22.12.2021 | Tenisca - CD Herbania 04.09.2021 | CF Union Viera - CD Atletico Paso 04.09.2021 | Arucas CF - CD Marino 04.09.2021 | UD Las Zocas - CD Santa Ursula 05.09.2021 | CD Herbania - Tenerife B 05.09.2021 | Lanzarote - CD La Cuadra 05.09.2021 | Tenisca - UD Las Palmas C 05.09.2021 | CD Vera - V. Santa Brigida 05.09.2021 | CD Buzanada - UD Gran Tarajal 11.09.2021 | UD Las Palmas C - Lanzarote 11.09.2021 | CD Union Sur Yaiza - CD Herbania 11.09.2021 | CD Santa Ursula - CD Vera 11.09.2021 | V. Santa Brigida - CD Buzanada 12.09.2021 | Tenerife B - CF Union Viera 12.09.2021 | CD Marino - UD Las Zocas 12.09.2021 | CD Atletico Paso - Arucas CF 12.09.2021 | UD Gran Tarajal - Tenisca 17.09.2021 | CD Buzanada - CD Santa Ursula 18.09.2021 | CF Union Viera - CD Union Sur Yaiza 18.09.2021 | Arucas CF - Tenerife B 19.09.2021 | Lanzarote - UD Gran Tarajal 19.09.2021 | CD Vera - CD Marino 19.09.2021 | UD Las Zocas - CD Atletico Paso 19.09.2021 | CD La Cuadra - UD Las Palmas C 19.09.2021 | Tenisca - V. Santa Brigida 25.09.2021 | CD Santa Ursula - Tenisca 25.09.2021 | V. Santa Brigida - Lanzarote 25.09.2021 | CD Union Sur Yaiza - Arucas CF 26.09.2021 | Tenerife B - UD Las Zocas 26.09.2021 | CD Marino - CD Buzanada 26.09.2021 | UD Gran Tarajal - CD La Cuadra 26.09.2021 | CD Herbania - CF Union Viera 26.09.2021 | CD Atletico Paso - CD Vera 02.10.2021 | Arucas CF - CD Herbania 02.10.2021 | UD Las Palmas C - UD Gran Tarajal 03.10.2021 | Lanzarote - CD Santa Ursula 03.10.2021 | CD Vera - Tenerife B 03.10.2021 | UD Las Zocas - CD Union Sur Yaiza 03.10.2021 | CD Buzanada - CD Atletico Paso 03.10.2021 | CD La Cuadra - V. Santa Brigida 03.10.2021 | Tenisca - CD Marino 08.10.2021 | V. Santa Brigida - UD Las Palmas C 08.10.2021 | CF Union Viera - Arucas CF 09.10.2021 | CD Marino - Lanzarote 09.10.2021 | CD Santa Ursula - CD La Cuadra 09.10.2021 | CD Union Sur Yaiza - CD Vera 10.10.2021 | Tenerife B - CD Buzanada 10.10.2021 | CD Atletico Paso - Tenisca 10.10.2021 | CD Herbania - UD Las Zocas 12.10.2021 | CD La Cuadra - CD Marino 12.10.2021 | Tenisca - Tenerife B 12.10.2021 | CD Vera - CD Herbania 12.10.2021 | UD Las Zocas - CF Union Viera 12.10.2021 | UD Las Palmas C - CD Santa Ursula 12.10.2021 | CD Buzanada - CD Union Sur Yaiza 12.10.2021 | UD Gran Tarajal - V. Santa Brigida 13.10.2021 | Lanzarote - CD Atletico Paso 16.10.2021 | CF Union Viera - CD Vera 16.10.2021 | Arucas CF - UD Las Zocas 16.10.2021 | CD Union Sur Yaiza - Tenisca 16.10.2021 | CD Santa Ursula - UD Gran Tarajal 16.10.2021 | CD Marino - UD Las Palmas C 17.10.2021 | CD Herbania - CD Buzanada 17.10.2021 | Tenerife B - Lanzarote 17.10.2021 | CD Atletico Paso - CD La Cuadra 23.10.2021 | UD Las Palmas C - CD Atletico Paso 23.10.2021 | V. Santa Brigida - CD Santa Ursula 24.10.2021 | Lanzarote - CD Union Sur Yaiza 24.10.2021 | CD Vera - Arucas CF 24.10.2021 | CD Buzanada - CF