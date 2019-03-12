Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 25. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iki gün izin verilen futbolcular, Kazım Karabekir Stadı'nda antrenmana çıktı.
Tribünde yer alan yaklaşık bin kişilik taraftar topluluğu, antrenman öncesi havai fişek gösterisi yapıp futbolcular ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.
Mavi-beyazlı futbolcular ardından koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları idmanda taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve Rashad Muhammed'in katılmadığı idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16 Mart Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarınki antrenman ile sürdürecek.
- 12.03.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
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Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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