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Son dakika spor haberleri: Eyüpspsor-Bursaspor maçı yine ertelendi!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında dün başlayan fakat kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Eyüpspor-Bursaspor maçı kar yağışının devam etmesi nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:32
Son dakika spor haberleri: Eyüpspsor-Bursaspor maçı yine ertelendi!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında dün başlayan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Eyüpspor-Bursaspor mücadelesi, yine oynanamadı.

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Dün Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle görüşerek müsabakayı devam ettirmemişti.

Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

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