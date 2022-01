Serie A, Women Serie A Coppa Italia Süper Kupa Bahar Şampiyonası Berlusconi Trophy Campionato Primavera 2 Coppa Italia Serie C Coppa Italia, Women Lega Pro Sec Div, Gir A Lega Pro Sec Div, Gir B Primavera Cup Primavera Süper Kupası Serie B Serie C Serie C, Düşme Playoffları Serie C, Grup A Serie C, Grup B Serie C, Grup C Serie C, Yükselme Playoffları Serie D Serie D, H Grubu Serie D,A Grubu Serie D,B Grubu Serie D,C Grubu Serie D,D Grubu Serie D,E Grubu Serie D,F Grubu Serie D,G Grubu Serie D,I Grubu Serie D,Yükselme Playoff Supercoppa di Lega di Pr Supercoppa di Lega sec.

15.01.2022 | AS Roma - Empoli FC 28.08.2021 | Empoli FC - AS Roma 28.08.2021 | SSC Napoli - Inter Milano 28.08.2021 | Juventus Turin - ASD Pomigliano 29.08.2021 | AC Milan - Hellas Verona 29.08.2021 | Lazio Rome - Sampdoria Genoa 29.08.2021 | Sassuolo Calcio - ACF Fiorentina 04.09.2021 | Hellas Verona - Sassuolo Calcio 04.09.2021 | Sampdoria Genoa - AC Milan 04.09.2021 | AS Roma - SSC Napoli 05.09.2021 | ACF Fiorentina - Juventus Turin 05.09.2021 | ASD Pomigliano - Empoli FC 05.09.2021 | Inter Milano - Lazio Rome 11.09.2021 | Lazio Rome - AC Milan 11.09.2021 | ASD Pomigliano - AS Roma 11.09.2021 | Sassuolo Calcio - Sampdoria Genoa 12.09.2021 | SSC Napoli - ACF Fiorentina 12.09.2021 | Juventus Turin - Hellas Verona 12.09.2021 | Empoli FC - Inter Milano 25.09.2021 | Juventus Turin - Empoli FC 25.09.2021 | AC Milan - Sassuolo Calcio 25.09.2021 | Hellas Verona - SSC Napoli 26.09.2021 | Lazio Rome - ACF Fiorentina 26.09.2021 | Inter Milano - AS Roma 26.09.2021 | Sampdoria Genoa - ASD Pomigliano 02.10.2021 | ACF Fiorentina - Sampdoria Genoa 02.10.2021 | AS Roma - Juventus Turin 02.10.2021 | Empoli FC - Hellas Verona 03.10.2021 | SSC Napoli - AC Milan 03.10.2021 | ASD Pomigliano - Inter Milano 03.10.2021 | Sassuolo Calcio - Lazio Rome 09.10.2021 | Sampdoria Genoa - Inter Milano 09.10.2021 | Juventus Turin - SSC Napoli 09.10.2021 | Lazio Rome - ASD Pomigliano 10.10.2021 | Hellas Verona - ACF Fiorentina 10.10.2021 | AC Milan - AS Roma 10.10.2021 | Sassuolo Calcio - Empoli FC 16.10.2021 | Inter Milano - AS Roma 30.10.2021 | Empoli FC - Lazio Rome 30.10.2021 | Inter Milano - Juventus Turin 30.10.2021 | ASD Pomigliano - Hellas Verona 31.10.2021 | AS Roma - Sassuolo Calcio 31.10.2021 | ACF Fiorentina - AC Milan 31.10.2021 | SSC Napoli - Sampdoria Genoa 05.11.2021 | Sampdoria Genoa - Juventus Turin 06.11.2021 | Hellas Verona - AS Roma 06.11.2021 | ACF Fiorentina - Inter Milano 07.11.2021 | Sassuolo Calcio - ASD Pomigliano 07.11.2021 | AC Milan - Empoli FC 07.11.2021 | Lazio Rome - SSC Napoli 13.11.2021 | Juventus Turin - Lazio Rome 13.11.2021 | AS Roma - ACF Fiorentina 13.11.2021 | SSC Napoli - Sassuolo Calcio 14.11.2021 | ASD Pomigliano - AC Milan 14.11.2021 | Inter Milano - Hellas Verona 14.11.2021 | Empoli FC - Sampdoria Genoa 04.12.2021 | Lazio Rome - Hellas Verona 04.12.2021 | Sassuolo Calcio - Juventus Turin 04.12.2021 | ACF Fiorentina - ASD Pomigliano 05.12.2021 | Sampdoria Genoa - AS Roma 05.12.2021 | SSC Napoli - Empoli FC 05.12.2021 | AC Milan - Inter Milano 11.12.2021 | ASD Pomigliano - SSC Napoli 11.12.2021 | Hellas Verona - Sampdoria Genoa 11.12.2021 | Inter Milano - Sassuolo Calcio 12.12.2021 | AS Roma - Lazio Rome 12.12.2021 | Empoli FC - ACF Fiorentina 12.12.2021 | Juventus Turin - AC Milan 15.01.2022 | Hellas Verona - AC Milan 15.01.2022 | Sampdoria Genoa - Lazio Rome 16.01.2022 | ASD Pomigliano - Juventus Turin 16.01.2022 | ACF Fiorentina - Sassuolo Calcio 16.01.2022 | Inter Milano - SSC Napoli 22.01.2022 | Sassuolo Calcio - Hellas Verona 22.01.2022 | Juventus Turin - ACF Fiorentina 22.01.2022 | Empoli FC - ASD Pomigliano 23.01.2022 | SSC Napoli - AS Roma 23.01.2022 | Lazio Rome - Inter Milano 23.01.2022 | AC Milan - Sampdoria Genoa 06.02.2022 | Hellas Verona - Juventus Turin 06.02.2022 | Inter Milano - Empoli FC 06.02.2022 | Sampdoria Genoa - Sassuolo Calcio 06.02.2022 | ACF Fiorentina - SSC Napoli 06.02.2022 | AS Roma - ASD Pomigliano 06.02.2022 | AC Milan - Lazio Rome 27.02.2022 | Empoli FC - Juventus Turin 27.02.2022 | Sassuolo Calcio - AC Milan 27.02.2022 | SSC Napoli - Hellas Verona 27.02.2022 | AS Roma - Inter Milano 27.02.2022 | ACF Fiorentina - Lazio Rome 27.02.2022 | ASD Pomigliano - Sampdoria Genoa 06.03.2022 | Sampdoria Genoa - ACF Fiorentina 06.03.2022 | Hellas Verona - Empoli FC 06.03.2022 | Lazio Rome - Sassuolo Calcio 06.03.2022 | Juventus Turin - AS Roma 06.03.2022 | AC Milan - SSC Napoli 06.03.2022 | Inter Milano - ASD Pomigliano 20.03.2022 | SSC Napoli - Juventus Turin 20.03.2022 | Empoli FC - Sassuolo Calcio 20.03.2022 | AS Roma - AC Milan 20.03.2022 | ACF Fiorentina - Hellas Verona 20.03.2022 | ASD Pomigliano - Lazio Rome 20.03.2022 | Inter Milano - Sampdoria Genoa 27.03.2022 | AC Milan - ACF Fiorentina 27.03.2022 | Lazio Rome - Empoli FC 27.03.2022 | Sassuolo Calcio - AS Roma 27.03.2022 | Juventus Turin - Inter Milano 27.03.2022 | Sampdoria Genoa - SSC Napoli 27.03.2022 | Hellas Verona - ASD Pomigliano 03.04.2022 | Inter Milano - ACF Fiorentina 03.04.2022 | ASD Pomigliano - Sassuolo Calcio 03.04.2022 | Empoli FC - AC Milan 03.04.2022 | AS Roma - Hellas Verona 03.04.2022 | SSC Napoli - Lazio Rome 03.04.2022 | Juventus Turin - Sampdoria Genoa 24.04.2022 | Lazio Rome - Juventus Turin 24.04.2022 | Sampdoria Genoa - Empoli FC 24.04.2022 | ACF Fiorentina - AS Roma 24.04.2022 | Hellas Verona - Inter Milano 24.04.2022 | Sassuolo Calcio - SSC Napoli 24.04.2022 | AC Milan - ASD Pomigliano 08.05.2022 | ASD Pomigliano - ACF Fiorentina 08.05.2022 | Juventus Turin - Sassuolo Calcio 08.05.2022 | Inter Milano - AC Milan 08.05.2022 | Empoli FC - SSC Napoli 08.05.2022 | Hellas Verona - Lazio Rome 08.05.2022 | AS Roma - Sampdoria Genoa 15.05.2022 | AC Milan - Juventus Turin 15.05.2022 | ACF Fiorentina - Empoli FC 15.05.2022 | Sampdoria Genoa - Hellas Verona 15.05.2022 | Lazio Rome - AS Roma 15.05.2022 | Sassuolo Calcio - Inter Milano 15.05.2022 | SSC Napoli - ASD Pomigliano