23.01.2022 | As Vis Nova Giussano - Asd Calcio Brusaporto 19.09.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Ac Legnano 1913 19.09.2021 | Us Folgore Caratese - Usd Brianza Olginatese 19.09.2021 | Usd Caravaggio - Desenzano Calvina 19.09.2021 | Gs Arconatese 1926 - Usd Casatese 19.09.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Sangiuliano City Nova 19.09.2021 | Franciacorta Fc - Ac Ponte San Pietro-Isola 19.09.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Asd Calcio Brusaporto 19.09.2021 | Sona Calcio - Ac Crema 1908 19.09.2021 | As Vis Nova Giussano - Usd Breno 19.09.2021 | Ac Leon - Usd Castellanzese 1921 26.09.2021 | Ac Legnano 1913 - Us Folgore Caratese 26.09.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 26.09.2021 | Usd Brianza Olginatese - Ssd Real Calepina Fc 26.09.2021 | Desenzano Calvina - Villa Dalme Valle Brembana 26.09.2021 | Usd Castellanzese 1921 - As Vis Nova Giussano 26.09.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Ac Leon 26.09.2021 | Usd Breno - Usd Caravaggio 26.09.2021 | Usd Casatese - Franciacorta Fc 26.09.2021 | Sangiuliano City Nova - Sona Calcio 27.09.2021 | Ac Crema 1908 - Gs Arconatese 1926 02.10.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Sangiuliano City Nova 02.10.2021 | Us Folgore Caratese - Ac Crema 1908 03.10.2021 | Usd Caravaggio - Usd Brianza Olginatese 03.10.2021 | Gs Arconatese 1926 - Usd Breno 03.10.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Asd Calcio Brusaporto 03.10.2021 | Franciacorta Fc - Desenzano Calvina 03.10.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Usd Casatese 03.10.2021 | Sona Calcio - Usd Castellanzese 1921 03.10.2021 | As Vis Nova Giussano - Ac Legnano 1913 03.10.2021 | Ac Leon - Ac Ponte San Pietro-Isola 06.10.2021 | Ac Legnano 1913 - Sona Calcio 06.10.2021 | Usd Brianza Olginatese - Gs Arconatese 1926 06.10.2021 | Ac Crema 1908 - As Vis Nova Giussano 06.10.2021 | Desenzano Calvina - Ssd Real Calepina Fc 06.10.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 06.10.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Franciacorta Fc 06.10.2021 | Usd Breno - Us Folgore Caratese 06.10.2021 | Usd Casatese - Usd Caravaggio 06.10.2021 | Sangiuliano City Nova - Ac Leon 06.10.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Villa Dalme Valle Brembana 10.10.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Gs Arconatese 1926 10.10.2021 | Ac Legnano 1913 - Usd Breno 10.10.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Desenzano Calvina 10.10.2021 | Ac Crema 1908 - Asd Calcio Brusaporto 10.10.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Ssd Real Calepina Fc 10.10.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Usd Brianza Olginatese 10.10.2021 | Franciacorta Fc - As Vis Nova Giussano 10.10.2021 | Sona Calcio - Us Folgore Caratese 10.10.2021 | Sangiuliano City Nova - Usd Casatese 10.10.2021 | Ac Leon - Usd Caravaggio 16.10.2021 | Usd Brianza Olginatese - Ac Legnano 1913 16.10.2021 | Desenzano Calvina - Sangiuliano City Nova 16.10.2021 | Usd Casatese - Usd Castellanzese 1921 16.10.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Franciacorta Fc 16.10.2021 | Gs Arconatese 1926 - Ac Leon 17.10.2021 | Us Folgore Caratese - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 17.10.2021 | Usd Caravaggio - Villa Dalme Valle Brembana 17.10.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Ac Ponte San Pietro-Isola 17.10.2021 | Usd Breno - Ac Crema 1908 17.10.2021 | As Vis Nova Giussano - Sona Calcio 20.10.