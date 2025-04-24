Bursa 7’de 7 peşinde

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bornova 1877 karşılaşmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, Pablo Martin Batalla'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçta, 6 galibiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Timsahlar 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bundan önce Kastamonuspor'da 24 maçta 2.04 puan ortalaması yapan 43 yaşındaki Adem Çağlayan, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçından da galip gelip 7'de 7 ile ligi bitirmek istiyor.