sanluqueno CF - Alcoyano 10.10.2021 | Unionistas de Salamanca CF - CD Tudelano 10.10.2021 | Algeciras CF - UE Costa Brava 10.10.2021 | Reyes, De Los - Internacional de Madrid Boadilla 10.10.2021 | Zamora - CF Rayo Majadahonda 10.10.2021 | Racing Club de Ferrol - Badajoz 10.10.2021 | Villarreal CF B - Sevilla Atletico 10.10.2021 | Logrones - SD Logrones 10.10.2021 | Barcelona Atletic - FC Andorra 15.10.2021 | CD Calahorra - Real Union Irun 15.10.2021 | Sabadell - Atletico Sanluqueno CF 15.10.2021 | FC Andorra - CD San Fernando 15.10.2021 | Alcoyano - Ucam Murcia 16.10.2021 | Castellon - Gimnastic 16.10.2021 | Linares - Algeciras CF 16.10.2021 | SD Logrones - Zamora 16.10.2021 | Cultural Leonesa - Extremadura UD 16.10.2021 | Deportivo La Coruna - Reyes, De Los 16.10.2021 | Betis Deportivo Balompie - Villarreal CF B 16.10.2021 | Real Madrid Castilla - Barcelona Atletic 17.10.2021 | CD Tudelano - Racing Club de Ferrol 17.10.2021 | Real Valladolid Promesas - Athletic Bilbao B 17.10.2021 | UE Costa Brava - Atletico Baleares 17.10.2021 | CF Rayo Majadahonda - RC Celta de Vigo B 17.10.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - Logrones 17.10.2021 | RB Linense - UD Cornella 17.10.2021 | Badajoz - Racing Santander 17.10.2021 | Sevilla Atletico - Albacete Balompie 17.10.2021 | CF Talavera de la Reina - Unionistas de Salamanca CF 22.10.2021 | UE Costa Brava - RB Linense 22.10.2021 | Extremadura UD - CD Tudelano 23.10.2021 | Athletic Bilbao B - Real Union Irun 23.10.2021 | Barcelona Atletic - Alcoyano 23.10.2021 | Ucam Murcia - Sevilla Atletico 23.10.2021 | Logrones - CF Talavera de la Reina 23.10.2021 | CD San Fernando - Castellon 23.10.2021 | Algeciras CF - Betis Deportivo Balompie 23.10.2021 | Unionistas de Salamanca CF - SD Logrones 23.10.2021 | Real Valladolid Promesas - CF Rayo Majadahonda 23.10.2021 | Racing Club de Ferrol - Cultural Leonesa 23.10.2021 | Villarreal CF B - FC Andorra 24.10.2021 | Racing Santander - Deportivo La Coruna 24.10.2021 | Reyes, De Los - Badajoz 24.10.2021 | Gimnastic - Linares 24.10.2021 | Atletico Sanluqueno CF - Real Madrid Castilla 24.10.2021 | Atletico Baleares - Sabadell 24.10.2021 | RC Celta de Vigo B - Internacional de Madrid Boadilla 24.10.2021 | UD Cornella - Albacete Balompie 24.10.2021 | Zamora - CD Calahorra 29.10.2021 | Real Madrid Castilla - Villarreal CF B 29.10.2021 | CF Talavera de la Reina - Real Valladolid Promesas 29.10.2021 | CF Rayo Majadahonda - Racing Club de Ferrol 29.10.2021 | Linares - Barcelona Atletic 30.10.2021 | Betis Deportivo Balompie - UE Costa Brava 30.10.2021 | CD Tudelano - Cultural Leonesa 30.10.2021 | Deportivo La Coruna - Zamora 30.10.2021 | Albacete Balompie - CD San Fernando 30.10.2021 | Badajoz - Extremadura UD 31.10.2021 | Alcoyano - Algeciras CF 31.10.2021 | SD Logrones - Athletic Bilbao B 31.10.2021 | Castellon - Atletico Baleares 31.10.2021 | RC Celta de Vigo B - Logrones 31.10.2021 | RB Linense - Atletico Sanluqueno CF 31.10.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - Unionistas de Salamanca CF 31.10.2021 | Real Union Irun - Racing Santander 31.10.2021 | Sevilla Atletico - Gimnastic 31.10.2021 | CD Calahorra - Reyes, De Los 31.10.2021 | Sabadell - Ucam Murcia 31.10.2021 | FC Andorra - UD Cornella 05.11.2021 | Unionistas de Salamanca CF - RC Celta de Vigo B 05.11.2021 | Ucam Murcia - Atletico Sanluqueno CF 05.11.2021 | Zamora - Badajoz 05.11.2021 | FC Andorra - Betis Deportivo Balompie 06.11.2021 | CD Tudelano - CF Talavera de la Reina 06.11.2021 | Real Valladolid Promesas - CD Calahorra 06.11.2021 | UE Costa Brava - Real Madrid Castilla 06.11.2021 | Albacete Balompie - Linares 06.11.2021 | Barcelona Atletic - Sevilla Atletico 06.11.2021 | Racing Club de Ferrol - SD Logrones 07.11.2021 | Cultural