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - As Vis Nova Giussano 20.10.2021 | Ac Legnano 1913 - Usd Casatese 20.10.2021 | Ac Crema 1908 - Usd Brianza Olginatese 20.10.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Desenzano Calvina 20.10.2021 | Usd Breno - Asd Calcio Brusaporto 20.10.2021 | Franciacorta Fc - Sona Calcio 20.10.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Usd Caravaggio 20.10.2021 | Sangiuliano City Nova - Ac Ponte San Pietro-Isola 20.10.2021 | Ac Leon - Us Folgore Caratese 20.10.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Gs Arconatese 1926 24.10.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Usd Castellanzese 1921 24.10.2021 | Us Folgore Caratese - Villa Dalme Valle Brembana 24.10.2021 | Usd Brianza Olginatese - Usd Breno 24.10.2021 | Usd Caravaggio - Franciacorta Fc 24.10.2021 | Gs Arconatese 1926 - Ssd Real Calepina Fc 24.10.2021 | Desenzano Calvina - Ac Legnano 1913 24.10.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Sangiuliano City Nova 24.10.2021 | Usd Casatese - Ac Crema 1908 24.10.2021 | Sona Calcio - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 24.10.2021 | As Vis Nova Giussano - Ac Leon 31.10.2021 | Ac Legnano 1913 - Ac Ponte San Pietro-Isola 31.10.2021 | Usd Brianza Olginatese - Asd Calcio Brusaporto 31.10.2021 | Usd Caravaggio - Gs Arconatese 1926 31.10.2021 | Ac Crema 1908 - Desenzano Calvina 31.10.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - As Vis Nova Giussano 31.10.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Sangiuliano City Nova 31.10.2021 | Usd Breno - Usd Casatese 31.10.2021 | Franciacorta Fc - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 31.10.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Us Folgore Caratese 31.10.2021 | Ac Leon - Sona Calcio 07.11.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Ac Leon 07.11.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Ac Crema 1908 07.11.2021 | Us Folgore Caratese - Usd Caravaggio 07.11.2021 | Gs Arconatese 1926 - Franciacorta Fc 07.11.2021 | Desenzano Calvina - Usd Breno 07.11.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Usd Castellanzese 1921 07.11.2021 | Usd Casatese - Usd Brianza Olginatese 07.11.2021 | Sona Calcio - Villa Dalme Valle Brembana 07.11.2021 | As Vis Nova Giussano - Ssd Real Calepina Fc 07.11.2021 | Sangiuliano City Nova - Ac Legnano 1913 14.11.2021 | Ac Legnano 1913 - Usd Castellanzese 1921 14.11.2021 | Usd Brianza Olginatese - Desenzano Calvina 14.11.2021 | Usd Caravaggio - As Vis Nova Giussano 14.11.2021 | Gs Arconatese 1926 - Us Folgore Caratese 14.11.2021 | Ac Crema 1908 - Sangiuliano City Nova 14.11.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 14.11.2021 | Usd Breno - Ac Ponte San Pietro-Isola 14.11.2021 | Franciacorta Fc - Ac Leon 14.11.2021 | Usd Casatese - Asd Calcio Brusaporto 14.11.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Sona Calcio 21.11.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Ssd Real Calepina Fc 21.11.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Usd Brianza Olginatese 21.11.2021 | Us Folgore Caratese - Franciacorta Fc 21.11.2021 | Desenzano Calvina - Usd Casatese 21.11.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Ac Crema 1908 21.11.