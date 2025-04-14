Şampiyon Bursaspor

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Artvin Hopaspor'u 2-1 yendi, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükseldi. Artvin Hopaspor'un stadyumunun tadilat olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu nedeniyle müsabaka Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Artvin Hopaspor 27. dakikada Alperen Gündoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan ve baskıyı arttıran Bursaspor, 43'te Furkan Sakı'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alınan ve seyircinin de baskısıyla ataklar üreten Bursaspor, 83. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Bursaspor bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Yeşil-beyazlı takım, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

28 MAÇTA 1 YENİLGİ

Son seçimlerde takımın başkanlık görevine gelen Enes Çelik yönetiminde birlik ve beraberliği sağlayan camia, bağışlar ve çeşitli projelerle kulübün içinde bulunduğu mali krizi çözdü. Bu süreçte taraftar desteğini de arkasına alan Bursaspor, kurduğu kadro ile çıktığı 28 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 20 galibiyet ve 7 beraberlikle 68 puan toplayan yeşil beyazlılar, iç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci karşısında oynadı.

TİİMSAH'A BÜYÜK DESTEK

Bursaspor, ev sahibi takım stadının tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla Balıkesir Atatürk Stadyumu oynanan maçta taraftarının tam desteğini aldı. Bursa temsilcisini tribünlerde 13 bin 732 taraftarı destekledi. Maç sonu karnaval yaşandı.

MUHTESEM KUTLAMA!

Bursaspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanındaki otopark alanında toplanarak karşılaşmayı dev ekrandan takip etti. Bitiş düdüğünün ardından kutlamalar başladı. Çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, kentin bazı noktalarında devam etti.

EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM

Yeşil beyazlı takım, bu sezon birçok maçta da kalesini gole kapattı. 3. Lig 3. Grup'ta ağlarında 10 gol gören Aliağa Futbol'un ardından bu konuda ikinci sırada gelen Bursaspor, oynadığı maçlarda filelerinde sadece 14 kez gol gördü.

TEK RAKİBİ GALATASARAY

Profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan iki takımdan biri Bursaspor oldu. Çıktığı 28 maçta sadece bir kez yenilen yeşil beyazlılar, bu sezon Galatasaray ile birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu.