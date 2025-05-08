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Haberler Bursaspor 26 bin kombine

26 bin kombine

3. Lig’de şampiyon olup 2. Lig’e yükselen Bursaspor’da Başkan Enes Çelik, yeni sezon için satılan kombinelerin 26 bini geçtiğini söyledi

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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26 bin kombine

2. Lig'in yeni ekibi Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, "Bir taraftan loca satışları devam ediyor, kombineler 26 bini geçti. Kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım. Sadece şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz gelir" dedi. Enes Çelik, transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Elimizdeki oyuncular da değerli oyuncular. Hepsi ya da birçoğu kalabilir. Transferde doğru adımları atacağımızdan taraftarımız emin olsun. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, ileride gerçekleşebilecek ihtimalleri de göz önüne alarak adımlar atıyoruz" diye konuştu.

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