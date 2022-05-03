Bursaspor Kemal Demirel için taziye mesajı paylaştı!

Bursaspor Kulübü, geçmiş dönem milletvekili Kemal Demirel'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Geçmiş dönem Bursa Milletvekilimiz ve Genel Kurul Üyemiz Kemal Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."
Geçmiş dönem Bursa Milletvekilimiz ve Genel Kurul Üyemiz Kemal Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.— Bursaspor (@BursasporSk) May 3, 2022
Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/hyX8V33VOo