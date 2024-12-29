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Muhteşem Bursaspor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Evinde her maçını kapalı gişe oynayan takımımız, taraftarıyla muhteşem bir birliktelik yakaladı. İşte bu birliktelikle Bursaspor ilk yarıyı namağlup lider tamamladı. Bursaspor’u ve Bursasporlu taraftarları tebrik ediyorum.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Muhteşem Bursaspor

AK Parti 8. Olağan İl Kongresi için Bursa'ya gelen Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Bursaspor'u tebrik etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılan kongrede konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeşil-beyazlıların taraftarlarıyla birlikte muhteşem bir birliktelik yakaladığını ifade ederek övgülerde bulundu. Bursaspor'un her maçını kapalı gişe oynadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Şehrimizin en büyük markalarından biri olan Bursaspor bu yıl iyi gidiyor. Evindeki hemen hemen her maçını kapalı gişe oynayan takımımız, taraftarıyla muhteşem bir birliktelik yakaladı. İşte bu birliktelik sayesinde Bursaspor namağlup şekilde 1. olarak ilk yarıyı tamamladı. Bursaspor'u ve Bursasporlu taraftarları tebrik ediyorum.

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