Leonesa - Racing Santander 07.11.2021 | CD San Fernando - Gimnastic 07.11.2021 | Reyes, De Los - Real Union Irun 07.11.2021 | Villarreal CF B - Alcoyano 07.11.2021 | Atletico Baleares - RB Linense 07.11.2021 | Athletic Bilbao B - CF Rayo Majadahonda 07.11.2021 | Logrones - Deportivo La Coruna 07.11.2021 | Algeciras CF - Castellon 07.11.2021 | UD Cornella - Sabadell 07.11.2021 | Extremadura UD - Internacional de Madrid Boadilla 12.11.2021 | Racing Santander - Athletic Bilbao B 12.11.2021 | SD Logrones - Cultural Leonesa 13.11.2021 | RB Linense - Albacete Balompie 13.11.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - CF Rayo Majadahonda 13.11.2021 | Linares - Villarreal CF B 13.11.2021 | Real Union Irun - Unionistas de Salamanca CF 13.11.2021 | Atletico Sanluqueno CF - Barcelona Atletic 13.11.2021 | Castellon - UE Costa Brava 13.11.2021 | Alcoyano - Atletico Baleares 13.11.2021 | Betis Deportivo Balompie - UD Cornella 14.11.2021 | Real Madrid Castilla - Algeciras CF 14.11.2021 | RC Celta de Vigo B - Real Valladolid Promesas 14.11.2021 | Reyes, De Los - Zamora 14.11.2021 | Deportivo La Coruna - Extremadura UD 14.11.2021 | Sevilla Atletico - FC Andorra 14.11.2021 | CF Talavera de la Reina - Racing Club de Ferrol 14.11.2021 | Sabadell - CD San Fernando 14.11.2021 | Badajoz - Logrones 14.11.2021 | CD Calahorra - CD Tudelano 14.11.2021 | Gimnastic - Ucam Murcia 19.11.2021 | Racing Club de Ferrol - RC Celta de Vigo B 19.11.2021 | Betis Deportivo Balompie - RB Linense 20.11.2021 | Cultural Leonesa - Reyes, De Los 20.11.2021 | FC Andorra - Alcoyano 20.11.2021 | Real Madrid Castilla - Sabadell 20.11.2021 | Real Valladolid Promesas - Internacional de Madrid Boadilla 20.11.2021 | Unionistas de Salamanca CF - Badajoz 20.11.2021 | UE Costa Brava - Linares 20.11.2021 | CD San Fernando - Atletico Sanluqueno CF 20.11.2021 | Extremadura UD - CD Calahorra 21.11.2021 | CF Rayo Majadahonda - Deportivo La Coruna 21.11.2021 | Villarreal CF B - Castellon 21.11.2021 | UD Cornella - Sevilla Atletico 21.11.2021 | CD Tudelano - Logrones 21.11.2021 | Athletic Bilbao B - CF Talavera de la Reina 21.11.2021 | Atletico Baleares - Ucam Murcia 21.11.2021 | Zamora - Racing Santander 21.11.2021 | Algeciras CF - Gimnastic 21.11.2021 | SD Logrones - Real Union Irun 21.11.2021 | Albacete Balompie - Barcelona Atletic 26.11.2021 | Atletico Sanluqueno CF - Albacete Balompie 26.11.2021 | Logrones - Real Valladolid Promesas 27.11.2021 | RB Linense - Villarreal CF B 27.11.2021 | Reyes, De Los - Racing Club de Ferrol 27.11.2021 | Barcelona Atletic - CD San Fernando 27.11.2021 | Badajoz - SD Logrones 27.11.2021 | Alcoyano - UD Cornella 27.11.2021 | Castellon - Betis Deportivo Balompie 27.11.2021 | Real Union Irun - Zamora 27.11.2021 | Racing Santander - Unionistas de Salamanca CF 27.11.2021 | Sabadell - FC Andorra 28.11.2021 | CD Calahorra - Cultural Leonesa 28.11.2021 | Linares - Real Madrid Castilla 28.11.2021 | RC Celta de Vigo B - Extremadura UD 28.11.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - CD Tudelano 28.11.2021 | Gimnastic - Atletico Baleares 28.11.2021 | Ucam Murcia - Algeciras CF 28.11.2021 | Deportivo La Coruna - Athletic Bilbao B 28.11.2021 | Sevilla Atletico - UE Costa Brava 28.11.2021 | CF Talavera de la Reina - CF Rayo Majadahonda 04.12.2021 | UE Costa Brava - Sabadell 04.12.2021 | Extremadura UD - Zamora 04.12.2021 | CF Talavera de la Reina - Internacional de Madrid Boadilla 04.12.2021 | Racing Club de Ferrol - Deportivo La Coruna 04.12.2021 | Betis Deportivo Balompie - Linares 04.12.2021 | Albacete Balompie - Alcoyano 04.12.2021 | CD San Fernando - Ucam Murcia 04.12.2021 | SD Logrones - CD Calahorra 05.12.2021 | Real Valladolid Promesas - Racing Santander 05.12.2021 | Athletic Bilbao B - Badajoz 