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SPOR HABERİ: Bursaspor'dan flaş İsmail Çokçalış kararı! Kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da İsmail Çokçalış kadro dışı bırakıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çokçalış'ın alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet ettiği hatırlatıldı. 21 yaşındaki futbolcunun alacaklarının ödendiği ve yönetim kurulu kararıyla çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüreceği bildirildi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 19:12
SPOR HABERİ: Bursaspor'dan flaş İsmail Çokçalış kararı! Kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ın alacaklarının ödendiği ve yönetim kurulu kararıyla çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüreceği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çokçalış'ın alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet ettiği hatırlatıldı.

Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin liralık alacağının ödendiği belirtilerek, "Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış, yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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