Timsahlar İsviçreli maestronun peşinde

Bursaspor, Zürih'ten Antonio Marchesano için harekete geçti. Adanur yönetiminin, kontratı 2023'te bitecek İsviçreli 10 numara için kulübüne 250 bin Euro teklifte bulunduğu bildirildi. Geçen sezon 34 maçta 13 gol ve 6 asist yapan 30 yaşındaki maestro, bu sezona da iyi başladı. Marchesano, 4 maçta, 5 gol ve 1 asist üretti. Öte yandan Mustafa Er'in istifasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Bursaspor, deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçına Bursaspor U19 Takımı Antrenörü Ali Aköz ile çıkma kararı aldı.