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Ac Legnano 1913 21.11.2021 | Sona Calcio - Usd Caravaggio 21.11.2021 | As Vis Nova Giussano - Gs Arconatese 1926 21.11.2021 | Sangiuliano City Nova - Usd Breno 21.11.2021 | Ac Leon - Villa Dalme Valle Brembana 28.11.2021 | Us Folgore Caratese - As Vis Nova Giussano 28.11.2021 | Usd Brianza Olginatese - Sangiuliano City Nova 28.11.2021 | Usd Caravaggio - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 28.11.2021 | Gs Arconatese 1926 - Sona Calcio 28.11.2021 | Ac Crema 1908 - Ac Legnano 1913 28.11.2021 | Desenzano Calvina - Asd Calcio Brusaporto 28.11.2021 | Usd Breno - Usd Castellanzese 1921 28.11.2021 | Franciacorta Fc - Villa Dalme Valle Brembana 28.11.2021 | Usd Casatese - Ac Ponte San Pietro-Isola 28.11.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Ac Leon 04.12.2021 | Ac Legnano 1913 - Franciacorta Fc 04.12.2021 | Sona Calcio - Usd Casatese 04.12.2021 | As Vis Nova Giussano - Desenzano Calvina 04.12.2021 | Ac Leon - Usd Breno 05.12.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Usd Brianza Olginatese 05.12.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Gs Arconatese 1926 05.12.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Ac Crema 1908 05.12.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Ssd Real Calepina Fc 05.12.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Us Folgore Caratese 05.12.2021 | Sangiuliano City Nova - Usd Caravaggio 08.12.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Asd Calcio Brusaporto 08.12.2021 | Us Folgore Caratese - Usd Castellanzese 1921 08.12.2021 | Usd Caravaggio - Ac Crema 1908 08.12.2021 | Gs Arconatese 1926 - Ac Legnano 1913 08.12.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Usd Casatese 08.12.2021 | Franciacorta Fc - Usd Brianza Olginatese 08.12.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Usd Breno 08.12.2021 | Sona Calcio - Ac Ponte San Pietro-Isola 08.12.2021 | As Vis Nova Giussano - Sangiuliano City Nova 08.12.2021 | Ac Leon - Desenzano Calvina 12.12.2021 | Ac Legnano 1913 - Ac Leon 12.12.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Ssd Real Calepina Fc 12.12.2021 | Usd Brianza Olginatese - As Vis Nova Giussano 12.12.2021 | Desenzano Calvina - Gs Arconatese 1926 12.12.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Villa Dalme Valle Brembana 12.12.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Usd Caravaggio 12.12.2021 | Usd Breno - Sona Calcio 12.12.2021 | Usd Casatese - Us Folgore Caratese 12.12.2021 | Sangiuliano City Nova - Franciacorta Fc 13.12.2021 | Ac Crema 1908 - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 15.12.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Asd Calcio Brusaporto 18.12.2021 | Us Folgore Caratese - Desenzano Calvina 18.12.2021 | Franciacorta Fc - Usd Castellanzese 1921 18.12.2021 | Ssd Real Calepina Fc - Sangiuliano City Nova 18.12.2021 | As Vis Nova Giussano - Usd Casatese 18.12.2021 | Ac Leon - Ac Crema 1908 19.12.2021 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Usd Breno 19.12.2021 | Usd Caravaggio - Ac Ponte San Pietro-Isola 19.12.2021 | Gs Arconatese 1926 - Asd Calcio Brusaporto 19.12.2021 | Villa Dalme Valle Brembana - Ac Legnano 1913 19.12.2021 | Sona Calcio - Usd Brianza Olginatese 22.12.2021 | Ac Legnano 1913 - Usd Caravaggio 22.12.2021 | Ac Ponte San Pietro-Isola - As Vis Nova Giussano 22.12.2021 | Usd Brianza Olginatese - Villa Dalme Valle Brembana 22.12.2021 | Ac Crema 1908 - Ssd Real Calepina Fc 22.12.2021 | Desenzano Calvina - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 22.12.2021 | Usd Castellanzese 1921 - Gs Arconatese 1926 22.12.2021 | Asd Calcio Brusaporto - Sona Calcio 22.12.2021 | Usd Breno - Franciacorta Fc 22.12.2021 | Usd Casatese - Ac Leon 22.12.2021 | Sangiuliano City Nova - Us Folgore Caratese 05.01.2022 | Usd Caravaggio - Ac Crema 1908 09.01.