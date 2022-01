11.01.2022 | Leca FC - Sporting Lisbon 09.09.2021 | AD Limianos - CDC Montalegre 10.09.2021 | Real SC Queluz - FC Barreirense 11.09.2021 | Adc Santa Marta Penaguiao - AD Camacha 11.09.2021 | UD Santarem - GS Loures 11.09.2021 | Gondomar - Salgueiros Porto 11.09.2021 | FC Felgueiras 1932 - Csd Camara de Lobos 11.09.2021 | SC Mirandela - AD Fafe 11.09.2021 | AD Machico - Ar Sao Martinho 11.09.2021 | SC Praiense - SC Ideal 11.09.2021 | O Elvas Cad - SG Sacavenense 11.09.2021 | Vigor Mocidade - Academica de Coimbra 11.09.2021 | SC Olhanense - Juventude SC Evora 11.09.2021 | Anca FC - AD Sanjoanense 11.09.2021 | Moimenta Da Beira - CD Cinfaes 11.09.2021 | FC Pedroso - Uniao SC Paredes 11.09.2021 | Cu Culatrense - Louletano DC 11.09.2021 | Lusitano GC - FC Oliveira do Hospital 11.09.2021 | SC Valenciano - Merelinense FC 11.09.2021 | Berco SC - Gd Joane 11.09.2021 | Gloria Do Ribatejo - Sintrense 11.09.2021 | Alverca - Electrico FC 11.09.2021 | CD Pinhalnovense - Amora FC 11.09.2021 | Cdrc Vila Velha de Rodao - GD Vitoria Sernache 11.09.2021 | CD de Estarreja - Aguias Moradal 11.09.2021 | Atletico de Vila Mea - Amarante FC 11.09.2021 | Gd Cerva - SC Maria da Fonte 11.09.2021 | GDSC Alvarenga - CD Gouveia 11.09.2021 | AC Marinhense - Clube Uniao Idanhense 11.09.2021 | Sertanense FC - Gd Peniche 11.09.2021 | CF Canelas 2010 - SC Regua 11.09.2021 | AD Castro Daire - Gd Trancoso 11.09.2021 | Macedo Cavaleiros - Forjaes SC 11.09.2021 | FC Ferreiras - Acd Penedo Gordo 11.09.2021 | Lusitano GC - Oriental Dragon FC 11.09.2021 | Vigor Mocidade - Clube Uniao 1919 11.09.2021 | Vasco da Gama Vidigueira - Imortal DC 11.09.2021 | LGC Moncarapachense - Uf Comercio E Industria Setubal 11.09.2021 | SC Vianense - Ancora Praia FC 11.09.2021 | Oliveirense - Guarda Desportiva FC 11.09.2021 | Sport Benfica Castelo Branco - Udrc Matamourisquense 11.09.2021 | Abrantes E Benfica - Caldas 12.09.2021 | SF Damaiense - Lusitania Dos Acores 12.09.2021 | SC Vila Real - Tirsense 12.09.2021 | Lamas - SC Espinho 12.09.2021 | Arronches E Benfica - Vasco Da Gama Vf Do Campo 12.09.2021 | Leca FC - Lusitania FC Lourosa 23.09.2021 | Real SC Queluz - CD Cova Piedade 24.09.2021 | Alverca - SC Vila Real 25.09.2021 | SC Vianense - Vitoria Setubal 25.09.2021 | Clube Uniao 1919 - Graciosa FC 25.09.2021 | SC Sao Joao de Ver - Leixoes 25.09.2021 | Uf Comercio E Industria Setubal - UD Leiria 25.09.2021 | FC Vinhais - Nacional de Madeira 25.09.2021 | FC Alpendorada - Academica de Coimbra 25.09.2021 | Ferreira de Aves - Academico de Viseu FC 25.09.2021 | Pombal - Leca FC 25.09.2021 | FC Oliveira do Hospital - CF Uniao Madeira 25.09.2021 | Clube Uniao Idanhense - SC Covilha 25.09.2021 | Atletico de Vila Mea - CD Feirense 25.09.2021 | Pevidem SC - CD Trofense 25.09.2021 | FC Serpa - Olivais Mosvavide 25.09.2021 | Gd Fontinhas - SCU Torreense 25.09.2021 | AD Camacha - Riberirao 25.09.2021 | Adc Rebordelo - CD Cinfaes 25.09.2021 | Estrela Vendas Novas - Uniao SC Paredes 25.09.2021 | CF Canelas 2010 - Casa Pia Lisbon 25.09.2021 | Sintrense - Macedo Cavaleiros 25.09.2021 | Imortal DC - UD Vilafranquense 25.09.2021 | SC Espinho - Merelinense FC 25.09.2021 | Sertanense FC - CD Mafra 25.09.2021 | SG Sacavenense - AD Fafe 25.09.2021 | Ar Sao Martinho - Sport Benfica Castelo Branco 25.09.2021 | CF