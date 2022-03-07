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Spor Toto 1.Lig Haberleri: Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi kapandı!

Spor Toto 1.Lig'de bir türlü istenilen çıkışı yakalayamayan Bursaspor'da bir flaş ayrılık daha yaşandı. 28. hafta müsabakalarında Beypiliç Boluspor ile karşılaşan Bursaspor, rakibi 9 kişi kalmasına rağmen galip gelemedi. Maçın ardından kulüpten yapılan açıklama ile teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:48
Spor Toto 1.Lig Haberleri: Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi kapandı!

Deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" şeklinde açıklama yaptı.

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