05.12.2021 | CD Tudelano - Real Union Irun 05.12.2021 | Real Madrid Castilla - Castellon 05.12.2021 | Atletico Baleares - Sevilla Atletico 05.12.2021 | Algeciras CF - Atletico Sanluqueno CF 05.12.2021 | Unionistas de Salamanca CF - Reyes, De Los 05.12.2021 | Cultural Leonesa - RC Celta de Vigo B 05.12.2021 | Villarreal CF B - Barcelona Atletic 05.12.2021 | FC Andorra - RB Linense 05.12.2021 | CF Rayo Majadahonda - Logrones 05.12.2021 | UD Cornella - Gimnastic 08.12.2021 | Castellon - UE Costa Brava 10.12.2021 | Badajoz - CD Tudelano 11.12.2021 | Real Union Irun - Racing Club de Ferrol 11.12.2021 | Sevilla Atletico - Real Madrid Castilla 11.12.2021 | Linares - RB Linense 11.12.2021 | Sabadell - Betis Deportivo Balompie 11.12.2021 | Reyes, De Los - SD Logrones 11.12.2021 | Zamora - Cultural Leonesa 11.12.2021 | Algeciras CF - CD San Fernando 11.12.2021 | Alcoyano - UE Costa Brava 11.12.2021 | Racing Santander - CF Rayo Majadahonda 11.12.2021 | Castellon - FC Andorra 12.12.2021 | Internacional de Madrid Boadilla - Athletic Bilbao B 12.12.2021 | Barcelona Atletic - Atletico Baleares 12.12.2021 | Gimnastic - Villarreal CF B 12.12.2021 | RC Celta de Vigo B - CF Talavera de la Reina 12.12.2021 | Atletico Sanluqueno CF - UD Cornella 12.12.2021 | CD Calahorra - Unionistas de Salamanca CF 12.12.2021 | Ucam Murcia - Albacete Balompie 12.12.2021 | Deportivo La Coruna - Real Valladolid Promesas 12.12.2021 | Logrones - Extremadura UD 17.12.2021 | Villarreal CF B - Ucam Murcia 18.12.2021 | UE Costa Brava - Gimnastic 18.12.2021 | RB Linense - Alcoyano 18.12.2021 | Extremadura UD - Racing Santander 18.12.2021 | Betis Deportivo Balompie - Real Madrid Castilla 18.12.2021 | FC Andorra - Atletico Sanluqueno CF 18.12.2021 | SD Logrones - Internacional de Madrid Boadilla 18.12.2021 | Racing Club de Ferrol - CD Calahorra 19.12.2021 | CF Talavera de la Reina - Real Union Irun 19.12.2021 | Athletic Bilbao B - Reyes, De Los 19.12.2021 | Albacete Balompie - Algeciras CF 19.12.2021 | Atletico Baleares - CD San Fernando 19.12.2021 | Castellon - Sabadell 19.12.2021 | CD Tudelano - RC Celta de Vigo B 19.12.2021 | Unionistas de Salamanca CF - Logrones 19.12.2021 | CF Rayo Majadahonda - Badajoz 19.12.2021 | Linares - Sevilla Atletico 19.12.2021 | Real Valladolid Promesas - Zamora 19.12.2021 | Cultural Leonesa - Deportivo La Coruna 19.12.2021 | UD Cornella - Barcelona Atletic 04.01.2022 | UE Costa Brava - Sabadell 08.01.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Racing Club de Ferrol 08.01.2022 | Alcoyano - Castellon 08.01.2022 | Badajoz - Real Valladolid Promesas 08.01.2022 | CD San Fernando - UE Costa Brava 08.01.2022 | Real Madrid Castilla - FC Andorra 08.01.2022 | Sabadell - Linares 08.01.2022 | Logrones - Cultural Leonesa 08.01.2022 | Real Union Irun - Extremadura UD 09.01.2022 | Gimnastic - Albacete Balompie 09.01.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Atletico Baleares 09.01.2022 | Algeciras CF - Villarreal CF B 09.01.2022 | Sevilla Atletico - RB Linense 09.01.2022 | CF Rayo Majadahonda - CD Tudelano 09.01.2022 | Deportivo La Coruna - CF Talavera de la Reina 09.01.2022 | RC Celta de Vigo B - SD Logrones 09.01.2022 | Racing Santander - Reyes, De Los 09.01.2022 | CD Calahorra - Athletic Bilbao B 09.01.2022 | Barcelona Atletic - Betis Deportivo Balompie 09.01.2022 | Ucam Murcia - UD Cornella 09.01.2022 | Zamora - Unionistas de Salamanca CF 15.01.2022 | CF Rayo Majadahonda - Badajoz 18.01.2022 | Villarreal CF B - Castellon 18.01.2022 | CF Rayo Majadahonda - CD Tudelano 18.01.2022 | Sabadell - Betis Deportivo Balompie 22.01.2022 | Cultural Leonesa - Real Union Irun 22.01.2022 | Alcoyano - Real Madrid Castilla 22.01.2022 | UD Cornella - CD San Fernando 22.01.2022 | Albacete Balompie - Sabadell 22.01.2022 | Reyes, De Los - RC Celta de Vigo B 22.01.2022 | SD Logrones - Racing Santander 22.01.2022 | Athletic Bilbao B - Extremadura UD 22.01.2022 | Real Valladolid Promesas - CD Tudelano 22.01.2022 | FC Andorra - UE Costa Brava 22.01.2022 | Barcelona Atletic - Ucam Murcia 23.01.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Deportivo La Coruna 23.01.2022 | CD Calahorra - Badajoz 23.01.2022 | Atletico Baleares - Algeciras CF 23.01.2022 | Betis Deportivo Balompie - Sevilla Atletico 23.01.2022 | CF Talavera de la Reina - Zamora 23.01.2022 | Villarreal CF B - Atletico Sanluqueno CF 23.01.2022 | RB Linense - Gimnastic 23.01.2022 | Castellon - Linares 23.01.2022 | Racing Club de Ferrol - Logrones 23.01.2022 | Unionistas de Salamanca CF - CF Rayo Majadahonda 25.01.2022 | CD Tudelano - SD Logrones 25.01.2022 | Real Madrid Castilla - Albacete Balompie 25.01.2022 | Athletic Bilbao B - Cultural Leonesa 25.01.2022 | UE Costa Brava - Barcelona Atletic 26.01.2022 | RC Celta de Vigo B - Real Union Irun 26.01.2022 | Ucam Murcia - RB Linense 26.01.2022 | CF Rayo Majadahonda - Real Valladolid Promesas 26.01.2022 | Algeciras CF - UD Cornella 26.01.2022 | Gimnastic - FC Andorra 26.01.2022 | Zamora - Deportivo La Coruna 26.01.2022 | Sabadell - Alcoyano 26.01.2022 | Racing Santander - Racing Club de Ferrol 26.01.2022 | Badajoz - Reyes, De Los 26.01.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Castellon 26.01.2022 | Linares - Atletico Baleares 26.01.2022 | Sevilla Atletico - Villarreal CF B 26.01.2022 | CD San Fernando - Betis Deportivo Balompie 27.01.2022 | Extremadura UD - CF Talavera de la Reina 27.01.2022 | Logrones - CD Calahorra 29.01.2022 | Albacete Balompie - Sevilla Atletico 29.01.2022 | Cultural Leonesa - Badajoz 29.01.2022 | Barcelona Atletic - Real Madrid Castilla 29.01.2022 | Villarreal CF B - CD San Fernando 30.01.2022 | UD Cornella - Linares 30.01.2022 | Reyes, De Los - Logrones 30.01.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Extremadura UD 30.01.2022 | Betis Deportivo Balompie - Gimnastic 30.01.2022 | CF Talavera de la Reina - CD Tudelano 30.01.2022 | Deportivo La Coruna - Racing Santander 30.01.2022 | FC Andorra - Algeciras CF 30.01.2022 | RC Celta de Vigo B - Athletic Bilbao B 30.01.2022 | RB Linense - Sabadell 30.01.2022 | Real Union Irun - Real Valladolid Promesas 30.01.2022 | CD Calahorra - Zamora 30.01.2022 | Atletico Baleares - UE Costa Brava 30.01.2022 | Castellon - Ucam Murcia 30.01.2022 | Alcoyano - Atletico Sanluqueno CF 30.01.2022 | Racing Club de Ferrol - CF Rayo Majadahonda 30.01.2022 | SD Logrones - Unionistas de Salamanca CF 04.02.2022 | Extremadura UD - Reyes, De Los 05.02.2022 | Zamora - SD Logrones 05.02.2022 | Real Valladolid Promesas - RC Celta de Vigo B 06.02.2022 | Unionistas de Salamanca CF - CF Talavera de la Reina 06.02.2022 | CF Rayo Majadahonda - Internacional de Madrid Boadilla 06.02.2022 | Badajoz - Racing Club de Ferrol 06.02.2022 | Linares - Albacete Balompie 06.02.2022 | Racing Santander - Cultural Leonesa 06.02.2022 | Deportivo La Coruna - Real Union Irun 06.02.2022 | Sevilla Atletico - Castellon 06.02.2022 | Gimnastic - Real Madrid Castilla 06.02.2022 | Ucam Murcia - Alcoyano 06.02.2022 | Logrones - Athletic Bilbao B 06.02.2022 | Sabadell - Atletico Baleares 06.02.2022 | UE Costa Brava - Villarreal CF B 06.02.2022 | Algeciras CF - Barcelona Atletic 06.02.2022 | Atletico Sanluqueno CF - RB Linense 06.02.2022 | UD Cornella - Betis Deportivo Balompie 06.02.2022 | CD Tudelano - CD Calahorra 06.02.2022 | CD San Fernando - FC Andorra 11.02.2022 | SD Logrones - Deportivo La Coruna 12.02.