15.01.2022 | FK Mlada Boleslav - FK Varnsdorf 08.01.2022 | Bohemians Prag 1905 - Sparta Prag (B) 08.01.2022 | FK Mlada Boleslav - FK Mas Taborsko 08.01.2022 | FK Pardubice - FC Banik Ostrava 08.01.2022 | FK Jablonec - FK Dukla Prag 08.01.2022 | FK Teplice - FK Varnsdorf 10.01.2022 | FC Spartak Trnava - FK Senica 11.01.2022 | FK Jablonec - Sparta Prag (B) 12.01.2022 | FK Mlada Boleslav - FK Teplice 12.01.2022 | MFK Skalica - FC Spartak Trnava 12.01.2022 | FK Dukla Prag - Bohemians Prag 1905 12.01.2022 | SK Sigma Olomouc - MFK Vyskov 13.01.2022 | MFK Karniva - FK Pardubice 14.01.2022 | AS Trencin - SK Sigma Olomouc 15.01.2022 | Bohemians Prag 1905 - FK Jablonec 15.01.2022 | FK Varnsdorf - FK Mlada Boleslav 15.01.2022 | FC Banik Ostrava - 1.SK Prostejov 15.01.2022 | FK Senica - MFK Skalica 15.01.2022 | FC Spartak Trnava - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 15.01.2022 | Sparta Prag (B) - FK Dukla Prag 15.01.2022 | FK Teplice - FK Mas Taborsko 18.01.2022 | AS Trencin - MFK Vyskov 19.01.2022 | 1.SK Prostejov - MFK Karniva 19.01.2022 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - MFK Skalica 22.01.2022 | MFK Vyskov - FC ZBROJOVKA Brno 22.01.2022 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - FK Senica 22.01.2022 | FK Mas Taborsko - FK Varnsdorf 26.01.2022 | 1.SK Prostejov - FK Pardubice 26.01.2022 | FC ZBROJOVKA Brno - AS Trencin 29.01.2022 | SK Sigma Olomouc - FC ZBROJOVKA Brno