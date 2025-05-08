26 bin kombine

2. Lig'in yeni ekibi Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, "Bir taraftan loca satışları devam ediyor, kombineler 26 bini geçti. Kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım. Sadece şeref tribününe gelecek olan misafirlerimiz gelir" dedi. Enes Çelik, transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Elimizdeki oyuncular da değerli oyuncular. Hepsi ya da birçoğu kalabilir. Transferde doğru adımları atacağımızdan taraftarımız emin olsun. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, ileride gerçekleşebilecek ihtimalleri de göz önüne alarak adımlar atıyoruz" diye konuştu.