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Real Valladolid Promesas 13.02.2022 | Reyes, De Los - CF Talavera de la Reina 13.02.2022 | Racing Santander - Badajoz 13.02.2022 | Barcelona Atletic - Linares 13.02.2022 | Gimnastic - Algeciras CF 13.02.2022 | Alcoyano - Sevilla Atletico 13.02.2022 | Betis Deportivo Balompie - Atletico Baleares 13.02.2022 | Castellon - CD San Fernando 13.02.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Sabadell 13.02.2022 | FC Andorra - Villarreal CF B 13.02.2022 | Athletic Bilbao B - Zamora 13.02.2022 | Real Union Irun - Logrones 13.02.2022 | CD Calahorra - Extremadura UD 13.02.2022 | Racing Club de Ferrol - CD Tudelano 13.02.2022 | RB Linense - UE Costa Brava 13.02.2022 | Real Madrid Castilla - Ucam Murcia 13.02.2022 | Albacete Balompie - UD Cornella 13.02.2022 | RC Celta de Vigo B - CF Rayo Majadahonda 13.02.2022 | Cultural Leonesa - Unionistas de Salamanca CF 18.02.2022 | CF Talavera de la Reina - Badajoz 20.02.2022 | CF Rayo Majadahonda - Athletic Bilbao B 20.02.2022 | Unionistas de Salamanca CF - Racing Santander 20.02.2022 | Atletico Baleares - Gimnastic 20.02.2022 | Real Valladolid Promesas - Racing Club de Ferrol 20.02.2022 | Barcelona Atletic - Albacete Balompie 20.02.2022 | Extremadura UD - Cultural Leonesa 20.02.2022 | Zamora - Reyes, De Los 20.02.2022 | UE Costa Brava - Castellon 20.02.2022 | CD San Fernando - Real Madrid Castilla 20.02.2022 | Algeciras CF - Alcoyano 20.02.2022 | Ucam Murcia - Sabadell 20.02.2022 | Logrones - RC Celta de Vigo B 20.02.2022 | UD Cornella - RB Linense 20.02.2022 | Villarreal CF B - Betis Deportivo Balompie 20.02.2022 | Real Union Irun - SD Logrones 20.02.2022 | Sevilla Atletico - Atletico Sanluqueno CF 20.02.2022 | CD Tudelano - Internacional de Madrid Boadilla 20.02.2022 | Deportivo La Coruna - CD Calahorra 20.02.2022 | Linares - FC Andorra 27.02.2022 | Reyes, De Los - Deportivo La Coruna 27.02.2022 | Real Madrid Castilla - Linares 27.02.2022 | Racing Santander - Real Union Irun 27.02.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Algeciras CF 27.02.2022 | Betis Deportivo Balompie - Castellon 27.02.2022 | FC Andorra - Sevilla Atletico 27.02.2022 | RB Linense - Atletico Baleares 27.02.2022 | Ucam Murcia - CD San Fernando 27.02.2022 | Albacete Balompie - Villarreal CF B 27.02.2022 | Alcoyano - Barcelona Atletic 27.02.2022 | Athletic Bilbao B - Real Valladolid Promesas 27.02.2022 | Badajoz - Zamora 27.02.2022 | Racing Club de Ferrol - Extremadura UD 27.02.2022 | Cultural Leonesa - CD Tudelano 27.02.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - CF Talavera de la Reina 27.02.2022 | Sabadell - UE Costa Brava 27.02.2022 | CD Calahorra - SD Logrones 27.02.2022 | Gimnastic - UD Cornella 27.02.2022 | Logrones - CF Rayo Majadahonda 27.02.2022 | RC Celta de Vigo B - Unionistas de Salamanca CF 04.03.2022 | CF Rayo Majadahonda - Cultural Leonesa 06.03.2022 | CF Talavera de la Reina - Racing Santander 06.03.2022 | Barcelona Atletic - Gimnastic 06.03.2022 | Deportivo La Coruna - Racing Club de Ferrol 06.03.2022 | CD San Fernando - Albacete Balompie 06.03.2022 | CD Tudelano - Badajoz 06.03.2022 | SD Logrones - Reyes, De Los 06.03.2022 | Castellon - Real Madrid Castilla 06.03.2022 | Atletico Baleares - Alcoyano 06.03.2022 | Unionistas de Salamanca CF - Athletic Bilbao B 06.03.2022 | Villarreal CF B - Sabadell 06.03.2022 | Extremadura UD - RC Celta de Vigo B 06.03.2022 | Algeciras CF - RB Linense 06.03.2022 | UE Costa Brava - Betis Deportivo Balompie 06.03.2022 | Real Valladolid Promesas - Logrones 06.03.2022 | Sevilla Atletico - Ucam Murcia 06.03.2022 | Linares - Atletico Sanluqueno CF 06.03.2022 | Zamora - Internacional de Madrid Boadilla 06.03.2022 | Real Union Irun - CD Calahorra 06.03.2022 | UD Cornella - FC Andorra 13.03.2022 | Badajoz - Deportivo La Coruna 13.03.2022 | Alcoyano - Linares 13.03.2022 | Racing Club de Ferrol - Real Union Irun 13.03.2022 | Betis Deportivo Balompie - Algeciras CF 13.03.2022 | Sabadell - Castellon 13.03.2022 | Albacete Balompie - Atletico Baleares 13.03.2022 | RB Linense - CD San Fernando 13.03.2022 | Ucam Murcia - Villarreal CF B 13.03.2022 | FC Andorra - Barcelona Atletic 13.03.2022 | Racing Santander - Zamora 13.03.2022 | CF Rayo Majadahonda - Extremadura UD 13.03.2022 | RC Celta de Vigo B - CD Tudelano 13.03.2022 | Real Valladolid Promesas - CF Talavera de la Reina 13.03.2022 | Gimnastic - UE Costa Brava 13.03.2022 | Cultural Leonesa - SD Logrones 13.03.2022 | Real Madrid Castilla - Atletico Sanluqueno CF 13.03.2022 | Sevilla Atletico - UD Cornella 13.03.2022 | Athletic Bilbao B - Internacional de Madrid Boadilla 13.03.2022 | Reyes, De Los - CD Calahorra 13.03.2022 | Logrones - Unionistas de Salamanca CF 20.03.2022 | CD Calahorra - Racing Santander 20.03.2022 | Villarreal CF B - Gimnastic 20.03.2022 | SD Logrones - Racing Club de Ferrol 20.03.2022 | Algeciras CF - Albacete Balompie 20.03.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Badajoz 20.03.2022 | Deportivo La Coruna - Cultural Leonesa 20.03.2022 | Real Union Irun - Reyes, De Los 20.03.2022 | Sabadell - Real Madrid Castilla 20.03.2022 | CD San Fernando - Alcoyano 20.03.2022 | UE Costa Brava - Sevilla Atletico 20.03.2022 | CF Talavera de la Reina - Athletic Bilbao B 20.03.2022 | Zamora - RC Celta de Vigo B 20.03.2022 | Castellon - RB Linense 20.03.2022 | Linares - Betis Deportivo Balompie 20.03.2022 | Unionistas de Salamanca CF - Real Valladolid Promesas 20.03.2022 | Extremadura UD - Logrones 20.03.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Ucam Murcia 20.03.2022 | Barcelona Atletic - UD Cornella 20.03.2022 | CD Tudelano - CF Rayo Majadahonda 20.03.2022 | Atletico Baleares - FC Andorra 27.03.2022 | RC Celta de Vigo B - Deportivo La Coruna 27.03.2022 | Algeciras CF - Linares 27.03.2022 | Badajoz - Real Union Irun 27.03.2022 | Racing Club de Ferrol - Reyes, De Los 27.03.2022 | FC Andorra - Castellon 27.03.2022 | Sevilla Atletico - Atletico Baleares 27.03.2022 | CD San Fernando - Sabadell 27.03.2022 | Alcoyano - Villarreal CF B 27.03.2022 | Betis Deportivo Balompie - Barcelona Atletic 27.03.2022 | Real Madrid Castilla - RB Linense 27.03.2022 | Real Valladolid Promesas - Extremadura UD 27.03.2022 | Athletic Bilbao B - CD Tudelano 27.03.2022 | Zamora - CF Talavera de la Reina 27.03.2022 | UD Cornella - UE Costa Brava 27.03.2022 | Albacete Balompie - Ucam Murcia 27.03.2022 | Racing Santander - SD Logrones 27.03.2022 | Gimnastic - Atletico Sanluqueno CF 27.03.2022 | Logrones - Internacional de Madrid Boadilla 27.03.2022 | Cultural Leonesa - CD Calahorra 27.03.2022 | CF Rayo Majadahonda - Unionistas de Salamanca CF 01.04.2022 | Reyes, De Los - Racing Santander 03.04.2022 | Linares - Gimnastic 03.04.2022 | CD Calahorra - Racing Club de Ferrol 03.04.2022 | Sabadell - Albacete Balompie 03.04.2022 | SD Logrones - Badajoz 03.04.2022 | Real Union Irun - Cultural Leonesa 03.04.2022 | Villarreal CF B - Algeciras CF 03.04.2022 | Castellon - Alcoyano 03.04.2022 | Real Madrid Castilla - Sevilla Atletico 03.04.2022 | Extremadura UD - Athletic Bilbao B 03.04.2022 | Atletico Sanluqueno CF - CD San Fernando 03.04.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - RC Celta de Vigo B 03.04.2022 | RB Linense - Barcelona Atletic 03.04.2022 | Ucam Murcia - Betis Deportivo Balompie 03.04.2022 | CD Tudelano - Real Valladolid Promesas 03.04.2022 | Unionistas de Salamanca CF - Zamora 03.04.2022 | CF Talavera de la Reina - Logrones 03.04.2022 | Atletico Baleares - UD Cornella 03.04.2022 | Deportivo La Coruna - CF Rayo Majadahonda 03.04.2022 | UE Costa Brava - FC Andorra 10.04.2022 | Athletic Bilbao B - Deportivo La Coruna 10.04.