Os Belenenses - CA Pero Pinheiro 25.09.2021 | Clube Condeixa - CF Esperanca de Lagos 25.09.2021 | U. S. de Montemor - Vilaverdense FC 25.09.2021 | Caldas - Amora FC 25.09.2021 | AD Limianos - Berco SC 25.09.2021 | SC Olhanense - GDSC Alvarenga 25.09.2021 | Ufc Moitense - Anca FC 25.09.2021 | GS Loures - Oriental Dragon FC 25.09.2021 | Aguias Moradal - SF Damaiense 25.09.2021 | Oliveirense - Arronches E Benfica 25.09.2021 | Sao Roque - SC Farense 25.09.2021 | Anadia - Coruchense 25.09.2021 | Rabo de Peixe - AD Castro Daire 25.09.2021 | Louletano DC - Salgueiros Porto 25.09.2021 | FC Ferreiras - Estrela Amadora 25.09.2021 | FC Felgueiras 1932 - GD Chaves 26.09.2021 | Arc Oleiros - Varzim SC 26.09.2021 | SC Ideal - Valadares Gaia FC 26.09.2021 | GD Vitoria Sernache - Rio Ave FC 26.09.2021 | SC Maria da Fonte - FC Penafiel 15.10.2021 | Academica de Coimbra - FC Famalicao 15.10.2021 | Sintrense - FC Porto 15.10.2021 | CF Os Belenenses - Sporting Lisbon 16.10.2021 | FC Oliveira do Hospital - Vitoria Guimarares 16.10.2021 | Berco SC - Belenenses Lisbon 16.10.2021 | Oriental Dragon FC - Moreirense FC 16.10.2021 | Uniao SC Paredes - Academico de Viseu FC 16.10.2021 | UD Vilafranquense - Real SC Queluz 16.10.2021 | Valadares Gaia FC - Casa Pia Lisbon 16.10.2021 | AD Camacha - CD Tondela 16.10.2021 | SC Espinho - Caldas 16.10.2021 | Leixoes - Vilaverdense FC 16.10.2021 | UD Leiria - Santa Clara Azores 16.10.2021 | Louletano DC - Estrela Amadora 16.10.2021 | CD Trofense - Benfica Lisbon 17.10.2021 | Varzim SC - Maritimo Madeira 17.10.2021 | Vitoria Setubal - FC Vizela 17.10.2021 | CD Cinfaes - SC Farense 17.10.2021 | Ufc Moitense - SC Braga 17.10.2021 | Aguias Moradal - FC Pacos Ferreira 17.10.2021 | Clube Condeixa - Gil Vicente Barcelos 17.10.2021 | CD Feirense - Nacional de Madeira 17.10.2021 | CD Mafra - Academica de Coimbra 17.10.2021 | Sport Benfica Castelo Branco - FC Penafiel 17.10.2021 | FC Serpa - SC Covilha 17.10.2021 | FC Felgueiras 1932 - Estoril Praia 17.10.2021 | AD Castro Daire - SC Olhanense 17.10.2021 | Alverca - Anadia 17.10.2021 | Leca FC - Arouca 17.10.2021 | SCU Torreense - AD Fafe 17.10.2021 | CD Mafra - Clube Uniao 1919 17.10.2021 | Oliveirense - Portimonense SC 17.10.2021 | Rio Ave FC - Boavista Porto 18.11.2021 | Sporting Lisbon - Varzim SC 19.11.2021 | Casa Pia Lisbon - SC Farense 19.11.2021 | FC Penafiel - Portimonense SC 19.11.2021 | Benfica Lisbon - FC Pacos Ferreira 20.11.2021 | Leca FC - Gil Vicente Barcelos 20.11.2021 | FC Vizela - Estrela Amadora 20.11.2021 | Rio Ave FC - SC Olhanense 20.11.2021 | SC Braga - Santa Clara Azores 20.11.2021 | Alverca - FC Famalicao 20.11.2021 | FC Porto - CD Feirense 21.11.2021 | FC Serpa - Estoril Praia 21.11.2021 | Caldas - Belenenses Lisbon 21.11.2021 | Uniao SC Paredes - SCU Torreense 21.11.2021 | UD Vilafranquense - CD Mafra 21.11.2021 | Moreirense FC - Vitoria Guimarares 22.11.2021 | CD Tondela - Leixoes 21.12.2021 | CD Tondela - Estoril Praia 21.12.2021 | FC Famalicao - Portimonense SC 22.12.2021 | Leca FC - Uniao SC Paredes 22.12.2021 | Casa Pia Lisbon - Sporting Lisbon 23.12.2021 | CD Mafra - Moreirense FC 23.12.2021 | Rio Ave FC - Belenenses Lisbon 23.12.2021 | Rio Ave FC - Belenenses Lisbon 23.12.2021 | FC Vizela - SC Braga 23.12.2021 | FC Porto - Benfica Lisbon 12.01.2022 | Rio Ave FC - CD Tondela 12.01.2022 | FC Vizela - FC Porto 13.01.2022 | Portimonense SC - CD Mafra