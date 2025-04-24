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Haberler Bursaspor Bursa 7’de 7 peşinde

Bursa 7’de 7 peşinde

2. Lig’e çıkan Bursa, Adem Çağlayan yönetiminde Karşıyaka’yı da yenip 7’de 7’yle ligi bitirmek istiyor

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Bursa 7’de 7 peşinde

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bornova 1877 karşılaşmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, Pablo Martin Batalla'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçta, 6 galibiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Timsahlar 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bundan önce Kastamonuspor'da 24 maçta 2.04 puan ortalaması yapan 43 yaşındaki Adem Çağlayan, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçından da galip gelip 7'de 7 ile ligi bitirmek istiyor.

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