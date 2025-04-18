Kupa Hacıosmanoğlu’ndan

3. LİG 1. Grup'ta Artvin Hopa'yı mağlup ederek 2. Lig'e çıkmayı garantileyen Bursaspor, Pazar günü evindeki Bornova maçıyla şampiyonluk kupasını alacak. Başkan Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Bursasporlular; sıra bu şampiyonluğu kupayla taçlandırmada. Pazar günü saat 15.00'te evimizde oynayacağımız Bornova maçının bitimiyle, sezon boyunca her maçta rekor tazelediğimiz evimiz Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun teşrifleriyle kupa törenimizi gerçekleştireceğiz. Ait olduğumuz yere, şampiyonu olduğumuz Süper Lig'e geri dönüşte ilk etabı alnımızın akıyla şampiyon tamamladık. Yeni şampiyonluklar ve borçsuz Bursaspor için çalışmaya devam edeceğiz. Kazanılacak kupalar, yaşanılacak şampiyonluklar var" ifadelerini kullandı.