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Racing Santander 10.04.2022 | Cultural Leonesa - Racing Club de Ferrol 10.04.2022 | Zamora - Real Union Irun 10.04.2022 | RC Celta de Vigo B - Reyes, De Los 10.04.2022 | Gimnastic - Castellon 10.04.2022 | FC Andorra - Real Madrid Castilla 10.04.2022 | Algeciras CF - Atletico Baleares 10.04.2022 | Sevilla Atletico - CD San Fernando 10.04.2022 | Betis Deportivo Balompie - Sabadell 10.04.2022 | Barcelona Atletic - Villarreal CF B 10.04.2022 | Alcoyano - RB Linense 10.04.2022 | Logrones - CD Tudelano 10.04.2022 | CF Rayo Majadahonda - CF Talavera de la Reina 10.04.2022 | Linares - UE Costa Brava 10.04.2022 | UD Cornella - Ucam Murcia 10.04.2022 | Real Valladolid Promesas - SD Logrones 10.04.2022 | Albacete Balompie - Atletico Sanluqueno CF 10.04.2022 | Badajoz - CD Calahorra 10.04.2022 | Extremadura UD - Unionistas de Salamanca CF 17.04.2022 | Ucam Murcia - Gimnastic 17.04.2022 | Castellon - Albacete Balompie 17.04.2022 | Reyes, De Los - Cultural Leonesa 17.04.2022 | Villarreal CF B - Linares 17.04.2022 | UE Costa Brava - Algeciras CF 17.04.2022 | Real Madrid Castilla - Alcoyano 17.04.2022 | Sabadell - Sevilla Atletico 17.04.2022 | Real Union Irun - Athletic Bilbao B 17.04.2022 | CF Talavera de la Reina - RC Celta de Vigo B 17.04.2022 | Atletico Baleares - Barcelona Atletic 17.04.2022 | RB Linense - Betis Deportivo Balompie 17.04.2022 | CD Calahorra - Real Valladolid Promesas 17.04.2022 | Racing Club de Ferrol - Zamora 17.04.2022 | Racing Santander - Logrones 17.04.2022 | CD Tudelano - Extremadura UD 17.04.2022 | CD San Fernando - UD Cornella 17.04.2022 | Deportivo La Coruna - Internacional de Madrid Boadilla 17.04.2022 | SD Logrones - CF Rayo Majadahonda 17.04.2022 | Badajoz - Unionistas de Salamanca CF 17.04.2022 | Atletico Sanluqueno CF - FC Andorra 24.04.2022 | CF Talavera de la Reina - Deportivo La Coruna 24.04.2022 | CF Rayo Majadahonda - Racing Santander 24.04.2022 | Logrones - Racing Club de Ferrol 24.04.2022 | Extremadura UD - Badajoz 24.04.2022 | Real Valladolid Promesas - Cultural Leonesa 24.04.2022 | Unionistas de Salamanca CF - Real Union Irun 24.04.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Reyes, De Los 24.04.2022 | Linares - Castellon 24.04.2022 | Atletico Baleares - Real Madrid Castilla 24.04.2022 | UE Costa Brava - Alcoyano 24.04.2022 | Gimnastic - CD San Fernando 24.04.2022 | FC Andorra - Sabadell 24.04.2022 | UD Cornella - Villarreal CF B 24.04.2022 | Albacete Balompie - RB Linense 24.04.2022 | Sevilla Atletico - Betis Deportivo Balompie 24.04.2022 | Zamora - CD Tudelano 24.04.2022 | Algeciras CF - Ucam Murcia 24.04.2022 | Athletic Bilbao B - SD Logrones 24.04.2022 | Barcelona Atletic - Atletico Sanluqueno CF 24.04.2022 | RC Celta de Vigo B - CD Calahorra 01.05.2022 | Sabadell - Gimnastic 01.05.2022 | Alcoyano - Albacete Balompie 01.05.2022 | Ucam Murcia - Linares 01.05.2022 | Castellon - Algeciras CF 01.05.2022 | RB Linense - Sevilla Atletico 01.05.2022 | Badajoz - Athletic Bilbao B 01.05.2022 | Villarreal CF B - Atletico Baleares 01.05.2022 | Racing Santander - RC Celta de Vigo B 01.05.2022 | CD San Fernando - Barcelona Atletic 01.05.2022 | Reyes, De Los - Real Valladolid Promesas 01.05.2022 | Cultural Leonesa - Zamora 01.05.2022 | Deportivo La Coruna - Logrones 01.05.2022 | SD Logrones - Extremadura UD 01.05.2022 | Racing Club de Ferrol - CF Talavera de la Reina 01.05.2022 | Atletico Sanluqueno CF - UE Costa Brava 01.05.2022 | Real Madrid Castilla - UD Cornella 01.05.2022 | CD Calahorra - Internacional de Madrid Boadilla 01.05.2022 | Real Union Irun - CF Rayo Majadahonda 01.05.2022 | CD Tudelano - Unionistas de Salamanca CF 01.05.2022 | Betis Deportivo Balompie - FC Andorra 08.05.2022 | Extremadura UD - Deportivo La Coruna 08.05.2022 | CD Tudelano - Racing Santander 08.05.2022 | Unionistas de Salamanca CF - Racing Club de Ferrol 08.05.2022 | FC Andorra - Albacete Balompie 08.05.2022 | Real Valladolid Promesas - Badajoz 08.05.2022 | RC Celta de Vigo B - Cultural Leonesa 08.05.