Union Viera 24.10.2021 | CD La Cuadra - Tenerife B 24.10.2021 | UD Gran Tarajal - CD Marino 24.10.2021 | Tenisca - CD Herbania 30.10.2021 | CF Union Viera - Tenisca 30.10.2021 | Arucas CF - CD Buzanada 30.10.2021 | CD Union Sur Yaiza - CD La Cuadra 30.10.2021 | UD Las Zocas - CD Vera 31.10.2021 | CD Herbania - Lanzarote 31.10.2021 | Tenerife B - UD Las Palmas C 31.10.2021 | CD Marino - V. Santa Brigida 31.10.2021 | CD Atletico Paso - UD Gran Tarajal 06.11.2021 | CD Buzanada - UD Las Zocas 06.11.2021 | V. Santa Brigida - CD Atletico Paso 06.11.2021 | UD Las Palmas C - CD Union Sur Yaiza 06.11.2021 | CD Santa Ursula - CD Marino 07.11.2021 | Lanzarote - CF Union Viera 07.11.2021 | Tenisca - Arucas CF 07.11.2021 | UD Gran Tarajal - Tenerife B 07.11.2021 | CD La Cuadra - CD Herbania 13.11.2021 | CF Union Viera - CD La Cuadra 13.11.2021 | Arucas CF - Lanzarote 13.11.2021 | CD Union Sur Yaiza - UD Gran Tarajal 14.11.2021 | Tenerife B - V. Santa Brigida 14.11.2021 | CD Vera - CD Buzanada 14.11.2021 | UD Las Zocas - Tenisca 14.11.2021 | CD Herbania - UD Las Palmas C 14.11.2021 | CD Atletico Paso - CD Santa Ursula 17.11.2021 | CF Union Viera - CD Vera 20.11.2021 | CD Santa Ursula - Tenerife B 20.11.2021 | V. Santa Brigida - CD Union Sur Yaiza 20.11.2021 | UD Las Palmas C - CF Union Viera 21.11.2021 | Lanzarote - UD Las Zocas 21.11.2021 | Tenisca - CD Vera 21.11.2021 | CD Marino - CD Atletico Paso 21.11.2021 | UD Gran Tarajal - CD Herbania 21.11.2021 | CD La Cuadra - Arucas CF 27.11.2021 | CF Union Viera - UD Gran Tarajal 27.11.2021 | Arucas CF - UD Las Palmas C 27.11.2021 | CD Union Sur Yaiza - CD Santa Ursula 28.11.2021 | Tenerife B - CD Marino 28.11.2021 | CD Vera - Lanzarote 28.11.2021 | UD Las Zocas - CD La Cuadra 28.11.2021 | CD Buzanada - Tenisca 28.11.2021 | CD Herbania - V. Santa Brigida 01.12.2021 | Tenisca - CD Marino 04.12.2021 | V. Santa Brigida - CF Union Viera 04.12.2021 | CD Santa Ursula - CD Herbania 04.12.2021 | UD Las Palmas C - UD Las Zocas 05.12.2021 | Lanzarote - CD Buzanada 05.12.2021 | CD La Cuadra - CD Vera 05.12.2021 | CD Marino - CD Union Sur Yaiza 05.12.2021 | UD Gran Tarajal - Arucas CF 05.12.2021 | CD Atletico Paso - Tenerife B 08.12.2021 | CD Atletico Paso - CD Vera 08.12.2021 | CD Santa Ursula - Tenisca 08.12.2021 | Tenisca - Tenerife B 11.12.2021 | Arucas CF - V. Santa Brigida 11.12.2021 | CD Union Sur Yaiza - CD Atletico Paso 11.12.2021 | CF Union Viera - CD Santa Ursula 12.12.2021 | Tenisca - Lanzarote 12.12.2021 | CD Vera - UD Las Palmas C 12.12.2021 | UD Las Zocas - UD Gran Tarajal 12.12.2021 | CD Buzanada - CD La Cuadra 12.12.2021 | CD Herbania - CD Marino 15.12.2021 | Tenisca - CD Marino 18.12.2021 | UD Gran Tarajal - CD Vera 18.12.2021 | V. Santa Brigida - UD Las Zocas 18.12.2021 | CD Santa Ursula - Arucas CF 18.12.2021 | UD Las Palmas C - CD Buzanada 19.12.2021 | CD Marino - CF Union Viera 