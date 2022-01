23.01.2022 | SM Caen - Valenciennes FC 21.08.2021 | Stade Lavallois Mayenne - FC Girondins Bordeaux 21.08.2021 | Stade Brestois 29 - Merignac Sa Youth 21.08.2021 | US Concarneau U19 - FC Nantes 21.08.2021 | Stade Rennais FC - Vertou Ussa 21.08.2021 | RC Strasbourg Alsace - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 22.08.2021 | Toulouse FC - AS Monaco FC 22.08.2021 | OGC Nice - US Colomiers 22.08.2021 | AS Cannes - AC Ajaccio 22.08.2021 | St. Pryve-Saint Hilaire - Evreux FC 22.08.2021 | FC Metz - Paris FC 22.08.2021 | SC Toulon - Montpellier HSC 22.08.2021 | US Avranches MSM - Angers SCO 22.08.2021 | Entente Feignies Aulnoye - RC Lens 22.08.2021 | JA Drancy - Valenciennes FC 22.08.2021 | Le Havre AC - SM Caen 22.08.2021 | Amiens SC - US Orleans 22.08.2021 | Clermont Foot Youth - Dijon ASPTT 22.08.2021 | AJ Auxerre - Torcy PVMF 22.08.2021 | Olympique Lyon - Nancy-Lorraine 22.08.2021 | Sochaux-Montbeliard - Dijon FCO 22.08.2021 | LB Chateauroux - Tours FC 22.08.2021 | AS Beziers - AS Saint-Etienne 22.08.2021 | Marsilya - Nimes Olympique 22.08.2021 | EA Guingamp - Le Mans FC U19 22.08.2021 | Losc Lille - Montfermeil FC 22.08.2021 | Paris Saint Germain FC - FC Chambly Oise Youth 22.08.2021 | Estac Troyes - CA Pontarlier Youth 22.08.2021 | Istres FC U19 - AS Pieve Di Lota Youth 28.08.2021 | FC Girondins Bordeaux - Stade Rennais FC 28.08.2021 | RC Strasbourg Alsace - Clermont Foot Youth 28.08.2021 | Valenciennes FC - Paris Saint Germain FC 28.08.2021 | FC Nantes - Stade Lavallois Mayenne 29.08.2021 | Merignac Sa Youth - EA Guingamp 29.08.2021 | LB Chateauroux - US Avranches MSM 29.08.2021 | AS Saint-Etienne - AS Pieve Di Lota Youth 29.08.2021 | AC Ajaccio - OGC Nice 29.08.2021 | Montpellier HSC - Marsilya 29.08.2021 | Paris FC - Olympique Lyon 29.08.2021 | US Colomiers - Toulouse FC 29.08.2021 | RC Lens - Amiens SC 29.08.2021 | St. Pryve-Saint Hilaire - Losc Lille 29.08.2021 | Evreux FC - SM Caen 29.08.2021 | FC Chambly Oise Youth - Le Havre AC 29.08.2021 | Dijon ASPTT - AJ Auxerre 29.08.2021 | Nancy-Lorraine - Estac Troyes 29.08.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Dijon FCO 29.08.2021 | CA Pontarlier Youth - Sochaux-Montbeliard 29.08.2021 | Torcy PVMF - FC Metz 29.08.2021 | Vertou Ussa - Stade Brestois 29 29.08.2021 | Nimes Olympique - AS Cannes 29.08.2021 | AS Beziers - SC Toulon 29.08.2021 | US Orleans - JA Drancy 29.08.2021 | Montfermeil FC - Entente Feignies Aulnoye 29.08.2021 | Tours FC - Le Mans FC U19 29.08.2021 | Angers SCO - US Concarneau U19 29.08.2021 | AS Monaco FC - Istres FC U19 04.09.2021 | Stade Rennais FC - FC Nantes 04.09.2021 | US Avranches MSM - Tours FC 05.09.2021 | AJ Auxerre - RC Strasbourg Alsace 05.09.2021 | Stade Brestois 29 - FC Girondins Bordeaux 05.09.2021 | US Concarneau U19 - LB Chateauroux 05.09.2021 | Le Mans FC U19 - Merignac Sa Youth 05.09.2021 | Toulouse FC - AC Ajaccio 05.09.2021 | AS Pieve Di Lota Youth - AS Monaco FC 05.09.2021 | Losc Lille - Evreux FC 05.09.2021 | Istres FC U19 - US Colomiers 05.09.2021 | AS Cannes - Montpellier HSC 05.09.2021 | Stade Lavallois Mayenne - Angers SCO 05.09.2021 | JA Drancy - RC Lens 05.09.2021 | Le Havre AC - Valenciennes FC 05.09.2021 | Paris Saint Germain FC - US Orleans 05.09.2021 | FC Metz - Dijon ASPTT 05.09.2021 | Olympique Lyon - Torcy PVMF 05.09.2021 | Sochaux-Montbeliard - Nancy-Lorraine 05.09.2021 | SC Toulon - AS Saint-Etienne 05.09.2021 | Marsilya - AS Beziers 05.09.2021 | OGC Nice - Nimes Olympique 05.09.2021 | EA Guingamp - Vertou Ussa 05.09.2021 | Clermont Foot Youth - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 05.09.2021 | Amiens SC - Montfermeil FC 05.09.2021 | Entente Feignies Aulnoye - St. Pryve-Saint Hilaire 05.09.2021 | SM Caen - FC Chambly Oise Youth 05.09.2021 | Dijon FCO - CA Pontarlier Youth 05.09.2021 | Estac Troyes - Paris FC 11.09.2021 | RC Lens - Paris Saint Germain FC 11.09.2021 | Losc Lille - Entente Feignies Aulnoye 11.09.2021 | RC Strasbourg Alsace - FC Metz 12.09.2021 | AS Saint-Etienne - AS Monaco FC 12.09.2021 | FC Girondins Bordeaux - EA Guingamp 12.09.2021 | US Colomiers - AS Pieve Di Lota Youth 12.09.2021 | SC Toulon - Marsilya 12.09.2021 | Dijon ASPTT - Olympique Lyon 12.09.2021 | Angers SCO - Stade Rennais FC 12.09.2021 | Nimes Olympique - Toulouse FC 12.09.2021 | St. Pryve-Saint Hilaire - Amiens SC 12.09.2021 | Valenciennes FC - SM Caen 12.09.2021 | US Orleans - Le Havre AC 12.09.2021 | Clermont Foot Youth - AJ Auxerre 12.09.2021 | Torcy PVMF - Estac Troyes 12.09.2021 | Nancy-Lorraine - Dijon FCO 12.09.2021 | Paris FC - Sochaux-Montbeliard 12.09.2021 | LB Chateauroux - Stade Lavallois Mayenne 12.09.2021 | FC Nantes - Stade Brestois 29 12.09.2021 | AS Beziers - AS Cannes 12.09.2021 | Montpellier HSC - OGC Nice 12.09.2021 | Montfermeil FC - JA Drancy 12.09.2021 | Vertou Ussa - Le Mans FC U19 12.09.2021 | US Avranches MSM - US Concarneau U19 12.09.2021 | AC Ajaccio - Istres FC U19 12.09.2021 | Evreux FC - FC Chambly Oise Youth 12.09.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - CA Pontarlier Youth 12.09.2021 | Tours FC - Merignac Sa Youth 18.09.2021 | Stade Rennais FC - LB Chateauroux 18.09.2021 | Estac Troyes - Dijon ASPTT 18.09.2021 | OGC Nice - AS Beziers 19.09.2021 | Le Mans FC U19 - FC Girondins Bordeaux 19.09.2021 | AS Monaco FC - US Colomiers 19.09.2021 | Stade Brestois 29 - Angers SCO 19.09.2021 | FC Metz - Clermont Foot Youth 19.09.2021 | AS Pieve Di Lota Youth - AC Ajaccio 19.09.2021 | Entente Feignies Aulnoye - Evreux FC 19.09.2021 | Dijon FCO - Paris FC 19.09.2021 | Toulouse FC - Montpellier HSC 19.09.2021 | EA Guingamp - FC Nantes 19.09.2021 | Le Havre AC - RC Lens 19.09.2021 | Amiens SC - Losc Lille 19.09.2021 | FC Chambly Oise Youth - Valenciennes FC 19.09.2021 | SM Caen - US Orleans 19.09.2021 | Sochaux-Montbeliard - Torcy PVMF 19.09.2021 | CA Pontarlier Youth - Nancy-Lorraine 19.09.2021 | Olympique Lyon - RC Strasbourg Alsace 19.09.2021 | US Concarneau U19 - Tours FC 19.09.2021 | Marsilya - AS Saint-Etienne 19.09.2021 | AS Cannes - SC Toulon 19.09.2021 | Istres FC U19 - Nimes Olympique 19.09.2021 | Merignac Sa Youth - Vertou Ussa 19.09.2021 | AJ Auxerre - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 19.09.2021 | Paris Saint Germain FC - Montfermeil FC 19.09.2021 | JA Drancy - St. Pryve-Saint Hilaire 19.09.2021 | Stade Lavallois Mayenne - US Avranches MSM 25.09.2021 | AC Ajaccio - AS Monaco FC 25.09.2021 | Angers SCO - EA Guingamp 25.09.2021 | FC Nantes - Le Mans FC U19 25.09.2021 | Paris Saint Germain FC - St. Pryve-Saint Hilaire 25.09.2021 | FC Girondins Bordeaux - Merignac Sa Youth 26.09.2021 | AS Saint-Etienne - US Colomiers 26.09.2021 | US Avranches MSM - Stade Rennais FC 26.09.2021 | LB Chateauroux - Stade Brestois 29 26.09.2021 | Dijon ASPTT - Sochaux-Montbeliard 26.09.2021 | RC Strasbourg Alsace - Estac Troyes 26.09.2021 | Clermont Foot Youth - Olympique Lyon 26.09.2021 | AS Beziers - Toulouse FC 26.09.2021 | Entente Feignies Aulnoye - Amiens SC 26.09.2021 | Evreux FC - Valenciennes FC 26.09.2021 | RC Lens - SM Caen 26.09.2021 | Montfermeil FC - Le Havre AC 26.09.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Nancy-Lorraine 26.09.2021 | Torcy PVMF - Dijon FCO 26.09.2021 | AJ Auxerre - FC Metz 26.09.2021 | US Concarneau U19 - Stade Lavallois Mayenne 26.09.2021 | Marsilya - AS Cannes 26.09.2021 | SC Toulon - OGC Nice 26.09.2021 | Tours FC - Vertou Ussa 26.09.2021 | Losc Lille - JA Drancy 26.09.2021 | Montpellier HSC - Istres FC U19 26.09.2021 | US Orleans - FC Chambly Oise Youth 26.09.2021 | Paris FC - CA Pontarlier Youth 26.09.2021 | Nimes Olympique - AS Pieve Di Lota Youth 02.10.2021 | OGC Nice - Marsilya 02.10.2021 | Merignac Sa Youth - FC Nantes 02.10.2021 | Valenciennes FC - US Orleans 02.10.2021 | Stade Rennais FC - US Concarneau U19 02.10.2021 | Estac Troyes - Clermont Foot Youth 02.10.2021 | Le Havre AC - St. Pryve-Saint Hilaire 02.10.2021 | Stade Lavallois Mayenne - Tours FC 03.10.2021 | US Colomiers - AC Ajaccio 03.10.2021 | EA Guingamp - LB Chateauroux 03.10.2021 | AS Pieve Di Lota Youth - Montpellier HSC 03.10.2021 | FC Metz - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 03.10.2021 | Amiens SC - Evreux FC 03.10.2021 | Vertou Ussa - FC Girondins Bordeaux 03.10.2021 | Nancy-Lorraine - Paris FC 03.10.2021 | Le Mans FC U19 - Angers SCO 03.10.2021 | FC Chambly Oise Youth - RC Lens 03.10.2021 | Dijon FCO - Dijon ASPTT 03.10.2021 | Olympique Lyon - AJ Auxerre 03.10.2021 | CA Pontarlier Youth - Torcy PVMF 03.10.2021 | Sochaux-Montbeliard - RC Strasbourg Alsace 03.10.2021 | Istres FC U19 - AS Beziers 03.10.2021 | Toulouse FC - SC Toulon 03.10.2021 | AS Monaco FC - Nimes Olympique 03.10.2021 | JA Drancy - Entente Feignies Aulnoye 03.10.2021 | SM Caen - Montfermeil FC 03.10.2021 | Stade Brestois 29 - US Avranches MSM 03.10.2021 | AS Cannes - AS Saint-Etienne 03.10.2021 | Paris Saint Germain FC - Losc Lille 09.10.2021 | Montpellier HSC - AS Monaco FC 09.10.2021 | RC Lens - Valenciennes FC 09.10.2021 | US Avranches MSM - EA Guingamp 09.10.2021 | FC Nantes - Vertou Ussa 09.10.2021 | US Concarneau U19 - Stade Brestois 29 10.10.2021 | AS Saint-Etienne - AC Ajaccio 10.10.2021 | AS Cannes - OGC Nice 10.10.2021 | Entente Feignies Aulnoye - Paris Saint Germain FC 10.10.2021 | FC Metz - Olympique Lyon 10.10.2021 | Tours FC - FC Girondins Bordeaux 10.10.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Paris FC 10.10.2021 | Nimes Olympique - US Colomiers 10.10.2021 | Stade Lavallois Mayenne - Stade Rennais FC 10.10.2021 | Marsilya - Toulouse FC 10.10.2021 | St. Pryve-Saint Hilaire - SM Caen 10.10.2021 | Losc Lille - Le Havre AC 10.10.2021 | Evreux FC - US Orleans 10.10.2021 | Torcy PVMF - Nancy-Lorraine 10.10.2021 | AJ Auxerre - Estac Troyes 10.10.2021 | RC Strasbourg Alsace - Dijon FCO 10.10.2021 | Clermont Foot Youth - Sochaux-Montbeliard 10.10.2021 | Amiens SC - JA Drancy 10.10.2021 | LB Chateauroux - Le Mans FC U19 10.10.2021 | SC Toulon - Istres FC U19 10.10.2021 | Montfermeil FC - FC Chambly Oise Youth 10.10.2021 | Dijon ASPTT - CA Pontarlier Youth 10.10.2021 | Angers SCO - Merignac Sa Youth 10.10.2021 | AS Beziers - AS Pieve Di Lota Youth 16.10.2021 | US Orleans - RC Lens 16.10.2021 | FC Girondins Bordeaux - FC Nantes 16.10.2021 | Paris Saint Germain FC - Amiens SC 16.10.2021 | SM Caen - Losc Lille 16.10.2021 | Stade Brestois 29 - Stade Lavallois Mayenne 16.10.2021 | Stade Rennais FC - Tours FC 16.10.2021 | AS Monaco FC - AS Beziers 16.10.2021 | OGC Nice - AS Saint-Etienne 17.10.2021 | Toulouse FC - AS Cannes 17.10.2021 | Istres FC U19 - Marsilya 17.10.2021 | JA Drancy - Evreux FC 17.10.2021 | US Colomiers - Montpellier HSC 17.10.2021 | Vertou Ussa - Angers SCO 17.10.2021 | Nancy-Lorraine - Dijon ASPTT 17.10.2021 | Sochaux-Montbeliard - AJ Auxerre 17.10.2021 | Paris FC - Torcy PVMF 17.10.2021 | CA Pontarlier Youth - RC Strasbourg Alsace 17.10.2021 | Estac Troyes - FC Metz 17.10.2021 | Merignac Sa Youth - LB Chateauroux 17.10.2021 | AS Pieve Di Lota Youth - SC Toulon 17.10.2021 | AC Ajaccio - Nimes Olympique 17.10.2021 | Le Havre AC - Entente Feignies Aulnoye 17.10.2021 | Olympique Lyon - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 17.10.2021 | EA Guingamp - US Concarneau U19 17.10.2021 | Valenciennes FC - Montfermeil FC 17.10.2021 | FC Chambly Oise Youth - St. Pryve-Saint Hilaire 17.10.2021 | Dijon FCO - Clermont Foot Youth 17.10.2021 | Le Mans FC U19 - US Avranches MSM 23.10.2021 | OGC Nice - Toulouse FC 23.10.2021 | Stade Rennais FC - Stade Brestois 29 23.10.2021 | AS Saint-Etienne - Nimes Olympique 23.10.2021 | Clermont Foot Youth - CA Pontarlier Youth 24.10.2021 | LB Chateauroux - Vertou Ussa 24.10.2021 | US Avranches MSM - Merignac Sa Youth 24.10.2021 | Dijon ASPTT - Paris FC 24.10.2021 | RC Strasbourg Alsace - Nancy-Lorraine 24.10.2021 | JA Drancy - Paris Saint Germain FC 24.10.2021 | SC Toulon - AS Monaco FC 24.10.2021 | Montpellier HSC - AC Ajaccio 24.10.2021 | Angers SCO - FC Girondins Bordeaux 24.10.2021 | AS Beziers - US Colomiers 24.10.2021 | Tours FC - FC Nantes 24.10.2021 | Evreux FC - RC Lens 24.10.2021 | St. Pryve-Saint Hilaire - Valenciennes FC 24.10.2021 | Entente Feignies Aulnoye - SM Caen 24.10.2021 | Amiens SC - Le Havre AC 24.10.2021 | Montfermeil FC - US Orleans 24.10.