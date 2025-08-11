CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bursaspor Eskişehirspor ve Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacak

Eskişehirspor ve Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacak

Eskişehirspor ve Bursaspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" adıyla bir dostluk maçı düzenleyecek.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 13:59 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eskişehirspor ve Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacak

Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, sporseverleri yalnızca bir futbol maçına değil, bir fidan dikme seferberliğine tanıklık etmeye ve destek olmaya davet ediyor.

Biletlerin satışa çıktığı gün Eskişehirspor taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri anında tükenirken Bursaspor taraftarları ise ilk 24 saatte 24.000 bilet alarak kampanyaya destek oldu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik projenin önemini, "Bursaspor ve Eskişehirspor sadece birer futbol kulübü değil, aynı zamanda şehirlerinin ve toplumun birer parçasıdır. Doğamıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, bu anlamlı projede Eskişehirspor ile omuz omuza vermekten gurur duyuyoruz." sözleriyle açıkladı.

İş birliğinin önemine dikkat çeken Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da, "Bizim dostluğumuz, sahadaki 90 dakikadan çok daha derindir. Söz konusu memleketimiz olduğunda hepimiz aynı takımdayız. Bu maç, yeşil sahalardan yanan ormanlarımıza uzanan bir umut köprüsü olacak. Futbolun birleştirici gücünü toplumsal fayda için harekete geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Fenerbahçe yeni maestrosunu Premier Lig'de buldu! Jose Mourinho Zinchenko'yu istedi..
Rezan Epözdemir'in "Ver euroları çözelim işini" düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: "Makaroncu" savcının UYAP'ını casusluk için mi kullandı?
F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor!
F.Bahçe milli yıldızın peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndidi ilk antrenmanına çıktı! Ndidi ilk antrenmanına çıktı! 13:47
Milli Takım'ın Karadağ maçı biletleri satışta! Milli Takım'ın Karadağ maçı biletleri satışta! 13:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri satışa çıktı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri satışa çıktı 13:40
Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek 13:02
F.Bahçe milli yıldızın peşine düştü! F.Bahçe milli yıldızın peşine düştü! 12:43
F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! 12:28
Daha Eski
Bodrum FK 1 puanla yetindi... Bodrum FK 1 puanla yetindi... 12:20
Trabzonspor-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu! Trabzonspor-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu! 12:09
F.Bahçe Zinchenko için resmi teklif yaptı! F.Bahçe Zinchenko için resmi teklif yaptı! 11:27
Donnarumma'ya transfer şoku! G.Saray'a gitmek dışında... Donnarumma'ya transfer şoku! G.Saray'a gitmek dışında... 11:03
G.Saray'dan Pavard operasyonu! G.Saray'dan Pavard operasyonu! 10:45
G.Saray Boey transferinde Bayern ile anlaştı! G.Saray Boey transferinde Bayern ile anlaştı! 10:41