19.12.2021 | CD La Cuadra - Tenisca 19.12.2021 | Tenerife B - CD Union Sur Yaiza 19.12.2021 | CD Atletico Paso - CD Herbania 08.01.2022 | CD Santa Ursula - UD Las Zocas 08.01.2022 | V. Santa Brigida - CD Vera 08.01.2022 | UD Las Palmas C - Tenisca 09.01.2022 | Tenerife B - CD Herbania 09.01.2022 | CD Marino - Arucas CF 09.01.2022 | UD Gran Tarajal - CD Buzanada 09.01.2022 | CD Atletico Paso - CF Union Viera 09.01.2022 | CD La Cuadra - Lanzarote 15.01.2022 | CF Union Viera - Tenerife B 15.01.2022 | Arucas CF - CD Atletico Paso 15.01.2022 | UD Las Zocas - CD Marino 16.01.2022 | Lanzarote - UD Las Palmas C 16.01.2022 | Tenisca - UD Gran Tarajal 16.01.2022 | CD Vera - CD Santa Ursula 16.01.2022 | CD Buzanada - V. Santa Brigida 16.01.2022 | CD Herbania - CD Union Sur Yaiza 22.01.2022 | CD Santa Ursula - CD Buzanada 22.01.2022 | UD Las Palmas C - CD La Cuadra 22.01.2022 | CD Union Sur Yaiza - CF Union Viera 23.01.2022 | V. Santa Brigida - Tenisca 23.01.2022 | Tenerife B - Arucas CF 23.01.2022 | CD Marino - CD Vera 23.01.2022 | UD Gran Tarajal - Lanzarote 23.01.2022 | CD Atletico Paso - UD Las Zocas 29.01.2022 | CD Buzanada - CD Marino 29.01.2022 | CF Union Viera - CD Herbania 29.01.2022 | Arucas CF - CD Union Sur Yaiza 29.01.2022 | UD Las Zocas - Tenerife B 30.01.2022 | Lanzarote - V. Santa Brigida 30.01.2022 | Tenisca - CD Santa Ursula 30.01.2022 | CD Vera - CD Atletico Paso 30.01.2022 | CD La Cuadra - UD Gran Tarajal 05.02.2022 | CD Santa Ursula - Lanzarote 05.02.2022 | V. Santa Brigida - CD La Cuadra 05.02.2022 | CD Union Sur Yaiza - UD Las Zocas 06.02.2022 | Tenerife B - CD Vera 06.02.2022 | CD Marino - Tenisca 06.02.2022 | UD Gran Tarajal - UD Las Palmas C 06.02.2022 | CD Atletico Paso - CD Buzanada 06.02.2022 | CD Herbania - Arucas CF 12.02.2022 | CD Buzanada - Tenerife B 12.02.2022 | Arucas CF - CF Union Viera 12.02.2022 | UD Las Palmas C - V. Santa Brigida 13.02.2022 | Tenisca - CD Atletico Paso 13.02.2022 | CD Vera - CD Union Sur Yaiza 13.02.2022 | UD Las Zocas - CD Herbania 13.02.2022 | CD La Cuadra - CD Santa Ursula 13.02.2022 | Lanzarote - CD Marino 20.02.2022 | V. Santa Brigida - UD Gran Tarajal 20.02.2022 | Tenerife B - Tenisca 20.02.2022 | CD Marino - CD La Cuadra 20.02.2022 | CD Union Sur Yaiza - CD Buzanada 20.02.2022 | CD Santa Ursula - UD Las Palmas C 20.02.2022 | CF Union Viera - UD Las Zocas 20.02.2022 | CD Atletico Paso - Lanzarote 20.02.2022 | CD Herbania - CD Vera 27.02.2022 | Lanzarote - Tenerife B 27.02.2022 | Tenisca - CD Union Sur Yaiza 27.02.2022 | CD Vera - CF Union Viera 27.02.2022 | UD Las Zocas - Arucas CF 27.02.2022 | UD Las Palmas C - CD Marino 27.02.2022 | CD Buzanada - CD Herbania 27.02.2022 | UD Gran Tarajal - CD Santa Ursula 27.02.2022 | CD La Cuadra - CD Atletico Paso 06.03.2022 | Tenerife B - CD La Cuadra 06.03.2022 | CD Marino - UD Gran Tarajal 06.03.2022 | CD Union Sur Yaiza - Lanzarote 06.03.2022 | CD Santa Ursula - V. Santa Brigida 06.03.2022 | CF Union Viera - CD Buzanada 06.03.2022 | Arucas CF - CD Vera 06.03.2022 | CD Atletico Paso - UD Las Palmas C 06.03.2022 | CD Herbania - Tenisca 13.03.2022 | Lanzarote - CD Herbania 13.03.2022 | V. Santa Brigida - CD Marino 13.03.2022 | Tenisca - CF Union Viera 13.03.2022 | CD Vera - UD Las Zocas 13.03.2022 | UD Las Palmas C - Tenerife B 13.03.2022 | CD Buzanada - Arucas CF 13.03.2022 | UD Gran Tarajal - CD Atletico Paso 13.03.2022 | CD La Cuadra - CD Union Sur Yaiza 20.03.2022 | Tenerife B - UD Gran Tarajal 20.03.2022 | CD Marino - CD Santa Ursula 20.03.2022 | UD Las Zocas - CD Buzanada 20.03.2022 | CD Union Sur Yaiza - UD Las Palmas C 20.03.2022 | CF Union Viera - Lanzarote 20.03.2022 | Arucas CF - Tenisca 20.03.2022 | CD Atletico Paso - V. Santa Brigida 20.03.2022 | CD Herbania - CD La Cuadra 27.03.2022 | Lanzarote - Arucas CF 27.03.2022 | V. Santa Brigida - Tenerife B 27.03.2022 | Tenisca - UD Las Zocas 27.03.2022 | CD Santa Ursula - CD Atletico Paso 27.03.2022 | UD Las Palmas C - CD Herbania 27.03.2022 | CD Buzanada - CD Vera 27.03.2022 | UD Gran Tarajal - CD Union Sur Yaiza 27.03.2022 | CD La Cuadra - CF Union Viera 03.04.2022 | Tenerife B - CD Santa Ursula 03.04.2022 | CD Vera - Tenisca 03.04.2022 | UD Las Zocas - Lanzarote 03.04.2022 | CD Union Sur Yaiza - V. Santa Brigida 03.04.2022 | CF Union Viera - UD Las Palmas C 03.04.2022 | Arucas CF - CD La Cuadra 03.04.2022 | CD Atletico Paso - CD Marino 03.04.2022 | CD Herbania - UD Gran Tarajal 10.04.2022 | Lanzarote - CD Vera 10.04.2022 | V. Santa Brigida - CD Herbania 10.04.2022 | Tenisca - CD Buzanada 10.04.2022 | CD Marino - Tenerife B 10.04.2022 | CD Santa Ursula - CD Union Sur Yaiza 10.04.2022 | UD Las Palmas C - Arucas CF 10.04.2022 | UD Gran Tarajal - CF Union Viera 10.04.2022 | CD La Cuadra - UD Las Zocas 17.04.2022 | Tenerife B - CD Atletico Paso 17.04.2022 | CD Vera - CD La Cuadra 17.04.2022 | UD Las Zocas - UD Las Palmas C 17.04.2022 | CD Union Sur Yaiza - CD Marino 17.04.2022 | CD Buzanada - Lanzarote 17.04.2022 | CF Union Viera - V. Santa Brigida 17.04.2022 | Arucas CF - UD Gran Tarajal 17.04.2022 | CD Herbania - CD Santa Ursula 24.04.2022 | Lanzarote - Tenisca 24.04.2022 | V. Santa Brigida - Arucas CF 24.04.2022 | CD Marino - CD Herbania 24.04.2022 | CD Santa Ursula - CF Union Viera 24.04.2022 | UD Las Palmas C - CD Vera 24.04.2022 | UD Gran Tarajal - UD Las Zocas 24.04.2022 | CD Atletico Paso - CD Union Sur Yaiza 24.04.2022 | CD La Cuadra - CD Buzanada 01.05.2022 | Tenisca - CD La Cuadra 01.05.2022 | CD Vera - UD Gran Tarajal 01.05.2022 | UD Las Zocas - V. Santa Brigida 01.05.2022 | CD Union Sur Yaiza - Tenerife B 01.05.2022 | CD Buzanada - UD Las Palmas C 01.05.2022 | CF Union Viera - CD Marino 01.05.2022 | Arucas CF - CD Santa Ursula 01.05.2022 | CD Herbania - CD Atletico Paso