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Usd Casatese 09.01.2022 | Us Folgore Caratese - Ac Ponte San Pietro-Isola 09.01.2022 | Usd Caravaggio - Usd Castellanzese 1921 09.01.2022 | Gs Arconatese 1926 - Sangiuliano City Nova 09.01.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Usd Breno 09.01.2022 | Franciacorta Fc - Ac Crema 1908 09.01.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Ac Legnano 1913 09.01.2022 | Sona Calcio - Desenzano Calvina 09.01.2022 | As Vis Nova Giussano - Asd Calcio Brusaporto 09.01.2022 | Ac Leon - Usd Brianza Olginatese 16.01.2022 | Ac Legnano 1913 - Usd Caravaggio 16.01.2022 | Ac Legnano 1913 - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 16.01.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Franciacorta Fc 16.01.2022 | Usd Brianza Olginatese - Us Folgore Caratese 16.01.2022 | Ac Crema 1908 - Sona Calcio 16.01.2022 | Desenzano Calvina - Usd Caravaggio 16.01.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Ac Leon 16.01.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Ssd Real Calepina Fc 16.01.2022 | Usd Breno - As Vis Nova Giussano 16.01.2022 | Usd Casatese - Gs Arconatese 1926 16.01.2022 | Sangiuliano City Nova - Villa Dalme Valle Brembana 19.01.2022 | Us Folgore Caratese - Desenzano Calvina 19.01.2022 | Usd Caravaggio - Ac Crema 1908 19.01.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Ac Legnano 1913 19.01.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Gs Arconatese 1926 19.01.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Sangiuliano City Nova 23.01.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Ac Ponte San Pietro-Isola 23.01.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Usd Casatese 23.01.2022 | Us Folgore Caratese - Ac Ponte San Pietro-Isola 23.01.2022 | Us Folgore Caratese - Ac Legnano 1913 23.01.2022 | Usd Caravaggio - Usd Breno 23.01.2022 | Usd Caravaggio - Usd Castellanzese 1921 23.01.2022 | Gs Arconatese 1926 - Ac Crema 1908 23.01.2022 | Gs Arconatese 1926 - Sangiuliano City Nova 23.01.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Desenzano Calvina 23.01.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Usd Breno 23.01.2022 | Franciacorta Fc - Usd Casatese 23.01.2022 | Franciacorta Fc - Ac Crema 1908 23.01.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Usd Brianza Olginatese 23.01.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Ac Legnano 1913 23.01.2022 | Sona Calcio - Desenzano Calvina 23.01.2022 | Sona Calcio - Sangiuliano City Nova 23.01.2022 | As Vis Nova Giussano - Usd Castellanzese 1921 23.01.2022 | Ac Leon - Asd Calcio Brusaporto 23.01.2022 | Ac Leon - Usd Brianza Olginatese 26.01.2022 | Ac Legnano 1913 - Ac Leon 26.01.2022 | Usd Caravaggio - Ac Ponte San Pietro-Isola 26.01.2022 | Ac Crema 1908 - Ssd Real Calepina Fc 26.01.2022 | Sangiuliano City Nova - Us Folgore Caratese 30.01.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Franciacorta Fc 30.01.2022 | Usd Brianza Olginatese - Us Folgore Caratese 30.01.2022 | Ac Crema 1908 - Sona Calcio 30.01.2022 | Desenzano Calvina - Usd Caravaggio 30.01.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Ac Leon 30.01.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Ssd Real Calepina Fc 30.01.2022 | Usd Breno - As Vis Nova Giussano 30.01.2022 | Usd Casatese - Gs Arconatese 1926 30.01.2022 | Sangiuliano City Nova - Villa Dalme Valle Brembana 02.02.