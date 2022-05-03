Bursaspor Kemal Demirel için taziye mesajı paylaştı!

Bursaspor Kulübü, geçmiş dönem milletvekili Kemal Demirel'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Geçmiş dönem Bursa Milletvekilimiz ve Genel Kurul Üyemiz Kemal Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."