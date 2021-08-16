Haberler Bursaspor Son dakika spor haberi: Bursa Tütünspor'un genç futbolcuları Eskişehir'de düzenlenen turnuvada iki kupa kazandılar!

Son dakika spor haberi: Bursa Tütünspor'un genç futbolcuları Eskişehir'de düzenlenen turnuvada iki kupa kazandılar!

Son dakika spor haberi: Eskişehir'de düzenlenen turnuvada, Bursa Tütünspor'un U11 ve U16 futbolcuları iki grupta şampiyon olarak Bursa'ya iki kupa kazandırdılar. Eskişehir'de düzenlenen turnuavaya toplamda 12 takım katılırken, Bursa Tütünspor futbolcuları iki grupta şampiyonluk başarısı elde ettiler.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:23
Son dakika spor haberi: Bursa Tütünspor'un genç futbolcuları Eskişehir'de düzenlenen turnuvada iki kupa kazandılar!

Bursa Tütünspor kulübünde futbol oynayan U11 ve U16 gurubundaki futbolcular Eskişehir'de düzenlenen turnuvada şampiyon oldular.

Eskişehir'de düzenlenen turnuvaya katılan Bursalı futbolcular iki gurupta şampiyonluğu Bursa'ya getirdi.

Bursa Tütünspor kulübü U11 ve U16 gurubundaki futbolcular, Eskişehir'de 12 takımın katıldığı turnuvada iki gurupta şampiyon olarak kupaları Bursa'ya getirdiler. Bursa Yenişehir ve diğer ilçelerden gençlerinde futbol eğitimi aldığı Tütünspor'un turnuvadaki başarısı aileleri ve Bursa futbol camiasını sevince boğdu. Oynadığı futbol ile sporseverlerin gözdesi olan genç sporcular, en büyük hayallerinin Bursaspor forması giymek olduğunu söylediler.

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