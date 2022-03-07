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Spor Toto 1.Lig haberleri: Bursaspor'da ayrılıklar sürüyor!

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme potasında bulunan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna'nın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Bursaspor'da Sportif Direktör Deniz Kolgu ile de yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 16:50
Spor Toto 1.Lig haberleri: Bursaspor'da ayrılıklar sürüyor!

Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Bursaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna'dan sonra bir ayrılık daha yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz Sportif Direktörü Deniz Kolgu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

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