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Kulüp Hazırlık Maçları 2022
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Kulüp Hazırlık Maçları | 1
Pumas Unam
Andres Lillini
31/12/21 - 19:00 0 : 0 Seyirci: 72000 Stat: Estadio Olimpico Universitario
Cruz Azul
Juan Reynoso
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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