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Torcy PVMF 24.10.2021 | Olympique Lyon - Estac Troyes 24.10.2021 | AJ Auxerre - Dijon FCO 24.10.2021 | FC Metz - Sochaux-Montbeliard 24.10.2021 | Stade Lavallois Mayenne - EA Guingamp 24.10.2021 | Le Mans FC U19 - US Concarneau U19 24.10.2021 | AS Cannes - Istres FC U19 24.10.2021 | Losc Lille - FC Chambly Oise Youth 24.10.2021 | Marsilya - AS Pieve Di Lota Youth 31.10.2021 | US Avranches MSM - Angers SCO 31.10.2021 | Montfermeil FC - Le Havre AC 07.11.2021 | Sochaux-Montbeliard - AJ Auxerre 13.11.2021 | AC Ajaccio - AS Beziers 13.11.2021 | Istres FC U19 - OGC Nice 14.11.2021 | Stade Brestois 29 - Tours FC 14.11.2021 | Merignac Sa Youth - US Concarneau U19 14.11.2021 | Nancy-Lorraine - Clermont Foot Youth 14.11.2021 | Toulouse FC - AS Saint-Etienne 14.11.2021 | AS Monaco FC - Marsilya 14.11.2021 | Sochaux-Montbeliard - Olympique Lyon 14.11.2021 | Paris Saint Germain FC - Evreux FC 14.11.2021 | EA Guingamp - Stade Rennais FC 14.11.2021 | Nimes Olympique - Montpellier HSC 14.11.2021 | FC Nantes - Angers SCO 14.11.2021 | SM Caen - Amiens SC 14.11.2021 | Valenciennes FC - Losc Lille 14.11.2021 | Torcy PVMF - Dijon ASPTT 14.11.2021 | CA Pontarlier Youth - AJ Auxerre 14.11.2021 | Paris FC - RC Strasbourg Alsace 14.11.2021 | Dijon FCO - FC Metz 14.11.2021 | Le Mans FC U19 - Stade Lavallois Mayenne 14.11.2021 | FC Girondins Bordeaux - LB Chateauroux 14.11.2021 | US Colomiers - SC Toulon 14.11.2021 | Le Havre AC - JA Drancy 14.11.2021 | FC Chambly Oise Youth - Entente Feignies Aulnoye 14.11.2021 | Estac Troyes - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 14.11.2021 | RC Lens - Montfermeil FC 14.11.2021 | US Orleans - St. Pryve-Saint Hilaire 14.11.2021 | Vertou Ussa - US Avranches MSM 20.11.2021 | LB Chateauroux - FC Nantes 20.11.2021 | Tours FC - Angers SCO 20.11.2021 | Losc Lille - US Orleans 20.11.2021 | Stade Rennais FC - Le Mans FC U19 21.11.2021 | US Avranches MSM - FC Girondins Bordeaux 21.11.2021 | Amiens SC - FC Chambly Oise Youth 21.11.2021 | Stade Lavallois Mayenne - Merignac Sa Youth 21.11.2021 | Stade Brestois 29 - EA Guingamp 21.11.2021 | AS Cannes - AS Monaco FC 21.11.2021 | SC Toulon - AC Ajaccio 21.11.2021 | Clermont Foot Youth - Paris FC 21.11.2021 | Marsilya - US Colomiers 21.11.2021 | AS Saint-Etienne - Montpellier HSC 21.11.2021 | St. Pryve-Saint Hilaire - RC Lens 21.11.2021 | Entente Feignies Aulnoye - Valenciennes FC 21.11.2021 | JA Drancy - SM Caen 21.11.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Dijon ASPTT 21.11.2021 | RC Strasbourg Alsace - Torcy PVMF 21.11.2021 | AJ Auxerre - Nancy-Lorraine 21.11.2021 | Olympique Lyon - Dijon FCO 21.11.2021 | Estac Troyes - Sochaux-Montbeliard 21.11.2021 | AS Beziers - Nimes Olympique 21.11.2021 | US Concarneau U19 - Vertou Ussa 21.11.2021 | Toulouse FC - Istres FC U19 21.11.2021 | Evreux FC - Montfermeil FC 21.11.2021 | FC Metz - CA Pontarlier Youth 21.11.2021 | OGC Nice - AS Pieve Di Lota Youth 21.11.2021 | Paris Saint Germain FC - Le Havre AC 27.11.2021 | Merignac Sa Youth - Stade Rennais FC 27.11.2021 | Dijon FCO - Estac Troyes 27.11.2021 | Montpellier HSC - AS Beziers 27.11.2021 | FC Nantes - US Avranches MSM 28.11.2021 | Le Mans FC U19 - Stade Brestois 29 28.11.2021 | US Colomiers - AS Cannes 28.11.2021 | FC Girondins Bordeaux - US Concarneau U19 28.11.2021 | Dijon ASPTT - RC Strasbourg Alsace 28.11.2021 | SM Caen - Paris Saint Germain FC 28.11.2021 | AC Ajaccio - Marsilya 28.11.2021 | CA Pontarlier Youth - Olympique Lyon 28.11.2021 | AS Pieve Di Lota Youth - Toulouse FC 28.11.2021 | Valenciennes FC - Amiens SC 28.11.2021 | RC Lens - Losc Lille 28.11.2021 | Evreux FC - Le Havre AC 28.11.2021 | Paris FC - AJ Auxerre 28.11.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Sochaux-Montbeliard 28.11.2021 | Nancy-Lorraine - FC Metz 28.11.2021 | Vertou Ussa - Stade Lavallois Mayenne 28.11.2021 | Angers SCO - LB Chateauroux 28.11.2021 | Tours FC - EA Guingamp 28.11.2021 | Nimes Olympique - SC Toulon 28.11.2021 | AS Monaco FC - OGC Nice 28.11.2021 | FC Chambly Oise Youth - JA Drancy 28.11.2021 | US Orleans - Entente Feignies Aulnoye 28.11.2021 | AS Saint-Etienne - Istres FC U19 28.11.2021 | Montfermeil FC - St. Pryve-Saint Hilaire 28.11.2021 | Torcy PVMF - Clermont Foot Youth 04.12.2021 | Stade Lavallois Mayenne - FC Nantes 04.12.2021 | US