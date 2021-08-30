Haberler Bursaspor Son dakika spor haberi: Bursaspor’da 6 kadro dışı iddiası

Son dakika spor haberi: Bursaspor’da 6 kadro dışı iddiası

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlılarda 6 ismin kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:13
SON DAKİKA