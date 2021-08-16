Haberler Bursaspor Son dakika spor haberi: Bursaspor Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı!

Son dakika spor haberi: Bursaspor Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı!

Son dakika spor haberi: TFF 1.Lig'in ilk haftasında, Bursaspor evinde Adanaspor'u konuk etti. İlk maçında 1-1 beraberlik alan Bursaspor önüne bakarak ligin ikinci haftasında konuk olacağı BB Erzurumspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:29
Son dakika spor haberi: Bursaspor Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı!

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam ederken son bölümde çift kale maç yapıldı.

Pazar günü oynanan Adanaspor maçında görev alan yeşil-beyazlı futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına Çarşamba günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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