Concarneau U19 - Angers SCO 04.12.2021 | Paris Saint Germain FC - Valenciennes FC 05.12.2021 | AS Pieve Di Lota Youth - AS Saint-Etienne 05.12.2021 | Stade Rennais FC - FC Girondins Bordeaux 05.12.2021 | Clermont Foot Youth - RC Strasbourg Alsace 05.12.2021 | US Avranches MSM - LB Chateauroux 05.12.2021 | Stade Brestois 29 - Vertou Ussa 05.12.2021 | EA Guingamp - Merignac Sa Youth 05.12.2021 | Dijon FCO - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 05.12.2021 | Le Havre AC - FC Chambly Oise Youth 05.12.2021 | Istres FC U19 - AS Monaco FC 05.12.2021 | OGC Nice - AC Ajaccio 05.12.2021 | SM Caen - Evreux FC 05.12.2021 | Olympique Lyon - Paris FC 05.12.2021 | Toulouse FC - US Colomiers 05.12.2021 | Marsilya - Montpellier HSC 05.12.2021 | Amiens SC - RC Lens 05.12.2021 | JA Drancy - US Orleans 05.12.2021 | AJ Auxerre - Dijon ASPTT 05.12.2021 | FC Metz - Torcy PVMF 05.12.2021 | Estac Troyes - Nancy-Lorraine 05.12.2021 | Le Mans FC U19 - Tours FC 05.12.2021 | SC Toulon - AS Beziers 05.12.2021 | AS Cannes - Nimes Olympique 05.12.2021 | Entente Feignies Aulnoye - Montfermeil FC 05.12.2021 | Losc Lille - St. Pryve-Saint Hilaire 05.12.2021 | Sochaux-Montbeliard - CA Pontarlier Youth 15.12.2021 | Nancy-Lorraine - FC Metz 18.12.2021 | Stade Lavallois Mayenne - FC Nantes 18.12.2021 | AS Pieve Di Lota Youth - AS Cannes 18.12.2021 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Sochaux-Montbeliard 19.12.2021 | AS Saint-Etienne - Istres FC U19 19.12.2021 | Entente Feignies Aulnoye - Montfermeil FC 05.01.2022 | CA Pontarlier Youth - Olympique Lyon 15.01.2022 | FC Nantes - Stade Rennais FC 15.01.2022 | RC Strasbourg Alsace - AJ Auxerre 16.01.2022 | FC Girondins Bordeaux - Stade Brestois 29 16.01.2022 | LB Chateauroux - US Concarneau U19 16.01.2022 | AC Ajaccio - Toulouse FC 16.01.2022 | US Orleans - Paris Saint Germain FC 16.01.2022 | AS Beziers - Marsilya 16.01.2022 | Torcy PVMF - Olympique Lyon 16.01.2022 | Montfermeil FC - Amiens SC 16.01.2022 | Evreux FC - Losc Lille 16.01.2022 | FC Chambly Oise Youth - SM Caen 16.01.2022 | Valenciennes FC - Le Havre AC 16.01.2022 | Paris FC - Estac Troyes 16.01.2022 | CA Pontarlier Youth - Dijon FCO 16.01.2022 | Nancy-Lorraine - Sochaux-Montbeliard 16.01.2022 | Dijon ASPTT - FC Metz 16.01.2022 | Angers SCO - Stade Lavallois Mayenne 16.01.2022 | Vertou Ussa - EA Guingamp 16.01.2022 | Montpellier HSC - AS Cannes 16.01.2022 | AS Saint-Etienne - SC Toulon 16.01.2022 | Nimes Olympique - OGC Nice 16.01.2022 | RC Lens - JA Drancy 16.01.2022 | Merignac Sa Youth - Le Mans FC U19 16.01.2022 | US Colomiers - Istres FC U19 16.01.2022 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Clermont Foot Youth 16.01.2022 | Tours FC - US Avranches MSM 16.01.2022 | AS Monaco FC - AS Pieve Di Lota Youth 22.01.2022 | Stade Lavallois Mayenne - LB Chateauroux 22.01.2022 | OGC Nice - Montpellier HSC 22.01.2022 | Stade Brestois 29 - FC Nantes 22.01.2022 | Merignac Sa Youth - Tours FC 23.01.2022 | EA Guingamp - FC Girondins Bordeaux 23.01.2022 | AS Monaco FC - AS Saint-Etienne 23.01.2022 | Istres FC U19 - AC Ajaccio 23.01.2022 | FC Chambly Oise Youth - Evreux FC 23.01.2022 | Sochaux-Montbeliard - Paris FC 23.01.2022 | AS Pieve Di Lota Youth - US Colomiers 23.01.2022 | Stade Rennais FC - Angers SCO 23.01.2022 | Paris Saint Germain FC - RC Lens 23.01.2022 | Entente Feignies Aulnoye - Losc Lille 23.01.2022 | Le Havre AC - US Orleans 23.01.2022 | Olympique Lyon - Dijon ASPTT 23.01.2022 | Estac Troyes - Torcy PVMF 23.01.2022 | Dijon FCO - Nancy-Lorraine 23.01.2022 | FC Metz - RC Strasbourg Alsace 23.01.2022 | AS Cannes - AS Beziers 23.01.2022 | Marsilya - SC Toulon 23.01.2022 | Toulouse FC - Nimes Olympique 23.01.2022 | Le Mans FC U19 - Vertou Ussa 23.01.2022 | CA Pontarlier Youth - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 23.01.2022 | JA Drancy - Montfermeil FC 23.01.2022 | Amiens SC - St. Pryve-Saint Hilaire 23.01.2022 | AJ Auxerre - Clermont Foot Youth 23.01.2022 | US Concarneau U19 - US Avranches MSM 30.01.2022 | St. Pryve-Saint Hilaire - Entente Feignies Aulnoye 05.02.2022 | LB Chateauroux - Stade Rennais FC 05.02.2022 | FC Nantes - EA Guingamp 06.02.2022 | US Colomiers - AS Monaco FC 06.02.2022 | Tours FC - US Concarneau U19 06.02.2022 | Montfermeil FC - Paris Saint Germain FC 06.02.2022 | AS Saint-Etienne - Marsilya 06.02.2022 | RC Strasbourg Alsace - Olympique Lyon 06.02.2022 | Montpellier HSC - Toulouse FC 06.02.2022 | Losc Lille - Amiens SC 06.02.2022 | US Orleans - SM Caen 06.02.2022 | RC Lens - Le Havre AC 06.02.2022 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - AJ Auxerre 06.02.2022 | Dijon ASPTT - Estac Troyes 06.02.2022 | Paris FC - Dijon FCO 06.02.2022 | Torcy PVMF - Sochaux-Montbeliard 06.02.2022 | Clermont Foot Youth - FC Metz 06.02.2022 | US Avranches MSM - Stade Lavallois Mayenne 06.02.2022 | Angers SCO - Stade Brestois 29 06.02.2022 | SC Toulon - AS Cannes 06.02.2022 | AS Beziers - OGC Nice 06.02.2022 | St. Pryve-Saint Hilaire - JA Drancy 06.02.2022 | Evreux FC - Entente Feignies Aulnoye 06.02.2022 | FC Girondins Bordeaux - Le Mans FC U19 06.02.2022 | Nimes Olympique - Istres FC U19 06.02.2022 | Valenciennes FC - FC Chambly Oise Youth 06.02.2022 | Nancy-Lorraine - CA Pontarlier Youth 06.02.2022 | Vertou Ussa - Merignac Sa Youth 06.02.2022 | AC Ajaccio - AS Pieve Di Lota Youth 12.02.2022 | Stade Rennais FC - US Avranches MSM 12.02.2022 | Stade Lavallois Mayenne - US Concarneau U19 13.02.2022 | US Colomiers - AS Saint-Etienne 13.02.2022 | St. Pryve-Saint Hilaire - Paris Saint Germain FC 13.02.2022 | AS Cannes - Marsilya 13.02.2022 | Valenciennes FC - Evreux FC 13.02.2022 | Merignac Sa Youth - FC Girondins Bordeaux 13.02.2022 | CA Pontarlier Youth - Paris FC 13.02.2022 | Istres FC U19 - Montpellier HSC 13.02.2022 | Le Mans FC U19 - FC Nantes 13.02.2022 | EA Guingamp - Angers SCO 13.02.2022 | SM Caen - RC Lens 13.02.2022 | JA Drancy - Losc Lille 13.02.2022 | FC Chambly Oise Youth - US Orleans 13.02.2022 | Sochaux-Montbeliard - Dijon ASPTT 13.02.2022 | FC Metz - AJ Auxerre 13.02.2022 | Dijon FCO - Torcy PVMF 13.02.2022 | Estac Troyes - RC Strasbourg Alsace 13.02.2022 | Vertou Ussa - Tours FC 13.02.2022 | Stade Brestois 29 - LB Chateauroux 13.02.2022 | Toulouse FC - AS Beziers 13.02.2022 | OGC Nice - SC Toulon 13.02.2022 | AS Pieve Di Lota Youth - Nimes Olympique 13.02.2022 | Amiens SC - Entente Feignies Aulnoye 13.02.2022 | Nancy-Lorraine - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 13.02.2022 | Le Havre AC - Montfermeil FC 13.02.2022 | Olympique Lyon - Clermont Foot Youth 13.02.2022 | AS Monaco FC - AC Ajaccio 06.03.2022 | LB Chateauroux - EA Guingamp 06.03.2022 | Losc Lille - Paris Saint Germain FC 06.03.2022 | Nimes Olympique - AS Monaco FC 06.03.2022 | AJ Auxerre - Olympique Lyon 06.03.2022 | AC Ajaccio - US Colomiers 06.03.2022 | US Concarneau U19 - Stade Rennais FC 06.03.2022 | SC Toulon - Toulouse FC 06.03.2022 | Evreux FC - Amiens SC 06.03.2022 | US Orleans - Valenciennes FC 06.03.2022 | Montfermeil FC - SM Caen 06.03.2022 | St. Pryve-Saint Hilaire - Le Havre AC 06.03.2022 | Paris FC - Nancy-Lorraine 06.03.2022 | Clermont Foot Youth - Estac Troyes 06.03.2022 | Dijon ASPTT - Dijon FCO 06.03.2022 | RC Strasbourg Alsace - Sochaux-Montbeliard 06.03.2022 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - FC Metz 06.03.2022 | Tours FC - Stade Lavallois Mayenne 06.03.2022 | US Avranches MSM - Stade Brestois 29 06.03.2022 | AS Saint-Etienne - AS Cannes 06.03.2022 | Marsilya - OGC Nice 06.03.2022 | FC Girondins Bordeaux - Vertou Ussa 06.03.2022 | Entente Feignies Aulnoye - JA Drancy 06.03.2022 | Angers SCO - Le Mans FC U19 06.03.2022 | AS Beziers - Istres FC U19 06.03.2022 | RC Lens - FC Chambly Oise Youth 06.03.2022 | Torcy PVMF - CA Pontarlier Youth 06.03.2022 | FC Nantes - Merignac Sa Youth 06.03.2022 | Montpellier HSC - AS Pieve Di Lota Youth 20.03.2022 | Toulouse FC - Marsilya 20.03.2022 | US Orleans - Evreux FC 20.03.2022 | AS Monaco FC - Montpellier HSC 20.03.2022 | Vertou Ussa - FC Nantes 20.03.2022 | Merignac Sa Youth - Angers SCO 20.03.2022 | Valenciennes FC - RC Lens 20.03.2022 | JA Drancy - Amiens SC 20.03.2022 | Le Havre AC - Losc Lille 20.03.2022 | CA Pontarlier Youth - Dijon ASPTT 20.03.2022 | Estac Troyes - AJ Auxerre 20.03.2022 | Nancy-Lorraine - Torcy PVMF 20.03.2022 | Dijon FCO - RC Strasbourg Alsace 