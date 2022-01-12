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Cenk Bursa'da

Bursaspor hücum hattı için aradığı ismi Gaziantep FK'de buldu. Yeşil-beyazlılar, Enver Cenk Şahin'le anlaşma sağladı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kısa süre içinde Bursa'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Cenk Bursa'da

Bursaspor hücum hattı için aradığı ismi Gaziantep FK'de buldu. Yeşil-beyazlılar, Enver Cenk Şahin'le anlaşma sağladı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kısa süre içinde Bursa'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu daha sonra kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Bir dönem Almanya'da St. Pauli forması giyen Cenk, Başakşehir ve Kayserispor'da da görev yaptı.

NOVIKOVAS BEKLENİYOR

Bursaspor'un peşinde olduğu isimlerin başından gelen Arvydas Novikovas gündemdeki yerini koruyor. BB Erzurum forması giyen 31 yaşındaki Litvanyalı kanat oyuncusuyla temasların sürdüğü öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Novikovas, Timsah'ın ilgisine sıcak bakıyor. Öte yandan Bursaspor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. A Takım'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada galibiyeti Namiq Alasgarov getirdi. Bursaspor'da hazırlıklar bugün devam edecek.

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