Pich sesleri

Aratransferin hızlı ekibi Samsunspor, 10 numaraya da takviye yapmaya hazırlanıyor. Sheldon Bateau (30) ile Tolcay Ciğerci'ye imza attıran (27) ve Junior Tallo'yu (29) sağlık kontrolünden geçiren kırmızı-beyazlılar, Slask Wroclaw takımında forma giyen Robert Pich'i gündeme aldı. 33 yaşındaki Slovak oyuncu için yoklama yapan Karadeniz ekibi olumlu yanıt aldı. Kulübü Slask Wroclaw'ın 10 numara pozisyonundaki oyuncu için düşük bir bonservis talep ettiği bildirildi. Samsunspor'a sıcak bakan Pich, bu sezon Polonya ekibiyle toplam 26 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, 10 kez rakip ağları havalandırdı.