20.03.2022 | Olympique Lyon - FC Metz 20.03.2022 | Stade Rennais FC - Stade Lavallois Mayenne 20.03.2022 | FC Girondins Bordeaux - Tours FC 20.03.2022 | Le Mans FC U19 - LB Chateauroux 20.03.2022 | AC Ajaccio - AS Saint-Etienne 20.03.2022 | AS Pieve Di Lota Youth - AS Beziers 20.03.2022 | OGC Nice - AS Cannes 20.03.2022 | Istres FC U19 - SC Toulon 20.03.2022 | US Colomiers - Nimes Olympique 20.03.2022 | Paris Saint Germain FC - Entente Feignies Aulnoye 20.03.2022 | Paris FC - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 20.03.2022 | Stade Brestois 29 - US Concarneau U19 20.03.2022 | FC Chambly Oise Youth - Montfermeil FC 20.03.2022 | SM Caen - St. Pryve-Saint Hilaire 20.03.2022 | Sochaux-Montbeliard - Clermont Foot Youth 20.03.2022 | EA Guingamp - US Avranches MSM 27.03.2022 | Amiens SC - Paris Saint Germain FC 27.03.2022 | AS Beziers - AS Monaco FC 27.03.2022 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Olympique Lyon 27.03.2022 | Nimes Olympique - AC Ajaccio 27.03.2022 | FC Nantes - FC Girondins Bordeaux 27.03.2022 | Torcy PVMF - Paris FC 27.03.2022 | Montpellier HSC - US Colomiers 27.03.2022 | Tours FC - Stade Rennais FC 27.03.2022 | AS Cannes - Toulouse FC 27.03.2022 | Montfermeil FC - Valenciennes FC 27.03.2022 | Losc Lille - SM Caen 27.03.2022 | Entente Feignies Aulnoye - Le Havre AC 27.03.2022 | RC Lens - US Orleans 27.03.2022 | Dijon ASPTT - Nancy-Lorraine 27.03.2022 | FC Metz - Estac Troyes 27.03.2022 | Clermont Foot Youth - Dijon FCO 27.03.2022 | AJ Auxerre - Sochaux-Montbeliard 27.03.2022 | Stade Lavallois Mayenne - Stade Brestois 29 27.03.2022 | US Concarneau U19 - EA Guingamp 27.03.2022 | AS Saint-Etienne - OGC Nice 27.03.2022 | Angers SCO - Vertou Ussa 27.03.2022 | Evreux FC - JA Drancy 27.03.2022 | US Avranches MSM - Le Mans FC U19 27.03.2022 | Marsilya - Istres FC U19 27.03.2022 | St. Pryve-Saint Hilaire - FC Chambly Oise Youth 27.03.2022 | RC Strasbourg Alsace - CA Pontarlier Youth 27.03.2022 | LB Chateauroux - Merignac Sa Youth 27.03.2022 | SC Toulon - AS Pieve Di Lota Youth 03.04.2022 | AS Pieve Di Lota Youth - Marsilya 03.04.2022 | Estac Troyes - Olympique Lyon 03.04.2022 | RC Lens - Evreux FC 03.04.2022 | Stade Brestois 29 - Stade Rennais FC 03.04.2022 | AC Ajaccio - Montpellier HSC 03.04.2022 | FC Girondins Bordeaux - Angers SCO 03.04.2022 | Le Havre AC - Amiens SC 03.04.2022 | FC Chambly Oise Youth - Losc Lille 03.04.2022 | Paris FC - Dijon ASPTT 03.04.2022 | Dijon FCO - AJ Auxerre 03.04.2022 | Nancy-Lorraine - RC Strasbourg Alsace 03.04.2022 | Sochaux-Montbeliard - FC Metz 03.04.2022 | EA Guingamp - Stade Lavallois Mayenne 03.04.2022 | FC Nantes - Tours FC 03.04.2022 | Vertou Ussa - LB Chateauroux 03.04.2022 | Nimes Olympique - AS Saint-Etienne 03.04.2022 | US Colomiers - AS Beziers 03.04.2022 | Istres FC U19 - AS Cannes 03.04.2022 | AS Monaco FC - SC Toulon 03.04.2022 | Toulouse FC - OGC Nice 03.04.2022 | Paris Saint Germain FC - JA Drancy 03.04.2022 | SM Caen - Entente Feignies Aulnoye 03.04.2022 | Torcy PVMF - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 03.04.2022 | US Concarneau U19 - Le Mans FC U19 03.04.2022 | US Orleans - Montfermeil FC 03.04.2022 | Valenciennes FC - St. Pryve-Saint Hilaire 03.04.2022 | CA Pontarlier Youth - Clermont Foot Youth 03.04.2022 | Merignac Sa Youth - US Avranches MSM 10.04.2022 | Evreux FC - Paris Saint Germain FC 10.04.2022 | Marsilya - AS Monaco FC 10.04.2022 | AS Beziers - AC Ajaccio 10.04.2022 | LB Chateauroux - FC Girondins Bordeaux 10.04.2022 | RC Strasbourg Alsace - Paris FC 10.04.2022 | SC Toulon - US Colomiers 10.04.2022 | AS Saint-Etienne - Toulouse FC 10.04.2022 | Angers SCO - FC Nantes 10.04.2022 | Montfermeil FC - RC Lens 10.04.2022 | Losc Lille - Valenciennes FC 10.04.2022 | Amiens SC - SM Caen 10.04.2022 | JA Drancy - Le Havre AC 10.04.2022 | St. Pryve-Saint Hilaire - US Orleans 10.04.2022 | Dijon ASPTT - Torcy PVMF 10.04.2022 | Clermont Foot Youth - Nancy-Lorraine 10.04.2022 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - Estac Troyes 10.04.2022 | FC Metz - Dijon FCO 10.04.2022 | Olympique Lyon - Sochaux-Montbeliard 10.04.2022 | Tours FC - Stade Brestois 29 10.04.2022 | Stade Rennais FC - EA