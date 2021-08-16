Son dakika spor haberi: Bursaspor Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı!

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam ederken son bölümde çift kale maç yapıldı.



Pazar günü oynanan Adanaspor maçında görev alan yeşil-beyazlı futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına Çarşamba günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

