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PFDK'dan Bursaspor'a tarihi ceza!

Son dakika spor haberi: Bursaspor'un Amed Sportif ile karşı karşıya geldiği maçta çıkan olaylar sonrası PFDK kararları açıklandı. Kurul, yeşil-beyazlı takıma tarihi bir ceza verdi. Bursaspor'a toplamda 9 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası verildi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:21
PFDK'dan Bursaspor'a tarihi ceza!

PFDK, Amed Sportif maçındaki olayların ardından Bursaspor'un cezasını açıkladı. Kurul, Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı. Bursaspor'a 9 maçın yanı sıra toplamda 326 bin lira para cezası verildi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde;

"BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ'nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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