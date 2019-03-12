Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
12 Mart 2019, Salı
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Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Erzurumspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 'in 26. haftasında 'u ağırlayacak , maçın hazırlıklarına başladı.

'in 25. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iki gün izin verilen futbolcular, Kazım Karabekir Stadı'nda antrenmana çıktı.

Tribünde yer alan yaklaşık bin kişilik taraftar topluluğu, antrenman öncesi havai fişek gösterisi yapıp futbolcular ile teknik direktör 'na sevgi gösterisinde bulundu.

Mavi-beyazlı futbolcular ardından koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları idmanda taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve Rashad Muhammed'in katılmadığı idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü

, 16 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarınki antrenman ile sürdürecek.

  1. 12.03.2019
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