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Ac Ponte San Pietro-Isola 02.02.2022 | Us Folgore Caratese - Ac Legnano 1913 02.02.2022 | Usd Caravaggio - Usd Breno 02.02.2022 | Gs Arconatese 1926 - Ac Crema 1908 02.02.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Desenzano Calvina 02.02.2022 | Franciacorta Fc - Usd Casatese 02.02.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Usd Brianza Olginatese 02.02.2022 | Sona Calcio - Sangiuliano City Nova 02.02.2022 | As Vis Nova Giussano - Usd Castellanzese 1921 02.02.2022 | Ac Leon - Asd Calcio Brusaporto 06.02.2022 | Ac Legnano 1913 - As Vis Nova Giussano 06.02.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Ac Leon 06.02.2022 | Usd Brianza Olginatese - Usd Caravaggio 06.02.2022 | Ac Crema 1908 - Us Folgore Caratese 06.02.2022 | Desenzano Calvina - Franciacorta Fc 06.02.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Sona Calcio 06.02.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Villa Dalme Valle Brembana 06.02.2022 | Usd Breno - Gs Arconatese 1926 06.02.2022 | Usd Casatese - Ssd Real Calepina Fc 06.02.2022 | Sangiuliano City Nova - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 13.02.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Usd Castellanzese 1921 13.02.2022 | Us Folgore Caratese - Usd Breno 13.02.2022 | Usd Caravaggio - Usd Casatese 13.02.2022 | Gs Arconatese 1926 - Usd Brianza Olginatese 13.02.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Ac Ponte San Pietro-Isola 13.02.2022 | Franciacorta Fc - Asd Calcio Brusaporto 13.02.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Desenzano Calvina 13.02.2022 | Sona Calcio - Ac Legnano 1913 13.02.2022 | As Vis Nova Giussano - Ac Crema 1908 13.02.2022 | Ac Leon - Sangiuliano City Nova 16.02.2022 | Us Folgore Caratese - Sona Calcio 16.02.2022 | Usd Brianza Olginatese - Usd Castellanzese 1921 16.02.2022 | Usd Caravaggio - Ac Leon 16.02.2022 | Gs Arconatese 1926 - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 16.02.2022 | Desenzano Calvina - Ac Ponte San Pietro-Isola 16.02.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Ac Crema 1908 16.02.2022 | Usd Breno - Ac Legnano 1913 16.02.2022 | Usd Casatese - Sangiuliano City Nova 16.02.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Villa Dalme Valle Brembana 16.02.2022 | As Vis Nova Giussano - Franciacorta Fc 20.02.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Us Folgore Caratese 20.02.2022 | Ac Legnano 1913 - Usd Brianza Olginatese 20.02.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Asd Calcio Brusaporto 20.02.2022 | Ac Crema 1908 - Usd Breno 20.02.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Usd Caravaggio 20.02.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Usd Casatese 20.02.2022 | Franciacorta Fc - Ssd Real Calepina Fc 20.02.2022 | Sona Calcio - As Vis Nova Giussano 20.02.2022 | Sangiuliano City Nova - Desenzano Calvina 20.02.2022 | Ac Leon - Gs Arconatese 1926 27.02.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Sangiuliano City Nova 27.02.2022 | Us Folgore Caratese - Ac Leon 27.02.2022 | Usd Brianza Olginatese - Ac Crema 1908 27.02.2022 | Usd Caravaggio - Ssd Real Calepina Fc 27.02.2022 | Gs Arconatese 1926 - Villa Dalme Valle Brembana 27.02.2022 | Desenzano Calvina - Usd Castellanzese 1921 27.02.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Usd Breno 27.02.2022 | Usd Casatese - Ac Legnano 1913 27.02.2022 | Sona Calcio - Franciacorta Fc 27.02.2022 | As Vis Nova Giussano - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 06.03.