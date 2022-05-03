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Bursaspor Kemal Demirel için taziye mesajı paylaştı!

Geçmiş dönemlerde Bursa'da milletvekilliği yapan Kemal Demirel, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Demirel'in kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybettiği öğrenildi. Bu vefat haberinin üzerine Bursaspor Kulübü resmi hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 16:37
Bursaspor Kemal Demirel için taziye mesajı paylaştı!

Bursaspor Kulübü, geçmiş dönem milletvekili Kemal Demirel'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Geçmiş dönem Bursa Milletvekilimiz ve Genel Kurul Üyemiz Kemal Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."

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