Guingamp 10.04.2022 | Montpellier HSC - Nimes Olympique 10.04.2022 | US Avranches MSM - Vertou Ussa 10.04.2022 | Stade Lavallois Mayenne - Le Mans FC U19 10.04.2022 | OGC Nice - Istres FC U19 10.04.2022 | Entente Feignies Aulnoye - FC Chambly Oise Youth 10.04.2022 | AJ Auxerre - CA Pontarlier Youth 10.04.2022 | US Concarneau U19 - Merignac Sa Youth 10.04.2022 | AS Cannes - AS Pieve Di Lota Youth 17.04.2022 | Le Havre AC - Paris Saint Germain FC 17.04.2022 | US Colomiers - Marsilya 17.04.2022 | Dijon FCO - Olympique Lyon 17.04.2022 | Montfermeil FC - Evreux FC 17.04.2022 | Le Mans FC U19 - Stade Rennais FC 17.04.2022 | Istres FC U19 - Toulouse FC 17.04.2022 | FC Chambly Oise Youth - Amiens SC 17.04.2022 | US Orleans - Losc Lille 17.04.2022 | Nancy-Lorraine - AJ Auxerre 17.04.2022 | Sochaux-Montbeliard - Estac Troyes 17.04.2022 | Torcy PVMF - RC Strasbourg Alsace 17.04.2022 | CA Pontarlier Youth - FC Metz 17.04.2022 | Merignac Sa Youth - Stade Lavallois Mayenne 17.04.2022 | EA Guingamp - Stade Brestois 29 17.04.2022 | Angers SCO - Tours FC 17.04.2022 | FC Nantes - LB Chateauroux 17.04.2022 | Montpellier HSC - AS Saint-Etienne 17.04.2022 | Nimes Olympique - AS Beziers 17.04.2022 | AS Monaco FC - AS Cannes 17.04.2022 | AC Ajaccio - SC Toulon 17.04.2022 | AS Pieve Di Lota Youth - OGC Nice 17.04.2022 | SM Caen - JA Drancy 17.04.2022 | Valenciennes FC - Entente Feignies Aulnoye 17.04.2022 | Dijon ASPTT - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 17.04.2022 | Vertou Ussa - US Concarneau U19 17.04.2022 | RC Lens - St. Pryve-Saint Hilaire 17.04.2022 | Paris FC - Clermont Foot Youth 17.04.2022 | FC Girondins Bordeaux - US Avranches MSM 01.05.2022 | OGC Nice - AS Monaco FC 01.05.2022 | Marsilya - AC Ajaccio 01.05.2022 | Le Havre AC - Evreux FC 01.05.2022 | US Concarneau U19 - FC Girondins Bordeaux 01.05.2022 | AJ Auxerre - Paris FC 01.05.2022 | AS Cannes - US Colomiers 01.05.2022 | AS Beziers - Montpellier HSC 01.05.2022 | US Avranches MSM - FC Nantes 01.05.2022 | LB Chateauroux - Angers SCO 01.05.2022 | Losc Lille - RC Lens 01.05.2022 | Amiens SC - Valenciennes FC 01.05.2022 | Paris Saint Germain FC - SM Caen 01.05.2022 | Entente Feignies Aulnoye - US Orleans 01.05.2022 | RC Strasbourg Alsace - Dijon ASPTT 01.05.2022 | Clermont Foot Youth - Torcy PVMF 01.05.2022 | FC Metz - Nancy-Lorraine 01.05.2022 | Estac Troyes - Dijon FCO 01.05.2022 | EA Guingamp - Tours FC 01.05.2022 | Istres FC U19 - AS Saint-Etienne 01.05.2022 | SC Toulon - Nimes Olympique 01.05.2022 | Stade Lavallois Mayenne - Vertou Ussa 01.05.2022 | Sochaux-Montbeliard - Bourg-en-Bresse Péronnas 01 01.05.2022 | Stade Brestois 29 - Le Mans FC U19 01.05.2022 | St. Pryve-Saint Hilaire - Montfermeil FC 01.05.2022 | JA Drancy - FC Chambly Oise Youth 01.05.2022 | Olympique Lyon - CA Pontarlier Youth 01.05.2022 | Stade Rennais FC - Merignac Sa Youth 01.05.2022 | Toulouse FC - AS Pieve Di Lota Youth 15.05.2022 | FC Chambly Oise Youth - Paris Saint Germain FC 15.05.2022 | Nimes Olympique - Marsilya 15.05.2022 | Nancy-Lorraine - Olympique Lyon 15.05.2022 | Vertou Ussa - Stade Rennais FC 15.05.2022 | AS Monaco FC - Toulouse FC 15.05.2022 | US Orleans - Amiens SC 15.05.2022 | Montfermeil FC - Losc Lille 15.05.2022 | SM Caen - Le Havre AC 15.05.2022 | Torcy PVMF - AJ Auxerre 15.05.2022 | CA Pontarlier Youth - Estac Troyes 15.05.2022 | Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - RC Strasbourg Alsace 15.05.2022 | Dijon FCO - Sochaux-Montbeliard 15.05.2022 | Paris FC - FC Metz 15.05.2022 | FC Girondins Bordeaux - Stade Lavallois Mayenne 15.05.2022 | Merignac Sa Youth - Stade Brestois 29 15.05.2022 | Tours FC - LB Chateauroux 15.05.2022 | Le Mans FC U19 - EA Guingamp 15.05.2022 | AS Saint-Etienne - AS Beziers 15.05.2022 | AC Ajaccio - AS Cannes 15.05.2022 | Montpellier HSC - SC Toulon 15.05.2022 | US Colomiers - OGC Nice 15.05.2022 | Valenciennes FC - JA Drancy 15.05.2022 | RC Lens - Entente Feignies Aulnoye 15.05.2022 | FC Nantes - US Concarneau U19 15.05.2022 | AS Pieve Di Lota Youth - Istres FC U19 15.05.2022 | Evreux FC - St. Pryve-Saint Hilaire 15.05.2022 | Dijon ASPTT - Clermont Foot Youth 15.05.2022 | Angers SCO - US Avranches MSM