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Sona Calcio 06.03.2022 | Ac Legnano 1913 - Desenzano Calvina 06.03.2022 | Ac Crema 1908 - Usd Casatese 06.03.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Us Folgore Caratese 06.03.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Ac Ponte San Pietro-Isola 06.03.2022 | Usd Breno - Usd Brianza Olginatese 06.03.2022 | Franciacorta Fc - Usd Caravaggio 06.03.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Gs Arconatese 1926 06.03.2022 | Sangiuliano City Nova - Asd Calcio Brusaporto 06.03.2022 | Ac Leon - As Vis Nova Giussano 13.03.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Franciacorta Fc 13.03.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Ac Legnano 1913 13.03.2022 | Us Folgore Caratese - Ssd Real Calepina Fc 13.03.2022 | Gs Arconatese 1926 - Usd Caravaggio 13.03.2022 | Desenzano Calvina - Ac Crema 1908 13.03.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Usd Brianza Olginatese 13.03.2022 | Usd Casatese - Usd Breno 13.03.2022 | Sona Calcio - Ac Leon 13.03.2022 | As Vis Nova Giussano - Villa Dalme Valle Brembana 13.03.2022 | Sangiuliano City Nova - Usd Castellanzese 1921 27.03.2022 | Ac Legnano 1913 - Sangiuliano City Nova 27.03.2022 | Usd Brianza Olginatese - Usd Casatese 27.03.2022 | Usd Caravaggio - Us Folgore Caratese 27.03.2022 | Ac Crema 1908 - Ac Ponte San Pietro-Isola 27.03.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Sona Calcio 27.03.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Asd Calcio Brusaporto 27.03.2022 | Usd Breno - Desenzano Calvina 27.03.2022 | Franciacorta Fc - Gs Arconatese 1926 27.03.2022 | Ssd Real Calepina Fc - As Vis Nova Giussano 27.03.2022 | Ac Leon - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 30.03.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Villa Dalme Valle Brembana 30.03.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Usd Breno 30.03.2022 | Us Folgore Caratese - Gs Arconatese 1926 30.03.2022 | Desenzano Calvina - Usd Brianza Olginatese 30.03.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Ac Legnano 1913 30.03.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Usd Casatese 30.03.2022 | Sona Calcio - Ssd Real Calepina Fc 30.03.2022 | As Vis Nova Giussano - Usd Caravaggio 30.03.2022 | Sangiuliano City Nova - Ac Crema 1908 30.03.2022 | Ac Leon - Franciacorta Fc 03.04.2022 | Ac Legnano 1913 - Asd Calcio Brusaporto 03.04.2022 | Usd Brianza Olginatese - Ac Ponte San Pietro-Isola 03.04.2022 | Usd Caravaggio - Sona Calcio 03.04.2022 | Gs Arconatese 1926 - As Vis Nova Giussano 03.04.2022 | Ac Crema 1908 - Usd Castellanzese 1921 03.04.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Ac Leon 03.04.2022 | Usd Breno - Sangiuliano City Nova 03.04.2022 | Franciacorta Fc - Us Folgore Caratese 03.04.2022 | Usd Casatese - Desenzano Calvina 03.04.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 10.04.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Usd Caravaggio 10.04.2022 | Ac Legnano 1913 - Ac Crema 1908 10.04.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Usd Casatese 10.04.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Franciacorta Fc 10.04.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Usd Breno 10.04.