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - Real Union Irun 08.05.2022 | CF Rayo Majadahonda - Reyes, De Los 08.05.2022 | Atletico Baleares - Castellon 08.05.2022 | Villarreal CF B - Real Madrid Castilla 08.05.2022 | Betis Deportivo Balompie - Alcoyano 08.05.2022 | Algeciras CF - Sevilla Atletico 08.05.2022 | Linares - CD San Fernando 08.05.2022 | Barcelona Atletic - Sabadell 08.05.2022 | Gimnastic - RB Linense 08.05.2022 | Logrones - Zamora 08.05.2022 | UE Costa Brava - Ucam Murcia 08.05.2022 | CF Talavera de la Reina - SD Logrones 08.05.2022 | UD Cornella - Atletico Sanluqueno CF 08.05.2022 | Athletic Bilbao B - CD Calahorra 15.05.2022 | Albacete Balompie - Gimnastic 15.05.2022 | RB Linense - Linares 15.05.2022 | CD San Fernando - Algeciras CF 15.05.2022 | Racing Club de Ferrol - Athletic Bilbao B 15.05.2022 | Ucam Murcia - Atletico Baleares 15.05.2022 | Badajoz - RC Celta de Vigo B 15.05.2022 | Castellon - Villarreal CF B 15.05.2022 | Sevilla Atletico - Barcelona Atletic 15.05.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Betis Deportivo Balompie 15.05.2022 | Racing Santander - Real Valladolid Promesas 15.05.2022 | SD Logrones - Logrones 15.05.2022 | Zamora - Extremadura UD 15.05.2022 | Deportivo La Coruna - CD Tudelano 15.05.2022 | Real Union Irun - CF Talavera de la Reina 15.05.2022 | Real Madrid Castilla - UE Costa Brava 15.05.2022 | Sabadell - UD Cornella 15.05.2022 | Cultural Leonesa - Internacional de Madrid Boadilla 15.05.2022 | CD Calahorra - CF Rayo Majadahonda 15.05.2022 | Reyes, De Los - Unionistas de Salamanca CF 15.05.2022 | Alcoyano - FC Andorra 22.05.2022 | Real Valladolid Promesas - Deportivo La Coruna 22.05.2022 | Athletic Bilbao B - Racing Santander 22.05.2022 | RC Celta de Vigo B - Racing Club de Ferrol 22.05.2022 | Betis Deportivo Balompie - Albacete Balompie 22.05.2022 | Logrones - Badajoz 22.05.2022 | CF Talavera de la Reina - Cultural Leonesa 22.05.2022 | Extremadura UD - Real Union Irun 22.05.2022 | CD Tudelano - Reyes, De Los 22.05.2022 | Barcelona Atletic - Castellon 22.05.2022 | Algeciras CF - Real Madrid Castilla 22.05.2022 | UD Cornella - Alcoyano 22.05.2022 | Gimnastic - Sevilla Atletico 22.05.2022 | UE Costa Brava - CD San Fernando 22.05.2022 | Linares - Sabadell 22.05.2022 | Villarreal CF B - RB Linense 22.05.2022 | CF Rayo Majadahonda - Zamora 22.05.2022 | FC Andorra - Ucam Murcia 22.05.2022 | Internacional de Madrid Boadilla - SD Logrones 22.05.2022 | Atletico Baleares - Atletico Sanluqueno CF 22.05.2022 | Unionistas de Salamanca CF - CD Calahorra 29.05.2022 | Alcoyano - Gimnastic 29.05.2022 | Sevilla Atletico - Linares 29.05.2022 | Sabadell - Algeciras CF 29.05.2022 | Reyes, De Los - Athletic Bilbao B 29.05.2022 | CD San Fernando - Atletico Baleares 29.05.2022 | SD Logrones - RC Celta de Vigo B 29.05.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Villarreal CF B 29.05.2022 | Ucam Murcia - Barcelona Atletic 29.05.2022 | Real Madrid Castilla - Betis Deportivo Balompie 29.05.2022 | Zamora - Real Valladolid Promesas 29.05.2022 | Cultural Leonesa - Logrones 29.05.2022 | Racing Santander - Extremadura UD 29.05.2022 | Real Union Irun - CD Tudelano 29.05.2022 | CD Calahorra - CF Talavera de la Reina 29.05.2022 | Albacete Balompie - UE Costa Brava 29.05.2022 | Castellon - UD Cornella 29.05.2022 | Racing Club de Ferrol - Internacional de Madrid Boadilla 29.05.2022 | Badajoz - CF Rayo Majadahonda 29.05.2022 | Deportivo La Coruna - Unionistas de Salamanca CF 29.05.2022 | RB Linense - FC Andorra