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Timsah’a 52 milyon TL

Tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşen Bursaspor, yeni yönetimiyle geleceğe umutlu bakıyor. Timsahlar'ın borcunu azaltmak için açtığı "yanındayım" isimli bağış kampanyasında ilk 2 günde 52 milyon lira toplandı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Timsah’a 52 milyon TL

Tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşen Bursaspor, yeni yönetimiyle geleceğe umutlu bakıyor. Timsahlar'ın borcunu azaltmak için açtığı "yanındayım" isimli bağış kampanyasında ilk 2 günde 52 milyon lira toplandı. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen kongrede başkan seçilen Enes Çelik, ilk gün 10 milyon lira bağış yaparak kampanyayı başlattı. Çelik yönetimi, göreve gelirken kulübe 200 milyon lira hibe edeceğini açıklamıştı. Yönetimin, transfer tahtasını açmak için son aşamaya geldiği bildirildi.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

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