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Desenzano Calvina 10.04.2022 | Sona Calcio - Gs Arconatese 1926 10.04.2022 | As Vis Nova Giussano - Us Folgore Caratese 10.04.2022 | Sangiuliano City Nova - Usd Brianza Olginatese 10.04.2022 | Ac Leon - Ssd Real Calepina Fc 14.04.2022 | Us Folgore Caratese - Asd Calcio Brusaporto 14.04.2022 | Usd Brianza Olginatese - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 14.04.2022 | Usd Caravaggio - Sangiuliano City Nova 14.04.2022 | Gs Arconatese 1926 - Ac Ponte San Pietro-Isola 14.04.2022 | Ac Crema 1908 - Villa Dalme Valle Brembana 14.04.2022 | Desenzano Calvina - As Vis Nova Giussano 14.04.2022 | Usd Breno - Ac Leon 14.04.2022 | Franciacorta Fc - Ac Legnano 1913 14.04.2022 | Usd Casatese - Sona Calcio 14.04.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Usd Castellanzese 1921 24.04.2022 | Ac Legnano 1913 - Gs Arconatese 1926 24.04.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Sona Calcio 24.04.2022 | Usd Brianza Olginatese - Franciacorta Fc 24.04.2022 | Ac Crema 1908 - Usd Caravaggio 24.04.2022 | Desenzano Calvina - Ac Leon 24.04.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Us Folgore Caratese 24.04.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 24.04.2022 | Usd Breno - Ssd Real Calepina Fc 24.04.2022 | Usd Casatese - Villa Dalme Valle Brembana 24.04.2022 | Sangiuliano City Nova - As Vis Nova Giussano 27.04.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Ac Crema 1908 27.04.2022 | Us Folgore Caratese - Usd Casatese 27.04.2022 | Usd Caravaggio - Asd Calcio Brusaporto 27.04.2022 | Gs Arconatese 1926 - Desenzano Calvina 27.04.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Usd Castellanzese 1921 27.04.2022 | Franciacorta Fc - Sangiuliano City Nova 27.04.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Ac Ponte San Pietro-Isola 27.04.2022 | Sona Calcio - Usd Breno 27.04.2022 | As Vis Nova Giussano - Usd Brianza Olginatese 27.04.2022 | Ac Leon - Ac Legnano 1913 01.05.2022 | Ac Legnano 1913 - Villa Dalme Valle Brembana 01.05.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Usd Caravaggio 01.05.2022 | Usd Brianza Olginatese - Sona Calcio 01.05.2022 | Ac Crema 1908 - Ac Leon 01.05.2022 | Desenzano Calvina - Us Folgore Caratese 01.05.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Franciacorta Fc 01.05.2022 | Asd Calcio Brusaporto - Gs Arconatese 1926 01.05.2022 | Usd Breno - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 01.05.2022 | Usd Casatese - As Vis Nova Giussano 01.05.2022 | Sangiuliano City Nova - Ssd Real Calepina Fc 08.05.2022 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 - Desenzano Calvina 08.05.2022 | Us Folgore Caratese - Sangiuliano City Nova 08.05.2022 | Usd Caravaggio - Ac Legnano 1913 08.05.2022 | Gs Arconatese 1926 - Usd Castellanzese 1921 08.05.2022 | Villa Dalme Valle Brembana - Usd Brianza Olginatese 08.05.2022 | Franciacorta Fc - Usd Breno 08.05.2022 | Ssd Real Calepina Fc - Ac Crema 1908 08.05.2022 | Sona Calcio - Asd Calcio Brusaporto 08.05.2022 | As Vis Nova Giussano - Ac Ponte San Pietro-Isola 08.05.2022 | Ac Leon - Usd Casatese 15.05.2022 | Ac Legnano 1913 - Ssd Real Calepina Fc 15.05.2022 | Ac Ponte San Pietro-Isola - Us Folgore Caratese 15.05.2022 | Usd Brianza Olginatese - Ac Leon 15.05.2022 | Ac Crema 1908 - Franciacorta Fc 15.05.2022 | Desenzano Calvina - Sona Calcio 15.05.2022 | Usd Castellanzese 1921 - Usd Caravaggio 15.05.2022 | Asd Calcio Brusaporto - As Vis Nova Giussano 15.05.2022 | Usd Breno - Villa Dalme Valle Brembana 15.05.2022 | Usd Casatese - Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 15.05.2022 | Sangiuliano City Nova - Gs Arconatese 1926